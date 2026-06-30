«Элемент» строит современный завод по производству чипов 55-40 нм с перспективой перехода на 28 нм

«Элемент» планирует запустить в Татарстане завод по производству чипов 55–40 нм с перспективой перехода на 28 нм. Площадка под Иннополисом определена, найдены «доноры технологий» в Китае.

Новый завод в России

Как стало известно CNews, микроэлектронный холдинг «Элемент» строит завод по производству полупроводниковых пластин с топологией 55–40 нм в Татарстане. На базе этого предприятия в перспективе планируется освоить более сложный техпроцесс — 28 нм.

Проект, получивший название «Волга», предполагает строительство завода в особой экономической зоне «Иннополис» (Верхнеуслонский район Татарстана).

Как следует из презентации гендиректора компании АО «Волга» Рустама Хидиятуллина, которая есть в распоряжении CNews, площадка уже определена (41 гектар), согласованы внешние коммуникации, разработан и согласован аванпроект с ВНИИР Минпромторга, определена и согласована номенклатура продукции «со всеми российскими дизайн-центрами».

Технологическим партнером проекта выступает АО «Микрон» (входит в «Элемент»), проектный партнер — АО «НИИМЭ», кадровое обеспечение возложено на МИЭТ, КАИ и ТУСУР. В презентации также указаны четыре потенциальных донора технологий в Китае и определен список производственного оборудования под продукцию.

Поэтапно к 28 нм

Ключевая стратегия проекта — поэтапное развитие. Завод должен начать работу с техпроцесса 55–40 нм, который станет «фундаментом» для последующего перехода на 28 нм. Единая линия позволит использовать до 80% капитальных затрат для обеих технологий без строительства новых корпусов и чистых комнат.

«Элемент» «Элемент» начал строительство завода с перспективой на 28 нм

Весь цикл рассчитан на пять лет: первый год — строительство инфраструктуры, второй — холодный пуск и тестовое производство, третий — выпуск первых коммерческих чипов 55–40 нм, четвертый — пилотная линия 28 нм, пятый — индустриализация и серийное производство по топологии 28 нм.

По данным презентации, 55–40 нм — это более 50% российского рынка электронной компонентной базы, включая логические микросхемы (MCU, ASIC, FPGA), микросхемы памяти (MRAM, RRAM), аналоговые и смешанные микросхемы, силовые и управляющие компоненты, датчики и интерфейсы.

Основными заказчиками продукции названы Росатом, Ростех, предприятия ОПК и объекты критической информационной инфраструктуры.

При этом Рустам Хидиятуллин на круглом столе в Общественной палате 29 мая 2026 г. заявил, что финансирование так и не нашлось. По его словам, бизнес не хочет вкладываться в низкомаржинальные и столь длительные проекты без участия государства. Но если средства найдутся, то завод на 28 нм появится уже через пять лет. При этом завод на 28 нм в презентации Хидиятуллина оценен в 750 млрд руб.

Несмотря на это, в презентации директора департамента цифровых технологий Минпромторга Владимира Дождева, АО «Волга» с 2028 г. указано потенциальным заказчиком ПО для управления кристальным производством.

В пресс-службе «Элемента» сообщили, что проект будет переосмыслен в рамках подготовки стратегии развития отрасли.

Юридическое лицо и финансы

Специально для реализации проекта в сентябре 2023 г. было создано АО «Волга» с уставным капиталом 100 млн рублей. Как следует из данных «Контур.Фокуса», 51% акций принадлежит ПАО «Элемент», 49% — ОЭЗ «Иннополис». Генеральным директором назначен Рустам Хидиятуллин.

Согласно бухгалтерской отчетности за 2025 г., компания пока не ведет операционной деятельности. Выручка отсутствует, управленческие расходы составили 11,2 млн руб., чистый убыток — 5,5 млн руб. при балансе 86,5 млн руб. Причина убытка, как указано в пояснительной записке, «стартовый цикл развития компании». Штатная численность предприятия составляет три человека.

В отчетности отмечается, что стоимость чистых активов (86,1 млн руб.) оказалась меньше уставного капитала. В качестве мер по исправлению ситуации названы привлечение финансирования для старта проекта, проектирование с привлечением экспертизы профильных компаний и найм квалифицированных кадров.

Проект «Волга»

Проект «Волга» прорабатывался несколько лет. Ранее CNews писал, группа «Элемент» несколько лет не могла найти финансирование для строительства завода по топологии 65 нм. Позднее планы сместились в сторону техпроцесса 55–40 нм.

При этом в январе 2026 г. Сбербанк приобрел почти 42% акций «Элемента» у АФК «Система» за 27 млрд руб. Участие крупнейшего банка в капитале головной структуры может повлиять на возможность привлечения средств под новый проект.