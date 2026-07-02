Власти крупно оштрафовали знаменитого производителя электроники за срыв разработки корпусов для СВЧ-транзисторов

Разработка российских металлокерамических корпусов для СВЧ-транзисторов обернулась для «Истока» штрафом в 86 млн руб. Корпуса должны были заменить широкую номенклатуру американских изделий.

Срыв сроков

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал АО «НПП «Исток» им. Шокина» на 86,4 млн руб. за срыв сроков разработки металлокерамических корпусов для СВЧ-транзисторов. Контракт на 268 млн руб. был заключен в 2017 г., но итоговый этап сдали с задержкой, превышающей полгода. Следует из портала госзакупок.

Согласно претензии Минпромторга, «Исток» нарушил сроки по одному из этапов работ. Четвертый этап, который включал приемку ОКР, должен был быть завершен к 20 ноября 2019 г. Однако фактически работы были сданы только 16 июня 2020 г. Просрочка составила 212 дней. Общая сумма неустойки — 86,4 млн руб.

В претензии указано, что перечислить неустойку необходимо в течение 30 дней. В противном случае Минпромторг грозит обратиться в Арбитражный суд.

Что надо было разработать

Речь идет об ОКР шифр «Корпус-И2-1» — разработке и освоении серийного производства серии металлокерамических корпусов для мощных СВЧ LDMOS кремниевых транзисторов с выходной мощностью до 1400 Вт (10 типов) и для мощных СВЧ биполярных импульсных транзисторов (6 типов).

pressfoto на Freepik Минпромторг оштрафовал «Исток» на 86 млн

Корпуса должны были стать конструктивными аналогами зарубежных изделий — широкой номенклатуры от американских компаний MACOM и других производителей: SOT540A, SOT538A, Case465E-04, SOT1121A, SOT467C, SOT539A, SOT502A, PL124A1, P32C1, 375D-05, 55AW, 55KT, TO-270, TO-270WB-4, SOT-89, PLD-1.5W, CASE 355J-02 и корпуса транзистора IB1011S800ML.

Как следует из техзадания, в результате выполнения ОКР должна быть решена задача импортозамещения широкой номенклатуры зарубежных корпусов предназначенных для разработки и производства новых мощных СВЧ-транзисторов в диапазоне частот до 4ГГц, и создан ряд изделий отечественного производства с «улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками».

Ранее, в июне 2026 г., CNews уже писал о штрафе для «Истока» на 201 млн руб. за просрочку разработки усилителей мощности для спутниковой связи и радиолокации.

Чем известен «Исток»

АО «НПП «Исток» им. Шокина» — один из ведущих российских производителей СВЧ-электроники, расположенный в подмосковном Фрязино. Предприятие специализируется на производстве электронных вакуумных ламп, трубок и других электронных вакуумных приборов. Уставный капитал компании — 62,4 млрд руб.

С 2013 г. предприятие находится под управлением АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (входит в «Ростех»). «Исток» регулярно выполняет госзаказы в интересах оборонно-промышленного комплекса, является ключевым поставщиком компонентов для систем радиолокации, связи и радиоэлектронной борьбы.