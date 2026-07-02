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Квантовый рывок России: ученые создали источник «сжатого» света, который есть лишь у единиц в мире

Россия пополнила список своих достижений в области развития квантовых вычислений. Теперь у нашей страны есть технология создания источников квантового «сжатого» света, которая позволит достичь значительного прогресса сразу в нескольких направлениях.

Источник «сжатого» света

Ученые Квантового центра «Росатома» создали первый в России компактный источник квантового «сжатого» света (особое квантовое состояние электромагнитного поля) на чипе, пишет портал «Атомная энергия 2.0».

Это достижение выводит на новый уровень отечественные технологии квантовых вычислений и найдет практическое применение в телекоммуникационных системах, портативных сенсорах и прототипах квантовых процессоров.

«В мировой науке работа с «сжатым светом» является одним из наиболее перспективных направлений, важных для развития квантовых технологий. Это тренд, который оседлать пока удалось далеко не всем», — прокомментировал руководитель научной группы Квантового центра и компании «Росатом квантовые технологии» Дмитрий Чермошенцев.

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Отечественные технологии квантовых вычислений выйдут на новый уровень благодаря источникам квантового «сжатого» света

Работа над проектом ведется под руководством Игоря Биленко и Дмитрия Чермошенцева в рамках российской дорожной карты «Квантовые вычисления», за реализацию которой с 2020 г. отвечает госкорпорация «Росатом».

Применение разработки

Ученые в ближайшее время начнут разработку квантовых вычислительных систем на основе «сжатого света» и применить наработки в создании детекторов, в том числе биологических, по словам Чермошенцева.

Сжатые состояния света используются при создании оптических (фотонных) квантовых компьютеров, способных осуществлять вычисления, которые очень сложно или невозможно сделать при помощи классических суперкомпьютеров.

На основе «сжатого» света можно также изготавливать компактные сенсоры, точность измерений которых превосходит стандартный квантовый предел классического света. Мощность светового луча при работе с биологическими объектами можно будет безопасно увеличивать без риска разрушения ткани.

Достижения российских «Квантовых вычислений»

Об основных результатах реализации дорожной карты «Квантовые вычисления» в России в 2025 г. ТАСС писал в начале июня 2026 г., ссылаясь на доклад директора Физического института им. П. Н. Лебедева РАН академика Николая Колачевского. Он отметил создание сразу двумя научными группами планарных ловушек для захвата ионов, реализацию квантовых алгоритмов на ионах иттербия при комнатной температуре, запуск проекта по созданию внелабораторного квантового вычислителя на сверхпроводниках мощностью не менее 20 кубитов.

Теперь список пополнит технология создания источников квантового «сжатого» света, которой владеют лишь ведущие мировые научные центры и технологические корпорации. «Наши ученые заняли по этому направлению передовые позиции: мы находимся в первом эшелоне стран и компаний, которые добились реальных результатов», — сказал Чермошенцев.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

С 2022 г. эта технология есть у японской Nippon Telegraph and Telephone Corporation, создавшей ее в сотрудничестве с Riken и Токийским университетом. О разработке писал Lasercomponents.

В сентябре 2025 г. Fermilab сообщал об исследованиях Фермиевской национальной ускорительной лаборатории Министерства энергетики США и Калифорнийского технологического института в области применения «сжатого света» при создании масштабируемых квантовых сетей.

Анна Любавина

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