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Продавцам на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» власти разрешат переносить карточки товаров между магазинами

В Минэкономразвития России выдвинули инициативу, согласно которой карточки товаров на маркетплейсах станут активом, принадлежащим не только ИТ-платформам, но и продавцам. Такая мера позволит продавцу переходить с одной онлайн-платформы на другую с карточками товаров. 15 июля 2026 г. это невозможно, поэтому маркетплейсы получают преимущество за счет монополизации данных внутри своей экосистемы.

Пересмотр правил

В Министерстве экономического развития (Минэкономразвития) России предложили разрешить продавцам перенос карточек товаров между маркетплейсами, пишут «Ведомости». Инициатива упирается в авторские права на сложный набор данных, считают эксперты.

15 июля 2026 г. в Минэкономразвития предложили сделать карточки товаров с привязкой к истории и клиентской базе активом, который принадлежит не только ИТ-платформам, но и продавцам. Это позволит продавцу переходить с одной платформы на другую. Проработать такой вопрос предложил министр экономического развития Максим Решетников в ходе стратегической сессии Правительства России по регулированию платформенной экономики под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, рассказал «Ведомостям» один из участников сессии и подтвердил другой собеседник, знакомый с подготовкой нормативного регулирования цифровых платформ. Сейчас же маркетплейсы получают конкурентное преимущество за счет монополизации данных внутри своей экосистемы.

Под карточкой товара подразумевается предложение продавца или исполнителя о продаже товара или предоставлении услуги, адресованное пользователям ИТ-платформы, согласно закону №289 «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики». По информации на сайтах Wildberries и Ozon, карточка товара состоит из наименования, описания, характеристик, цены, фото и видео, таблицы размеров, категории, артикула продавца, названия бренда, цвета, товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), габаритов упаковки, разрешительных документов, штрихкода или баркода (идентификатор для приемки и отгрузки продукции), маркировки (если нужна). Продавец создает карточку товара в личном кабинете на онлайн-платформе (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» или прочих) отдельно.

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В Минэке предложили перевести карточки на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» в актив продавцов, это позволит им переходить с одной ИТ-платформы на другую

С принятием закона о платформенной экономике работа не закончена — сейчас на площадке аппарата Правительства России идет сбор предложений от бизнеса и профильных ведомств по вопросам дальнейшего регулирования, сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. По итогам обсуждений будет сформирован второй пакет мер регулирования. Основной закон вступит в силу в октябре 2026 г. — он предполагает защиту прав продавцов и покупателей, а также дальнейшее стабильное развитие отрасли, указали в аппарате вице-премьера.

В Минэкономразвитие отмечают стремление ИТ-платформ к монополизации, несмотря на очевидные плюсы платформизации — снижение трансакционных издержек, повышение производительности труда, сообщил представитель. Оно выражается в том числе в агрегировании платформами в процессе работы огромного объема данных, в том числе персональных. При этом правовая база, которая бы регулировала механизмы их передачи и повторного использования, в 2026 г. сформирована не в достаточной степени, считают в министерстве. Обсуждение этих вопросов — часть большой системной задачи по совершенствованию регулирования отрасли платформенной экономики, которая ведется российскими властями, указал представитель министерства. Само же решение по ним будет приниматься после тщательного обсуждения с экспертами и российскими регулирующими органами, добавил собеседник.

3 июля 2026 г. Правительство России утвердило порядок проверки карточек товаров, работ и услуг, которые размещаются на маркетплейсах, о чем информировал CNews. ИТ-платформы будут в течение трех рабочих дней после поступления необходимых документов сверяться с данными из 12 государственных информационных систем и реестров.

Обратная связь

Вопросы признания карточки товара самостоятельным активом продавца и его переноса с одной платформы на другую требуют детальной проработки, полагает представитель Wildberries. По его словам, карточка товара — это не только контент продавца, но и элемент пользовательского опыта, который формируется каждой онлайн-платформой самостоятельно.

«ИТ-платформы разрабатывают собственные требования к структуре, оформлению и отображению карточек, исходя из поведения покупателей, особенностей интерфейса и лучших практик предоставления информации. Кроме того, могут различаться механики формирования рейтингов, отображения отзывов, характеристик товара и других элементов», — пояснил представитель Wildberries.

Качественное наполнение карточки — важная часть работы продавца, которая влияет на выбор покупателя: именно по информации в ней, фотографиям, описанию характеристик и отзывам потребитель принимает решение о покупке, говорит представитель Wildberries.

Перенос карточек между разными онлайн-площадками — более сложный вопрос, так как в карточке Ozon есть не только описание, характеристики, фото и видео, но и отзывы, оценки и данные, которые формируются именно внутри и силами конкретной ИТ-платформы, отмечает представитель Ozon. В то же время платформа предоставляет возможность управлять карточками и передавать их внутри ИТ-платформы, это дает продавцам больше гибкости.

Здесь важно обеспечить баланс: поддержать продавцов, сохранить качество информации и удобство для покупателей, а также защитить технологический вклад и интеллектуальную собственность самих ИТ-платформ, отметил представитель Ozon.

Нужна доработка

Реализация предложения о портативности карточек товаров с историей и клиентской базой требует крайне осторожного и взвешенного подхода, считает президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев. ИТ-платформы вкладывают значительные ресурсы в собственную архитектуру и алгоритмы, которые не просто размещают информацию продавца, а участвуют в формировании карточки товара, определяют ее видимость, ранжирование в поиске и персонализированные рекомендации, указывает он.

«Эти алгоритмы способствуют удобству пользования онлайн-платформами и влияют на выбор покупателей, и их работа является результатом многолетних инвестиций ИТ-платформ в технологии, данные и машинное обучение», — подчеркивает Дурдыев.

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Простая передача «карточки с историей» без учета этой платформенной составляющей может привести к искажению ценности актива и несправедливому перераспределению результатов технологических усилий платформ, полагает он.

Кроме того, это представляет серьезную техническую и правовую проблему, считает Дурдыев. Механизмы одной ИТ-платформы могут быть несовместимы с архитектурой другой, что делает прямую миграцию истории и клиентской информации технически сложной, а в ряде случаев — невозможной без существенной потери качества или нарушения законодательства, подчеркивает представитель АЦП.

«Мы готовы активно участвовать в разработке детальных механизмов, которые обеспечат разумную мобильность для продавцов, но при этом надежно защитят технологический вклад и интеллектуальную собственность ИТ-платформ», — указывает он.

Инициатива выглядит достаточно противоречиво, согласна генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Технически карточка товара помимо описания товара или услуги и фотографий, авторские права на которые могут сохраняться за продавцом или поставщиком услуг, представляет собой более сложный комплекс элементов. Например, название, бренд, модель товара в большинстве случаев партнеру ИТ-платформы не принадлежат, за некоторыми исключениями, когда продавец и правообладатель — одно лицо, как не принадлежат и ИТ-платформе, отмечает Барабаш. Кроме того, продавцу не принадлежат права на данные о динамике цен, рейтинги товара и продавца, ведь эти данные формирует сам оператор онлайн-платформы на основе статистики. Отзывы и комментарии покупателей тоже являются самостоятельными произведениями, отмечает юрист.

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«Допустим, законодатель внесет изменения в Гражданский кодекс (ГК) России, чтобы разрешить перенос комментариев и отзывов без согласия их авторов. Но каждая ИТ-платформа работает на собственном движке. Чисто технически невозможно взять и полностью перенести карточку товара из одного маркетплейса в другой», — подчеркивает Анна Барабаш.

Если продавец решит отказаться от партнерства с конкретной ИТ-платформой, сама по себе карточка не будет представлять никакой ценности ни для одной из сторон, полагает эксперт.

Актив продавца

Идея Минэкономразвития здравая и абсолютно обоснованная, считает президент Ассоциации предпринимателей платформенной экономики (АППЭ) Анастасия Тюгай. «Все время, пока продавец торгует на маркетплейсах, он занимается тем, что популяризирует карточку, продвигает ее, вкладывая собственные средства в развитие этой карточки, а это порой сотни тысяч рублей. Это уже настоящий актив продавца», — уверена она.

Антон Денисенко

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