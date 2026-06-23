CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ТВ и радио ИТ в госсекторе
|

Российский Центр космической связи подвергся атаке беспилотников

Беспилотники атаковали Центр космической связи в подмосковной Дубне. По сведениям владельца площадки — ГПКС — вещание спутникового телевидения и связи не было прервано.

Удар по Центру космической связи

Центр космической связи (ЦКС) в подмосковном городе Дубна подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом агентству ТАСС сообщили на предприятии ГПКС («Государственное предприятие космическая связь»), являющемся владельцем данного центра.

В ГПКС отметили, что атака была массовой, однако персонал станции не пострадал. Также не было нарушений в функционировании телевизионного вещания и связи.

Издание Avia.pro сообщает, что 22 июня 2026 г. жители Дубны слышали звуки сильнейшего взрыва. Это может быть результатом работы противовоздушной обороны или радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

photogenica-phx71468901_600.jpg
kwanchaidp / Фотобанк Фотодженика
Центр космической связи в Дубне подвергся атаке БПЛА

ЦКС был введён в эксплуатацию в 1980 г. перед Олимпийскими играми в Москве. Центр занимается спутниковым телевещанием и обеспечением правительственной связи.

Мнение эксперта

По словам источника CNews на рынке спутниковой связи, центры космической связи являются уязвимыми объектами для атаки. Они представляют из себя площадки с большими спутниковыми антеннами, которые легко обнаружимы. Кроме того, на такого рода площадках находится множество кабелей и различной электроники, которые могут быть уязвимы к ударам даже в случае отсутствия взрывчатки.

В то же время вещание операторов спутникового телевидения осуществляется с других подмосковных площадок — Медвежьи Озёра и Сколково, — заметил собеседник издания.

Также еще одна площадка ГПКС расположена в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. 22 июня 2026 г. этот город также подвергся атаке БПЛА, сообщал губернатор области Александр Авдеев. Но об ударе именно по площадке ГПКС в этом городе не сообщалось.

Как Россия потеряла телевизионный спутник

Весной ГПКС сообщила о потере аппарата «Экспресс-АТ1», находившегося в позиции 56 градусов восточной долготы. Аппарат предназначался для непосредственного спутникового вещания, через него работали «Национальная спутниковая компания» (НСК, бренд «Триколор»), «НТВ-Плюс» и «Русский мир» (работает в Крыму и на новых территориях).

<p>Евгений Мартынов, «Рег.облако»: В Россию приходит мировой тренд  —  доступ к ИИ за токены</p>
Евгений Мартынов, «Рег.облако»: В Россию приходит мировой тренд  —  доступ к ИИ за токены Цифровизация

При этом НСК и «НТВ-Плюс» для вещания на европейскую территорию России также использовали аппарат «Экспресс-АМУ1». Для вещания на территорию Сибири и Урала НСК договорился об аренде бортов на спутнике ABS-2, принадлежащем компании Agility Beyond Space из Дубая (ОАЭ). «НТВ-Плюс» для вещания на территорию Урала и Сибири начал работать со спутником «Ямал-402», принадлежащим «Газпром — Космические системы» («НТВ-Плюс» также входит в структуры «Газпрома»).

Кроме того, ГПКС переориентировала другой космический аппарат — «Экспресс-АТ2» — с позиции 140 градусов восточной долготы на 56 градусов восточной долготы. Однако это привело к потере сигнала у абонентов «НТВ-Плюс» на Дальнем Востоке. Сложнее всего ситуация сложилась с платформой «Русский мир», вещание которой было полностью приостановлено. Однако позднее оператор сообщил о возобновлении вещания.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти приказали Anthropic ограничить доступ иностранцев к ее ИИ‑моделям из-за быстрых и массовых взломов

В реестре Минпромторга появился первый сервер на новейших чипах Intel Xeon 6

Власти поручат «Почте России» решить проблему спама в почтовых ящиках

Россия выводит свое оборудование для производства чипов на рынок Индии

Рекламный рынок в России показал рост ниже инфляции: видеореклама стагнирует, аудио обваливается

Уже завтра 23 июня пройдет митап CNews «Российские технологии виртуализации». Успейте зарегистрироваться

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Комплексные системы управления фермерским хозяйством 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Системы управления бизнес-процессами (BPMS) 2026
ОБЗОР Провайдеры облачных баз данных (DBaaS) 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Унифицированные коммуникации 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Корпоративная бизнес-аналитика 2026: визуализация и доступность