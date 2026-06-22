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Россия выводит свое оборудование для производства чипов на рынок Индии

«Нанотроника» (входит в холдинг «Элемент») зарегистрировала дочернюю компанию в Бангалоре и планирует поставлять на рынок как свои решения, так и помогать российским компаниям обосноваться на рынке.

Экспансия «Элемента»

Как стало известно CNews, дочернее предприятие микроэлектронного холдинга «Элемент» — «Нанотроника» — вышло на рынок Индии. Об этом представитель компании сообщил на конференции «Электронное машиностроение», прошедшей в Минске в июне 2026 г.

Компания Nanotronica India Private Limited была зарегистрирована в ноябре 2025 г. в городе Бангалор. Ее уставный капитал составляет 50 млн рупий (примерно 38,7 млн руб. по курсу ЦБ на 22 июня 2026 г.). Возглавляет компанию Vibhu Swaroop Saxena (Вибху Сваруп Саксена).

«Нанотроника» специализируется на разработке оборудования для производства микроэлектроники. «Сейчас компания уже выполнила ключевые шаги для старта операционной деятельности, — рассказал CNews представитель «Элемента». — В фокусе будущих поставок: собственное оборудование группы «Нанотроника» (включая АО «НИИТМ») для сегментов науки и производства».

Техническая и коммерческая команды компании уже проводят встречи с потенциальными клиентами (индийскими вузами и научными лабораториями). «Чтобы преодолеть существующие барьеры входа (в том числе, требования к проценту локализации производства), планируем предоставить демоустановку одному из ведущих институтов Индии на безвозмездной основе, а также организовать локализацию производства как частичную, так и полную сборку под контролем российских специалистов», — добавляют в «Элементе».

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ГК «Элемент»
«Нанотроника» вышла на рынок Индии

При этом Nanotronica India Private Limited готова сотрудничать и с другими российскими производителями и помогать им в выходе на индийский рынок: проводить переговоры и локализовывать сборки оборудования, участвовать в тендерах и пр.

Рынок Индии

По данным отчета Electronics System Design and Manufacturing (по состоянию на октябрь 2025 г.), рынок специального технологического оборудования в Индии по итогам 2025 г. может достигнуть $580 млн. Рынок активно развивается благодаря строительству новых (и первых для страны) фабрик.

«Для нашей индийской компании конкретные целевые показатели по доле рынка или объему выручки еще только формируются, — рассказали CNews в «Элементе». — Они будут зависеть от динамики участия в тендерах (которые вузы и НИИ объявляют ежемесячно), результатов пилотных проектов и темпов локализации производства. Мы нацелены на постепенное наращивание присутствия за счет конкурентных преимуществ наших решений и гибкой стратегии локализации, поэтому более точные прогнозы представим после первых коммерческих сделок и анализа итогов пилотных инициатив».

По данным замминистра промышленности Василия Шпака, представленным на конференции, российская отрасль планирует создавать экспортоориентированные производственные цепочки в рамках программы электронного машиностроения. Он также отметил перспективы индийского направления.

Чем известна «Нанотроника»

Как сообщала гендиректор «Нанотроники» Юлия Сухорослова в интервью CNews, задача компании — консолидировать ресурсы, которыми обладает группа компаний «Элемент» и которые есть на рынке, для создания промышленных установок с последующей конвертацией их в готовую линейку оборудования для микроэлектронных производств.

Компания планировала довести российские разработки в области производства микроэлектроники до серийного промышленного уровня и совместить их в едином технологическом цикле, отмечала Сухорослова.

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«Нанотроника» и сама планировала разрабатывать и выпускать линейку оборудования для производства радио-, СВЧ- и микроэлектроники. В 2024 г. компания намеревалась «привлечь перспективные команды разработчиков», которых можно задействовать в ОКР и НИКОР. В проект уже вложено несколько миллиардов рублей, сообщили источники издания.

Согласно «Контур.Фокусу», АО «Нанотроника» было образовано 18 апреля 2023 г. в Зеленограде. Единственным учредителем «Нанотроники» является АО «Элемент». «Нанотроника» ведет разработки по проектам общий портфель которых составляет 10 млрд руб. Среди них, например, установки для эпитаксии, установки для ионного легирования и др.

Чистый убыток производителя увеличился в два раза — с 67,5 млн до 145,97 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности за 2025 г. Прибыль «Нанотроники» в основном складывалась из выполнения опытно-конструкторских работ и продаж продукции (123,3 млн руб.). Выручка при этом составила 68,7 млн руб. Баланс компании увеличился на 95% — с 748,1 млн до 1,4 млрд руб.

Кристина Холупова

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