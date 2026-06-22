Эксперты прогнозируют в 2026 году рост российского рынка корпоративного ПО до 277 миллиардов

Российский рынок корпоративного программного обеспечения в 2026 г. может вырасти на 19,9% и достичь объема около 277 млрд руб., при этом в 2024 г. рынок вырос на 31%. Аналитики связывают некоторое замедление темпов с завершением первой волны ИТ-импортозамещения, а также с влиянием экономических факторов на бюджеты российских заказчиков.

Рост рынка

Российский рынок корпоративного программного обеспечения (ПО) вырастет до 277 млрд руб. в 2026 г., пишет «Коммерсант». По данным Strategy Partners, российский рынок корпоративного ПО замедляет темпы роста. В 2026 г. он может прибавить еще около 19,9% и вырасти до 277 млрд руб., к 2031 году — до 831 млрд руб. со среднегодовым темпом 24%. По итогам 2025 г. он увеличился на 19,6%, до 231 млрд руб., в 2024 г. — на 31%, до 192 млрд руб.

Аналитики Strategy Partners отмечают снижение темпов роста в большинстве сегментов российского ИТ-рынка. Объем рынка облачных сервисов в 2025 г. увеличился на 20% и составил 91 млрд руб. (против 25% роста в 2024 г.). Сегмент ИТ-систем управления данными вырос на 18% (до 53 млрд руб.) по сравнению с 40% в 2024 г. Такую динамику аналитики связывают со снижением цен на фоне усиления конкуренции, а также с завершением основных проектов импортозамещения.

Photogenica - DikiYaqua Эксперты прогнозируют в 2026 году рост российского рынка корпоративного ПО до 277 млрд руб.

«Время импульсивных покупок ПО из-за необходимости поддерживать рабочие процессы прошло. В июне 2026 г. клиенты отдают приоритет зрелым и функционально продвинутым ИТ-решениям, приближенным по своим возможностям к лучшим западным аналогам», — отметил партнер практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Александр Постников.

При этом, по оценке Strategy Partners, доля отечественных ИТ-решений на рынке корпоративного ПО уже достигла 92%. При этом сегмент корпоративной связи и коммуникационных ИТ-инструментов продемонстрировал в 2025 г. рост на 28%, достигнув 40 млрд руб. (против 19% в 2024 г.). Однако, согласно прогнозу Strategy Partners, в 2026-2027 г. темпы роста данного сегмента замедлятся из-за бюджетных ограничений заказчиков на фоне высокой ключевой ставки и значительной долговой нагрузки компаний.

Экономическая реальность

Заместитель генерального директора Astra Cloud Константин Анисимов отметил, что продажи лицензий на ПО напрямую зависят от общего состояния экономики, о чем информировал CNews. По его словам, ИТ-отрасли сложнее демонстрировать высокие темпы роста, когда остальные отрасли стагнируют или снижают активность. При этом сегмент облачного ПО имеет два ключевых драйвера роста, добавил Анисимов. Один из них — перевод капитальных затрат (CAPEX) в операционные (OPEX). Из-за значительного подорожания оборудования клиентам стало выгоднее арендовать вычислительные ресурсы в облаке, а не приобретать собственную ИТ-инфраструктуру. Цены на облака в России растут очень медленно, на аппаратное оборудование — поднялись в три раза, отмечает эксперт. Кроме того, значительным драйвером роста спроса на облачные услуги станет развитие ИИ-технологий, добавил Анисимов.

Директор блока разработки платформы Evolution Cloud.ru Анастасия Тафеенко отметила, что сегмент облачных услуг переходит в зрелую фазу развития, в связи с чем доля новых клиентов заметно сокращается. «Основным барьером для их массового использования в июне 2026 г. остаются в России строгие регуляторные требования и высокие стандарты защиты информации», — подчеркнула она.

Факторы роста

В компании MWS также считают, что рынок корпоративного ПО развивается в унисон с общей деловой активностью в экономике. «Если говорить о факторах роста рынка в целом, то в качестве ключевых можно выделить: объемы обрабатываемых данных продолжают расти, ИТ-продукты становятся функционально сложнее, а внедрение ИТ-инструментов с технологией искусственного интеллекта (ИИ) создает новый спрос там, где его раньше не было», — добавил представитель MWS.

«После преодоления стагнации, которую эксперты Т1 прогнозируют до 2028 г., на российский ИТ-рынок в большей степени начнут влиять глобальные тренды, в первую очередь — внедрение ИИ в разработку ПО и смежные ИТ-услуги. С высокой вероятностью мы увидим ускорение роста в сегментах, связанных с ИИ, ИТ-оборудованием, центрами обработки данных (ЦОД) и сопутствующими услугами», — добавил представитель компании Т1.