Власти оштрафовали дизайн-центр на 290 миллионов за срыв разработки чипа для оборонки и космоса

Минпромторг оштрафовал АО НТЦ «Модуль» на 290 млн рублей за срыв разработки радиационно-стойкого процессора, который должен был заменить в российской космической и оборонной технике иностранные чипы семейства PowerPC.

Срыв почти на год

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал АО НТЦ «Модуль» на 290,1 млн руб. за нарушение сроков разработки радиационно-стойкого процессора. Контракт на 603,7 млн руб. был заключен 30 октября 2017 г., срок сдачи — 20 ноября 2019 г. Работы завершили с задержкой почти на год. Это следует из претензии ведомства, с которой ознакомился CNews.

Согласно документу, «Модуль» нарушил сроки по двум этапам работ. Второй этап (разработка рабочих документаций) был сдан с опозданием всего на 10 дней. Пеня за этот этап — 4,95 млн руб. Третий этап (изготовление опытных образцов и проведение испытаний) планировался к завершению к 20 ноября 2019 г., а фактически был завершен 3 сентября 2020 г. Просрочка составила 288 дней. Пеня — 285,18 млн руб. Общая сумма неустойки составила 290,1 млн руб.

Представитель НТЦ «Модуль» рассказал CNews, что контракт, несмотря на просрочку, был исполнен и процессоры производятся серийно.

Что надо было разработать

Речь идет об ОКР шифр «Обработка-И10» — разработке и освоении серийного производства радиационно-стойкого процессора с суперскалярной архитектурой. Процессор должен был заменить иностранные изделия, такие как E2V PC7448.

© uflypro / Фотобанк Фотодженика Минпромторг оштрафовал дизайн-центр за срыв сроков разработки чипа

E2V PC7448 является высокопроизводительным чипом с архитектурой PowerPC. Чип был создан британской компанией e2v и специально доработан для применения в системах, работающих в экстремальных условиях: на спутниках, в авиационной и оборонной технике (системах ПВО, радиолокации и радиоэлектронной борьбы). Прямых отечественных аналогов на момент заключения контракта не существовало, уточнялось в техническом задании.

Процессор должен был включать 64-разрядное ядро PowerPC 470S, контроллеры интерфейсов SpaceWire, Ethernet, UART, GPIO, а также контроллер внешней памяти. Тактовая частота — не менее 200 МГц. Изделие должно было быть радиационно-стойким и соответствовать требованиям для применения в космической и оборонной технике. Наработка на отказ — не менее 132 тыс. часов, срок сохраняемости — 25 лет.

Чем известен НТЦ «Модуль»

АО НТЦ «Модуль» — один из ведущих российских разработчиков микроэлектроники для космической и оборонной промышленности. Компания специализируется на создании радиационно-стойких процессоров, систем на кристалле и СВЧ-компонентов. Продукция «Модуля» используется в системах спутниковой связи, навигации и радиоэлектронной борьбы.

По данным ЕГРЮЛ, НТЦ «Модуль» был зарегистрирован в Москве 26 августа 1992 г. Компания не раскрывает свои финансовые показатели.