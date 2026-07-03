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Умер знаменитый ИТ-бизнесмен Александр Калинин

На 72-м году жизни скончался экс-президент компании «Аквариус» и основатель российского ИТ-рынка Александр Калинин.

Основные вехи

Один из основателей российского ИТ-рынка Александр Калинин ушел из жизни 3 июля 2026 г. на 72-м году жизни. Об этом CNews сообщил представитель предпринимателя. Обстоятельства смерти не уточняются.

Александр Калинин родился в Москве 25 марта 1955 г. В 1978 г. окончил МИФИ по специальности «инженер-физик», впоследствии защитил кандидатскую диссертацию.

С 1978 по 1993 г. проходил службу в КГБ, затем работал в Федеральном агентстве правительственной связи и информации (ФАПСИ), где занимал должность помощника первого заместителя генерального директора.

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Аквариус
Александр Калинин

В 1993 г. основал компанию «Компьюлинк». Впоследствии в течение шести лет возглавлял ООО «Ланк-Москва», ещё один год руководил Ассоциацией системной интеграции и разработки информационных систем. С 2000 по 2002 г. был первым заместителем директора, а затем исполняющим обязанности директора ФГУП «НИИ "Восход"».

С 2002 г. — главный конструктор ГАС «Выборы» и советник министра связи Леонида Реймана по вопросам информатизации.

В 2003 г. стал одним из основателей и первым вице-президентом по корпоративному управлению Национальной компьютерной корпорации (НКК), а с 2005 по 2021 г. занимал пост ее президента. В 2006 г. возглавил группу компаний «Аквариус», а в 2008-м вошел в совет директоров холдинга «Систематика».

В 2023 г. основал АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг» и передал свою долю в НКК (33%) сыну Алексею Калинину. В 2024 г. вошел в состав акционеров и возглавил совет директоров АО «Система безопасных коммуникаций», которому принадлежат исключительные права на программное обеспечение CommuniGate Pro.

В последние годы Александр Калинин являлся главой «СМИ Холдинга» и совладельцем CommuniGate Pro. За три года эти российские разработчики смартфонов, серверов и другой техники инвестировали сотни миллиардов рублей в свои проекты, сталкиваясь с рядом ограничений, например с блокировкой оплаты компонентов в Китае, писал «Коммерсант». В конце 2023 г. стало известно, что Калинин вложили 10 млрд руб. в производство смартфонов АО «СМИ Холдинг» (разрабатывали смартфоны Highscreen).

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Как сообщал CNews, в мае 2026 г. бизнесмен завершил консолидацию крупнейшего отечественного аналога Microsoft Exchange — CommuniGate Pro. Компании были окончательно переданы права на критически важные компоненты, включая антивирусную защиту, мессенджер, резервное копирование и плагин для работы с Outlook. Теперь это полностью локализованное российское решение, разработка которого началась еще в 1998 г.

У бизнесмена были большие планы по созданию суверенных российских продуктов, в том числе смартфона и операционной системы.

Уход из НКК

Александр Калинин — один из сооснователей НКК, которая с 2007 по 2019 г. возглавляла рейтинг крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews. В интервью TAdviser в 2025 г. Александр Калинин рассказал, как потерял контроль над этой когда-то крупнейшей в России ИТ-компанией.

НКК формально распалась в 2021 г., но «разговоры о распаде», по словам Калинина, начались раньше — где-то в начале 2020 г. А 14 июля 2020 г. началось уголовное дело о картеле.

«С моей точки зрения, триггером послужила серьезная задолженность «Систематики» перед OCS. В какой-то момент мы решили не тянуть этот воз дальше, а цивилизованно разойтись», — сказал Калинин. Причину возникновения долга он связал с отраслевой спецификой бизнеса: «Системная интеграция и производство техники носят пиковый характер, «продажи там — как пила». А бизнес дистрибуции более-менее ровный, и OCS работал в каком-то смысле как банк, сглаживал эту «пилу»».

Дело о картеле

Александр Калинин был задержан правоохранительными органами 14 июля 2020 г. по подозрению в участии в картельном сговоре. Корни этой истории берут начало в 2017 г. и связаны с громким разбирательством по линии ФАС. Тогда антимонопольный орган признал поставщиков компьютеров для ГАС «Выборы» виновными в картельном сговоре на торгах, касающихся этой информсистемы.

Эти обвинения Калинин считал необоснованными. «Да, нас обвинили в картеле. Хотя, например, я с одним из фигурантов дела, с которым якобы сговаривался, познакомился только в зале суда», — сказал он TAdviser. «Я считаю, что то наказание, которое мне дали — условный срок, минимальный по этой статье, — свидетельствует о том, что никакого преступления на самом деле не было», — добавил Калинин.

Всю эту «историю с ФАС и судом» он назвал попыткой рейдерского захвата. С Денисом Фроловым, который стал финальным бенефициаром активов НКК, по его словам, они не были знакомы: «Я не знаю, откуда он взялся. Никогда с ним не общался, у меня к ним никаких вопросов нет. Но, да, сейчас он в партнёрстве с моими бывшими коллегами по НКК. Я с ним не общаюсь. То, что они сделали, я воспринимаю как предательство. Возможно, кто-то оказался слаб, кто-то поддался давлению, может, кому-то что-то предложили. Такое бывает. Это их выбор».

Как дальше развивались события

В июне 2021 г., как писал тогда CNews, собрание учредителей НКК приняло решение о смещении с должности её президента Александра Калинина. Новым главой корпорации был избран совладелец холдинга Astra Linux Денис Фролов. Затем Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, основавшие компанию вместе с Калининым, начали переговоры с Денисом Фроловым о продаже ему принадлежащих им 64% НКК. Семья Калининых выступала против этой сделки.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Производитель компьютерной техники «Аквариус» (бывший основной актив НКК) де-факто остался под контролем семьи Калининых.

В феврале 2022 г. совладелец группы «Вартон», акционер «Байкал электроникс» и соучредитель Astra Linux Денис Фролов рассказал CNews, что станет основным владельцем и руководителем переформатированной «Национальной компьютерной корпорации» (НКК).

Чем всё закончилось

В 2023 г. Александр Калинин избавился от доли в ООО «Смарт-холдинг» (юрлицо, появившееся в результате переименования НКК в конце 2021 г.). Бизнесмен намеревался вложить часть вырученных средств в другие проекты. Эксперты оценили долю Калинина в 12–20 млрд руб.

В апреле 2025 г. CNews стало известно, что он вложился в создание промышленных контроллеров для объектов ядерной и неядерной энергетики и для этих целей выкупил предприятие в Пензе. Проект запущен совместно с экс-вице-президентом компании «Ланит» Сергеем Белкиным. Хотя в своём интервью TAdviser Калинин сказал: «Мне кажется, происходит консолидация рынка вокруг государственных структур. Частные компании остаются, но работать им всё сложнее и сложнее».

Екатерина Струкова

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