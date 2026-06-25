CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе Импортонезависимость Поддержка ИТ-отрасли
|

Инвестиции в центр фотошаблонов в Зеленограде превысили 31 млрд рублей. Большая часть — на иностранное оборудование

Государство вложит более 31 миллиарда в создание Научно-технологического центра фотошаблонов (НТЦ ФШ). Большая часть средств пошла на закупку иностранного оборудования. При этом строительство центра, изначально оценивавшееся в 3,6 млрд руб., подорожало вдвое после решения осваивать фотошаблоны для 28-нм микросхем.

31 миллиард на фотошаблоны

Как стало известно CNews, совокупный бюджет Научно-технологического центра фотошаблонов (НТЦ ФШ) на базе НИУ МИЭТ составит не менее 31,7 млрд руб. Большая часть средств в размере 24,3 млрд руб., выделенных Минпромторгом, пошла на закупку и оснащение завода оборудованием. Это следует из презентации проекта, которая есть в распоряжении CNews.

Как следует из документа, еще 7,4 млрд руб. (финансирует Правительство Москвы) направлены на строительство. При этом отмечается, что стоимость работ выросла в два раза с 3,6 млрд руб.

Как следует из презентации проекта, первоначальная смета в 3,6 млрд руб. была пересмотрена в сторону увеличения до 7,4 млрд после поручения заместителя председателя правительства Дениса Мантурова (протокол от 28 февраля 2024 г.) о расширении технического задания: центр должен обеспечить последовательное наращивание мощностей для выпуска фотошаблонов с проектными нормами 28 нм.

Подробности о проекте

Средства в размере 24,3 млрд руб. пошли на закупку 73 единиц высокотехнологичного оборудования, из которых 49 уже законтрактованы, а 30 уже завезены. При этом 49 установок завозятся из-за рубежа. Остальные приобретаются у российских и белорусских производителей.

element.jpg

ГК «Элемент»
На центр фотошаблонов в Зеленограде потратят свыше 31 миллиарда

Несколько установок были разработаны в рамках программы «Электронное машиностроение». Среди них многолучевой лазерный генератор изображения DUV (ОКР «Прогресс-ГИФ») для формирования изображения на фотошаблонах на 250 нм, установка контроля топологии и поиска дефектов на ФШ с хромовым маскирующим покрытием (ОКР «Прогресс-КТФ»). Минимальный размер обнаруживаемого дефекта 90 нм.

Большая часть оборудования будет установлено и запущено в работу до конца 2026 г. В 2026 г. планируется завести еще 39 единиц оборудования.

Центр ФШ

НТЦ ФШ создается на базе НИУ МИЭТ в особой экономической зоне «Технополис Москва» (площадка Алабушево). Производство разместится в новом корпусе ИЛПК №4 площадью 14,5 тыс. кв. м, ввод которого запланирован на 2026 г. Проектная мощность центра составит не менее 5,5 тыс. фотошаблонов в год с возможностью наращивания до 10 тыс. заготовок.

Центр будет выпускать бинарные, сложные бинарные с элементами коррекции оптической близости (ОРС) и фазосдвигающие фотошаблоны для проектных норм до 28 нм. Освоение технологий идет поэтапно: в 2026–2027 гг. — 350 и 250 нм, в 2028–2029 гг. — 180 и 90 нм, к 2030 г. — 65 нм, в перспективе — 28 нм. Заказчиками продукции выступят АО «Микрон», ООО «НМ-Тех», АО «НИИМЭ» и др.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Softline «обожглась» на военном Linux и списала 469 млн руб.

Компания основателя «Рег.ру» создала собственного «убийцу» американских сервисов видеозвонков и «Яндекс Телемоста»

Госсектор закупил VPN на 10 миллиардов рублей

Как операторы связи и банки будут возвращать россиянам украденные деньги: новые правила

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Институт оштрафован почти на полмиллиарда за срыв производства аналогов американских чипов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Платформы для проведения вебинаров 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Технологии искусственного интеллекта 2026
ОБЗОР Комплексные системы управления фермерским хозяйством 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Системы управления бизнес-процессами (BPMS) 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Провайдеры облачных баз данных (DBaaS) 2026