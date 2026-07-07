В России официально испытали дрон-аэротакси с человеком на борту

На России прошли первые в России зарегистрированные испытания дрона с человеком на борту. В июле 2026 г. на дронопорте «Пушистый» в Корсаковском районе квадрокоптер поднялся в воздух с человеком на борту. Эксперимент прошел под контролем специалистов компании «Аврора — БАС». Сам же полет был совершен по всем российским правилам регистрации в региональном центре организации воздушного движения.

Первые испытания в России

В России впервые официально подняли в воздух дрон с человеком на борту, об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале. Дрон заряжается от электрической батареи и проводит в воздухе до 20 минут.

В июле 2026 г. первый официально зарегистрированный запуск дрона с человеком на борту состоялся в России. Испытания сверхлегкого воздушного судна прошли на базе дронопорта «Пушистый» на Сахалине, о чем писал CNews.

«Воздушное судно может использоваться как в беспилотном, так и в пилотируемом режиме. Оно заряжается от электрической батареи и проводит в воздухе до 20 минут, развивая скорость 50 километров в час. Дрон оснащен спутниковой навигацией и может двигаться автономно по заданным маршрутам. По сути, это прототип аэротакси», — отметил Валерий Лимаренко.

Telegram - Валерий Лимаренко В России впервые официально испытали дрон с человеком на борту

Эксперимент контролировали специалисты беспилотного подразделения компании «Аврора» — «Аврора — БАС». В нем принял участие Алексей Спинка из Владивостока, который представил на мероприятии пилотируемую летающую машину X-SKY One V2. Само же судно оснащено спутниковой навигацией, может совершать автономный полет по заданным маршрутам. Компания «Аврора — БАС» ведет сборку собственного сверхлегкого дрона и планирует завершить ее в 2026 г.

Планируется, что в 2027 г. такое судно поднимется в воздух с пассажиром на борту и будет управляться в полностью автоматическом режиме.

Международные мероприятия

3-4 июля 2026 г. на площадке «Сахалин-Экспо» на дронопорте «Пушистый» в Корсаковском районе прошло международное мероприятие, которое объединило представителей органов власти, бизнеса, науки и образования регионов России, а также делегатов из стран БРИКС, Японии и Белоруссии.

Участники обсудили вопросы развития отрасли беспилотных систем, правового регулирования, практической интеграции беспилотников в региональную экономику и транспортно-логистическую инфраструктуру.

Перелет между Сахалином и Кунаширом

В июле 2026 г. беспилотник преодолел 420 км между аэродромом Менделеево на Кунашире и дронопортом «Пушистый» на Сахалине, об этом CNews сообщили представители АНО «Сахалин — остров возможностей». Перелет прошел по всем правилам гражданской авиации и был полностью управляемым. Это стало возможно благодаря альянсу производителя беспилотников, компании Zala, и беспилотного крыла единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» — «Аврора — БАС».

Перелет проходил в одном воздушном пространстве с пилотируемыми судами. Все пять часов пути дрон находился под управлением «внешнего пилота» на земле. Использовалась ИТ-система связи и навигации «Геокосмос», которая не зависит от спутниковой навигации и имеет функцию опознавания «свой-чужой».

Онлайн-мониторинг полета обеспечен платформой идентификации на базе государвстенной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», созданной по поручению Президента России Владмимира Путина.

«Перелеты на такую дистанцию и в таком режиме в нашей стране никто еще не совершал. Это значимое событие в сфере беспилотной авиации. И оно совершилось в Сахалинской области при поддержке регионального правительства и по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. На всем протяжении маршрута аппарат был на связи и контролировался соответствующими службами авиакомпании и управления воздушного движения. Это разработка компании Zala, которая испытывается именно на Сахалине», — сказал CNews генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

После апробирования новой технологии ее планируется широко применять в островном регионе и по всему Дальнему Востоку для решения задач народного хозяйства. В Сахалинской области действует 75 сценариев применения дронов. С их помощью проводят мониторинг пожаров в лесах и завалов на руслах рек. Беспилотники помогают следить за лесными пожарами и заторами на реках, искать пропавших людей, бороться со стихийными свалками, охранять нерестилища лосося, контролировать состояние дорог, крыш и трубопроводов.