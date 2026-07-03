Разработчика дисплеев для оборонки оштрафовали на всю сумму госконтракта. Он задержал работы на шесть с половиной лет

Минпромторг оштрафовал АО НПП «АМЭ» на 257,1 млн рублей — это полная цена госконтракта на разработку дисплеев для спецтехники. Исполнитель не сдал финальный этап работ даже спустя 6,5 лет после установленного срока.

Штраф на всю сумму контракта

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал АО НПП «Авиационная и морская электроника» (НПП «АМЭ») на 257,1 млн руб. — это полная цена госконтракта на разработку газоразрядных видеомодулей.

Согласно претензии Минпромторга, третий этап ОКР «Дисплей-И7» должен быть завершен к 20 ноября 2019 г. Однако, по состоянию на 26 мая 2026 г., работы выполнены не были. Просрочка составила 2379 дней (почти шесть с половиной лет).

Общая сумма неустойки по расчету ведомства достигла 394,9 млн руб., однако в соответствии с правилами контракта, сумма штрафа не может превышать стоимость работ. Поэтому пеня была ограничена ценой контракта — 257 млн руб. То есть фактически «АМЭ» оштрафовали на полную стоимость госконтракта.

Wikipedia Минпромторг оштрафовал АО НПП «АМЭ» на 257 млн рублей

Контракт на 257 млн руб. был заключен 16 октября 2017 г. Как следует из расчета, первые два этапа работ были сданы в срок, но третий этап так и остался невыполненным. В претензии указано, что перечислить неустойку необходимо в течение 30 дней. В противном случае Минпромторг грозит обратиться в Арбитражный суд.

АО НПП «АМЭ» — петербургский разработчик и производитель электроники для авиационной и морской техники. Специализируется на выпуске дисплеев, индикаторов и средств отображения информации, применяемых в различной морской и летной технике.



Что надо было разработать

Речь идет об ОКР «Дисплей-И7» — разработке и освоении серийного производства газоразрядных видеомодулей, которые должны были заменить импортные электролюминесцентные дисплеи американской фирмы PLANAR. Отечественные аналоги на момент заключения контракта отсутствовали.

Согласно техническому заданию, требовалось создать три типа плазменных видеомодулей оранжевого и зеленого цвета свечения, а также один тип красно-зеленого свечения.

Изделия предназначались для установки в защищенную аппаратуру, должны были работать без внешнего охлаждения и обогрева и обеспечивать отображение информации по протоколам, совместимым с дисплеями PLANAR.

Газоразрядные видеомодули, которые должна была разработать компания, применяются в специальной технике, работающей в сложных условиях эксплуатации.