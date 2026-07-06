CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Разработчик процессора «Иртыш» получил разрешение на продажу китайских серверов Loongson в России

Разработчик чипа «Иртыш» оформил декларации на китайские серверы Loongson, получив право на их продажу на территории ЕАЭС. Это произошло на фоне претензий Минпромторга, который ранее усмотрел в этих чипах угрозу национальной безопасности.

Сертификаты для серверов Loongson

Как выяснил CNews, компания «Трамплин Электроникс» — разработчик новых процессоров «Иртыш» получила декларации о соответствии на серверы китайского производителя Loongson. Документы позволяют компании продавать китайские серверы на рынке ЕАЭС.

Согласно данным Единого реестра выданных сертификатов соответствия, ООО «Трамплин Электроникс» получило как минимум две декларации о соответствии на серверы производства Loongson Technology Corporation Limited. Одна из них зарегистрирована 5 июня 2026 г. и действует до 4 июня 2029 г. Вторая — от 4 марта 2026 г. со сроком действия почти пять лет.

Представители «Трамплин Электроникс» не ответили на запрос CNews о цели получения сертификатов и планах по продаже китайских серверов в России.

Зачем это нужно

«Декларации о соответствии необходимы для того, чтобы продавать готовые серверные решения на рынках ЕАЭС, — рассказал CNews независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Нетрудно предположить, что речь идет о китайских серверах на базе процессоров "Иртыш"».

int6.jpg

© Mark800 / Фотобанк Фотодженика
Разработчик процессоров «Иртыш» получил декларацию на китайские серверы

В тоже время два крупных производителя российских серверов в разговоре с CNews сообщили, что у них нет ресурсов тестировать новые процессоры «Иртыш» и выпускать на них свои решения. Компании и без того вкладываются в производство «железа» на российских процессорах Baikal и «Эльбрус».

Помимо декларации на серверы, «Трамплин Электроникс» получила ее и на платформу прототипирования и верификации от Beijing Silk Bridge Tech. «Это заставляет задуматься о том, что либо "Трамплин" использует эту китайскую платформу для разработки собственных продуктов, либо собирается поставлять их как часть своего решения», — говорит Бойко.

Конфликт с Минпромторгом

В апреле 2026 г. Минпромторг направил письмо в Торгово-промышленную палату, в котором заявил, что процессоры «Иртыш» могут создавать угрозу национальной безопасности. Основанием стали подозрения в идентичности чипов «Иртыш» и китайских Loongson.

В письме Минпромторга отмечается, что характеристики процессора «Иртыш C632» почти идентичны показателям Loongson LS3C6000/D, а «Иртыш C616» полностью идентичен Loongson LS3C6000/S.

Минпромторг потребовал при поступлении заявок на включение процессоров «Иртыш» в реестр российской промышленной продукции привлекать отраслевых специалистов и проводить выездные проверки. Ведомство считает недопустимым включение в реестр чипов, использующих готовые зарубежные схемотехнические решения.

В «Трамплин Электроникс» утверждают, что процессоры «Иртыш» являются российской разработкой, выполненной на основе официально лицензированных сложнофункциональных блоков архитектуры LoongArch. Компания называет утверждения о полной идентичности китайским аналогам голословными и заявляет о готовности предоставить все документы для проверки.

Что известно о процессорах «Иртыш»

Линейка процессоров «Иртыш» включает модели C616 (16 ядер), C632 (32 ядра) и перспективный C664 (64 ядра). Они предназначены для использования в дата-центрах и на объектах критической информационной инфраструктуры.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

По данным разработчика, ближайшим аналогом 64-ядерного «Иртыша C664» является 4хIntel Xeon Silver 4310. Пиковая тактовая частота процессора составляет 2 ГГц, поддерживается до 2 ТБ оперативной памяти.

Согласно дорожной карте компании, во втором квартале 2026 г. планируется подача заявки на включение процессоров в реестр российской продукции. Инженерные образцы ожидаются во втором квартале 2027 г., выход на внутренний рынок запланирован на тот же год, а на внешний — на 2028 г.

ООО «Трамплин Электроникс» образовано в апреле 2025 г. Ключевым инвестором компании выступает омский предприниматель Святослав Капустин. В апреле 2026 г. CNews писал о выделении компании 1,3 млрд руб.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Роснано» получило долю в заводе суперконденсаторов, вызвавшегося стабилизировать работу интернета в России

Умер знаменитый ИТ-бизнесмен Александр Калинин

«Дочка» «Росатома» создаст отечественную установку для чипов за четверть миллиарда

ИТ-директор ОСК рассказал о внедрении ИИ в судостроительной компании с выручкой 525 миллиардов

Власти утвердили массовые проверки товаров на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете»

Российские школьники стали абсолютными чемпионами на Международной олимпиаде по кибербезопасности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российские операционные системы 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Цифровизация ритейла 2026
ОБЗОР Электронный документооборот (СЭД) с искусственным интеллектом 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Рынок корпоративных мессенджеров 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Провайдеры облачных серверов с видеокартами для ИИ (GPU Cloud) 2026