В России взрывной рост числа ИТ-компаний

В первом полугодии 2026 г. в России было создано почти 37 тыс. новых компаний и ИП, всего их на рынке 273 тыс. Рост связывают с юридической перестройкой организаций и снижением порога входа в отрасль благодаря ИИ-технологиям. Минцифры отмечает и устойчивый спрос на аккредитацию: за полгода ее получили более 500 организаций. В то же время многие ИТ-компании за последний год провели сокращение штата, и эксперты считают, что за открытием новых фирм могут стоять команды, перешедшие на аутсорсинг.

Прирост количества ИТ-компаний в России

В России резко выросло число ИТ-компаний, за первое полугодие 2026 г. было зарегистрировано на 64% больше компаний, чем за аналогичный период в 2025 г., пишет «Коммерсант». Эксперты же призывают осторожно относиться к такой статистике.

В 2026 г. в России было зарегистрировано на 64% больше новых компаний в ИТ-сфере, оценили в компании Rusprofile. С января по июнь 2026 г. появилось почти 37 тыс. новых компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), а за аналогичный период годом ранее — 13,3 тыс. Всего в России на конец июня было зарегистрировано около 273 тыс. субъектов бизнеса в ИТ-сфере, из них 68% приходится на ИП. Также более 5 тыс. организаций в июле 2026 г. находятся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства, информировал CNews.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России фиксирует устойчивый интерес ИТ-компаний к получению и подтверждению государственной ИТ-аккредитации, о чем писал CNews.

«Этому способствует сохранение действующих мер государственной поддержки и расширение круга ИТ-компаний, которые могут претендовать на аккредитацию», — добавили в министерстве.

Magnific - ArthurHidden В России резко выросло число ИТ-компаний из-за снижения порога входа в отрасль благодаря ИИ

В 2026 г. Правительство России расширило критерии получения ИТ-аккредитации, включив новые категории ИТ-разработчиков отечественных цифровых решений. Для аккредитованных организаций был продлен срок прохождения ежегодной процедуры подтверждения.

По данным Минцифры, за первое полугодие 2026 г. аккредитацию получили более 500 новых компаний. В июле 2026 г. в реестре их более 21 тыс. организаций.

Возможные причины

Одна из причин роста числа компаний — юридическая, отмечает генеральный директор веб-интегратора ITECH Евгения Круглова. По ее словам, часть компаний продолжает наводить порядок в структуре, то есть закрывает старые юрлица, которые исторически были заточены под западных вендоров или устаревшие налоговые схемы. На их месте появляются новые, уже под актуальные условия работы и сокращающиеся с 2026 г. льготы для ИТ.

Другая возможная причина, по словам эксперта по информационной безопасности (ИБ) «Контур.Эгиды» Юрия Драченина, связана со снижением порога входа в ИТ-разработку. По его словам, современные ИТ-инструменты, включая ИИ-ассистентов для программирования, позволяют небольшим командам быстрее создавать минимально жизнеспособные ИТ-продукты и запускать новые проекты с меньшими затратами.

Однако, по словам генерального директора AppSec Solutions Юрия Сергеева, код, сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ) без практик безопасной ИТ-разработки, часто содержит ИТ-уязвимости и архитектурные ошибки. «Скорость появления новых онлайн-сервисов уже кратно превышает скорость их проверки на кибербезопасность», — добавил он.

Перераспределение на рынке

Статистика регистраций сама по себе не свидетельствует о реальном расширении рынка, считает генеральный директор российской ИТ-компании «ГрафТех» Юрий Василенко.

«При постановке на учет компании указывают множество кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), и мы не можем с уверенностью утверждать, что 64% прирост касается именно организаций, для которых ИТ является основным видом деятельности. Нередко направление указывается как дополнительное», — поясняет он.

Василенко обращает внимание и на противоположный тренд в операционных показателях: «Во многих ИТ-компаниях происходит сокращение персонала вплоть до 30%. Это касается и ИТ-разработчиков, и инженерных специалистов. Таким образом, рост числа юридических лиц никак не коррелирует с занятостью в секторе, а скорее маскирует структурные изменения».

По его мнению, ключевым фактором всплеска регистраций является пересмотр бизнес-моделей: крупные компании выделяют внутренние ИТ-подразделения в отдельные юридические лица для получения льгот, а часть программистов, покидающих штат, уходит в аутсорс, также оформляя собственные ИТ-компании.

«Это не создание новых рабочих мест, а перераспределение существующих кадров между разными формами занятости», — резюмирует он.

Впрочем, и в Минцифры, ссылаясь на исследование «Высшей школы экономики» (ВШЭ), отмечают, что количество ИТ-специалистов, работающих в отрасли, увеличилось за I квартал 2026 г. на 102 тыс. и приблизилось к 1,2 млн человек.