Соцфонд выделил миллиард на обслуживание защищенной государственной VPN-сети

Социальный фонд России объявил масштабную закупку услуг по комплексному сопровождению средств криптографической защиты информации ViPNet, которые обеспечивают шифрование, электронную подпись и безопасность межведомственного обмена данными во всех подразделениях фонда по стране. Речь идет о российской технологии и линейке программных продуктов для построения защищенных виртуальных сетей (VPN) с криптографической защитой, сертифицированных для использования в госорганах.

Обслуживание кибербезопасности

Как выяснил CNews, Фонд пенсионного и социального страхования России (СФР) заказал сопровождение ведомственных средств криптографической защиты информации. На работы выделено 898,1 млн руб. бюджетных средств.

Тендер был размещен на сайте госзакупок 17 июня 2026 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 3 июля. Процедура подведения итогов конкурса назначена на 6 июля.

Как указано в опубликованном Соцфондом техническом задании, сопровождению подлежит масштабный парк криптографических средств, эксплуатируемых в Центральном аппарате, территориальных органах и Межрегиональном информационном центре СФР.

Фото: © Alex.S. / Фотобанк Фотодженика СФР проводит закупку на сопровождение средств криптографической защиты информации

В перечень включены многочисленные лицензии на право использования программного обеспечения ViPNet Administrator, Registration Point, Client для различных платформ, включая Windows, Linux и Android, а также средства для создания электронной подписи и управления защищенной сетью. Общее количество лицензий на отдельные продукты, например ViPNet Client for Windows, достигает десятков тысяч, что говорит о масштабе внедрения.

Также в документе указано, что обслуживанию подлежат и ведомственные программно-аппаратные комплексы. Это межсетевые экраны ViPNet Coordinator HW1000, HW2000 и HW5000, обеспечивающие криптографическую защиту на границах сетей, шлюзы для взаимодействия с системой межведомственного электронного взаимодействия ViPNet EDI Soap Gate, а также средства обнаружения вторжений и анализа сетевых событий ViPNet IDS и TIAS.

Общее количество ПАК, подлежащих обслуживанию, исчисляется тысячами, при этом для наиболее массовой модели Coordinator HW1000 требуется почти полторы тысячи сертификатов активации поддержки.

Комплексный объем услуг

Исполнитель должен обеспечить не только предоставление сертификатов активации сервисов совместной технической поддержки, но и выполнение широкого спектра задач по поручению службы техподдержки заказчика.

Это включает регистрацию и устранение инцидентов, консультирование администраторов, восстановление работоспособности оборудования с выездом на объекты в Москве и во всех территориальных органах СФР по всей стране, а также организацию ремонта неисправных ПАК в авторизованных центрах.

Особое внимание уделяется ежемесячному контролю корректности функционирования и конфигурации как ПО управления сетью, так и самих аппаратных комплексов. Для межсетевых экранов Coordinator предусмотрен детальный контроль учета трафика с измерением пропускной способности, задержек и потерь пакетов в криптозащищенных каналах.

Исполнитель обязан использовать специализированную информационную систему контроля учета трафика, способную мониторить не менее 20 тыс. объектов. Кроме того, в рамках контракта предусмотрено предоставление новых сертифицированных версий ПО и обновлений прошивок ПАК, а также техническое сопровождение плановой смены мастер-ключей в криптографических сетях.

Для всех работ по сопровождению установлены жесткие параметры реагирования. Время реакции на любое задание не должно превышать одного часа, работа ведется круглосуточно в режиме 24/7. Критические сбои, полностью останавливающие функционирование ПО или ПАК, требуют устранения не более чем за два часа. При неисправности аппаратной части Coordinator HW1000 исполнитель обязан обеспечить временную замену на идентичный исправный ПАК в срок до пяти рабочих дней для подразделений в Москве и до десяти дней для территориальных органов, имея резервный запас до пяти единиц. Ремонт неисправного оборудования должен быть завершен не более чем за 50 рабочих дней.

Ранее была модернизация

Как ранее сообщал CNews, в августе 2025 г. СФР покупал ПО «Контур информационной безопасности СерчИнформ» для модернизации ключевого компонента автоматизированной системы «Технический центр мониторинга информационной безопасности» (ТЦМИБ). На работы было выделено 150 млн руб.

Автоматизированная система ТЦМИБ выполняет критически важную функцию непрерывного контроля защищенности информационных систем СФР.

Исполнителю контракта предстояло в сжатые сроки, не позднее 45 рабочих дней с момента заключения государственного контракта, обеспечить передачу СФР прав использования конкретных модулей ПО КИБ «СерчИнформ» версии 5.2.

Центральным элементом закупки являлась лицензия на подсистему контроля, рассчитанная на 5 тыс. активных пользователей. Дополнительно были приобретены права на ключевые компоненты, включая модуль анализа файлов FileAuditor (лицензия на рабочую станцию), модуль оптического распознавания символов OCR, а также подсистему контентного анализа AlertCenter и подсистему принятия решений Report Center, каждая из которых лицензировалась для работы на семи узлах (серверах).

В мае 2024 г. СФР также закупал лицензии защитного ПО. В рамках тендера, служба покупала пять различных программ российского разработчика Usergate: Security Updates, Advanced Threat Protection, UserGate Log Analyzer и UserGate Management Center. Этот софт предназначен для обеспечения информационной безопасности корпоративной сети.

Покупались и ПО Positive Technologies и EFROS. СФР также закупал лицензии для программы MaxPatrol Security Information and Event Management и ее компонентов: MaxPatrol SIEM Server, MaxPatrol VM Server и MaxPatrol VM для выявления уязвимостей.