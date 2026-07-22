Разоблачив миллиардные траты на посредников при закупке «железа», Счетная палата покупает серверы через «Ростелеком»

Счетная палата заключила контракт со структурой «Ростелекома» на поставку мощнейших российских серверов Yadro на базе процессоров Intel Xeon Scalable. Месяцем ранее в Счетной палате выявили ущерб, который был нанесен государству из-за того, что поставки российской техники в органы власти идут не напрямую от производителей, а через посредников.



Закупка Счетной палаты

Структура, входящая в состав «Ростелекома», — ООО «РТК ИБ» — подписала контракт со Счетной палатой на поставку серверного оборудования и систем хранения данных, включая установку и настройку. Соответствующий контракт размещен в системе Госзакупок.

Счетная палата собирается через «РТК ИБ» закупить реестровые российские сервера и систему хранения данных производства Yadro (производитель входит в «ИКС Холдинг»).

Компания приобретает шесть серверов Yadro Vegman R220 G3 и четыре сервера Yadro V240 G3, а также систему хранения данных корпоративного уровня Tatlin.Unified Gen2. Стоимость оборудования — 479 млн руб., включая НДС. В рамках торгов компания предложила цену, сниженную на 1% по сравнению с начальной.

Фото: Счетная палата Счетная палата потратит почти полмиллиарда на российские сервера

Сервера входят в реестр российской промышленной продукции Минпромторга, но в их основе — процессоры Intel Xeon Scalable 4th Gen, следует из информации на сайте Yadro.

Первый тип серверов — универсальный, подходящий под виртуализацию, базы данных и облака. В сценариях его работы на сайте производителя также упомянуты виртуализация сетей радиодоступа (5G vRAN/CORE/UPF), сетевая безопасность (Security Gateway, Crypto Acceleration), обработка сетевого трафика (Packet Processing, Content Delivery Network). Второй тип серверов подходит для тяжелых СУБД, обработки и анализа гигантских массивов корпоративных данных в реальном времени, работы с ИИ.

Выбранная СХД также внесена в реестр и массово закупается госсектором, банками и объектами КИИ для замены систем от западных вендоров (EMC/Dell, NetApp, HPE).

Поставка в Счетную палату должна быть осуществлена до конца сентября 2026 г. Сервера понадобятся для развития ИТ-систем, на их приобретение выделены средства из федерального бюджета, следует из материалов закупочной процедуры.

«"РТК ИБ" — наш давний технологический партнер, который реализует широкий перечень инфраструктурных проектов не только в области кибербезопасности», -– заявили CNews в пресс-службе Yadro. В «Ростелекоме» на момент публикации не ответили на запрос издания.

«РТК ИБ» ищет технику

В июле 2026 г. «РТК ИБ» разместила закупочную документацию на поиск поставщика указанной техники. Компания планирует потратить на закупку шести серверов Yadro Vegman R220 G3 68,3 млн руб., а на четыре Yadro V240 G3 — 193 млн руб. Еще на одну систему хранения данных Tatlin.Unified Gen2 заложен бюджет в 204 млн руб. Цены указаны без НДС. Общая стоимость закупки таким образом составит около 465 млн руб. — это начальная максимальная цена. В рамках запроса компания планирует добиться скидки.

Стоимость серверов без НДС составляет соответственно: 48,8 млн руб. за самый дорогой вариант, 10,9–11,8 млн руб. за Vegman и 204 млн руб. за систему хранения данных. Место поставки: Москва, ул. Вятская, д. 35, стр. 4 (БЦ «Вятка»). Срок поставки — в течение 10 недель.

ООО «РТК ИБ», согласно данным на его сайте, предлагает сервисы и услуги по кибербезопасности для реализации всего спектра задач по защите от современных киберугроз. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7. Подход «РТК ИБ» включает в себя анализ угроз, предотвращение вторжений, построение и эксплуатацию систем кибербезопасности, что дает ей возможность нести ответственность за защиту от современных киберугроз. По данным «Контур.Фокус», чистый убыток «РТК ИБ» в 2025 г. достиг 2 млрд руб. при выручке почти в 20 млрд руб. «РТК ИБ» — победитель серии крупных госзакупок в ИТ-сфере. Среди ее партнеров — Росреестр, СФР, региональные власти.

Разоблачения Минфина

В июне 2026 г. Счетная палата сообщила, что выявила нарушения в закупках ИТ-оборудования Минфином и Федеральным казначейством за 2022–2024 гг. Как писал «Коммерсант», нарушения привели к дополнительным неоправданным расходам бюджета в 1,9 млрд руб.

По данным Счетной палаты, почти все российское оборудование стоимостью более 5 млн руб. за единицу фактически закупалось «без участия самих производителей». В частности, в документе приводятся такие компании, как «Депо Электроникс», «Норси-Транс», «Центр безопасности информации», «Кьютэк», «Информационные технологические коммуникационные системы», «Аквариус» и «Код безопасности».

В отчете отмечено, что все производители имели возможность самостоятельно поставлять свою технику по госконтрактам, но в итоге этого не произошло. Заказчики объединили все «железо» в один лот, после чего производители отказались от непосредственного участия в таких закупках.

Отчет Счетной палаты гласит, что итоговыми поставщиками ИТ-оборудования по контрактам с Минфином и Казначейством стали различные компании-посредники. Воспользовавшись ситуацией, они ставили высокую наценку на оборудование — некоторые позиции могли стоить почти в три раза дороже, наценка на них достигала 180%.

Не исключено, что само оборудование понадобилось для настройки процессов кибербезопасности в Счетной палате, чем и занимается «РТК ИБ» по своему основному профилю, считают эксперты.

Закупка закрывает потребность в опорном контуре для систем мониторинга кибербезопасности — тех самых SIEM, которые требуют больших вычислительных мощностей и объемов хранения для анализа событий информационной безопасности, предположил в разговоре с CNews Сергей Кудряшов, партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners.

По его словам, подобные серверы подходят для корреляции событий и применения машинного обучения при поиске угроз в реальном времени, а системы хранения данных — для накопления логов и сетевого трафика, причем сроки хранения журналов прямо заданы регулятором.

«"РТК ИК" — дочерняя компания "Ростелекома", сфокусированная на информационной безопасности, и это оператор национального масштаба. Этим и объясняется размер закупки: оборудование нужно для сервисов "ГосСОПКА", мониторинга объектов критической информационной инфраструктуры, отраслевых центров реагирования. Масштаб здесь вполне объясним. Но важно понимать: сама по себе закупка оборудования автоматически не означает повышения уровня кибербезопасности. "Железо" — лишь основа, а результат дают процессы, люди и архитектура защиты, и только в этом сочетании вложения в инфраструктуру оборачиваются реальной устойчивостью и непрерывностью», — заключил эксперт.

Крупный контракт с «Аэрофлотом»

В июле 2026 г. Yadro сообщила, что «Аэрофлот» приобрел 200 серверов Yadro V240 G3 для модернизации своей ИТ-инфраструктуры, в том числе для построения кластеров виртуализации и систем резервного копирования данных.

«Одной из ключевых задач было расширить вычислительные мощности, не увеличивая занимаемое пространство в дата-центрах "Аэрофлота"», — сообщили в Yadro.

Эксперты Forbes оценили сделку в сумму от 1,5–2 млрд руб. до 20 млрд руб. По информации Forbes, стоимость таких серверов сообщается «только по запросу». Даже «пустым» такой сервер обойдется примерно в 3 млн рублей, указывал изданию генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Если же речь идет о полностью «упакованном» варианте, то цена может составлять 10 и более миллионов рублей. Таким образом, сумма сделки может достигать 20 млрд рублей — это действительно одна из крупнейших подобных покупок, добавлял Цаплин.

Сколько стоят сервера Yadro

Счетная палата в госконтракте раскрыла стоимость каждой единицы оборудования и указала их конкретные характеристики. Самые дорогие — это серверы Yadro V240 G3. Стоимость каждого — 50,8 млн руб. В материалах указано, что сервера российского происхождения, а также перечислены их характеристики.

Как следует из контракта, у них сложная четырехпроцессорная архитектура. Наличие четырех чипов флагманского класса с суммарной мощностью в 192 ядра, 384 потока и внушительными 420 МБ кэш-памяти L3 соответствует высшей ценовой категории. В серверах используется сверхскоростная подсистема оперативной памяти стандарта DDR5. В текущей конфигурации сервер поставляется сразу с 3 ТБ памяти (48 планок по 64 ГБ) на частоте 5600 МТ/с. При этом архитектура платы с 64 слотами оставляет потенциал для расширения до 16 ТБ ОЗУ.

Система оснащена шестью оптическими портами с пропускной способностью 25 Гбит/с и 22 слотами расширения стандарта PCIe 5.0, а за безопасность данных отвечает выделенный RAID-контроллер с 8 ГБ защищенного кэша. У каждого сервера два блока питания по 2700 Вт и двойное аппаратное резервирование как системы BIOS, так и контроллера управления BMC.

Yadro Vegman R220 G3 будет поставлен в двух вариациях: три штуки по 12,2 млн руб. и еще три — по 10,8 млн руб.

В первом, более дорогом варианте, это универсальный двухпроцессорный стоечный сервер корпоративного уровня в форм-факторе 2U, спроектированный для задач виртуализации, обработки данных и работы с графическими ускорителями. Вычислительный фундамент системы составляют два 24-ядерных процессора с базовой частотой 2,9 ГГц и кэш-памятью L3 объемом 60 МБ на каждый чип, что суммарно обеспечивает 48 ядер и 96 вычислительных потоков. Память сервера представлена стандартом DDR5 со скоростью 5 600 МТ/с: в 32 имеющихся слота предустановлено 16 модулей по 32 ГБ каждый, формируя стартовый объем ОЗУ в 512 ГБ с возможностью расширения системы до 8 ТБ.

Сервер способен вместить до 6 полноразмерных дискретных видеокарт или плат-ускорителей, предлагая для подключения периферии шину PCIe 5.0 с 4 слотами x16, 10 слотами x8 и 2 слотами стандарта OCP 3.0. Сетевые возможности представлены сочетанием 4 медных гигабитных портов и 6 высокоскоростных оптических портов с пропускной способностью 25 Гбит в секунду.

Дисковая подсистема рассчитана на размещение до 41 накопителя различного типа (включая 24 отсека формата SFF на лицевой панели), а из коробки сервер укомплектован производительным NVMe-диском формата EDSFF на 960 Гигабайт, двумя SATA SSD аналогичного объема и аппаратным контроллером с 8 Гигабайтами защищенного кэша для сборки RAID-массивов.

Его более дешевый вариант оснащен менее производительными чипами: здесь установлены 16-ядерные процессоры (32 потока) с частотой 2,8 ГГц и кэшем L3 объемом 37,5 МБ на чип. Максимальное количество устанавливаемых плат-ускорителей (GPU) уменьшилось с 6 до 4 штук. Также есть и другие различия.

Система Tatlin.Unified Gen2 оценена в 206,5 млн руб. в контракте Счетной палаты.