Верховный суд откажется от госинформсистемы, которую за 15 лет не смогли довести до ума

В государственной информационной системе «Правосудие», на которую 15 лет тратили бюджетные средства, используется неподдерживаемое ПО компаний из недружественных государств. И вообще, она устарела и не годится для цифровой трансформации российских судов, решили в Верховном суде.



Выводы Верховного суда

Для Верховного суда России создадут новую цифровую платформу вместо автоматизированной системы «Правосудие», пишет «Коммерсант».

Судебный департамент при Верховном суде осуществил обследование информационных систем и инфраструктуры федеральных судов и пришел к выводу о неспособности ГАС «Правосудие» обеспечить эффективную поддержку деятельности судов. Система технически и морально устарела, заявил заместитель гендиректора судебного департамента Сергей Бессчасный.

По его словам, судам нужна централизованная импортонезависимая платформа, построенная на принципах единого окна и облачных технологий, чтобы обеспечить бесшовное взаимодействие всех элементов судебной системы и создать единое информационное пространство, консолидировать всех учетные данные в едином хранилище. Для цифровой трансформации судебной системы сейчас готовится новая концепция.

Верховный суд России Верховный суд России признал создание государственной автоматизированной системы «Правосудие» неудавшейся попыткой

ГАС «Правосудие» — это территориально распределенная автоматизированная информационная система, предназначенная для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. Она включает в себя 27 подсистем, около 3 тыс. объектов автоматизации и свыше 110 тыс. автоматизированных рабочих мест.

15 лет и миллиарды рублей

Автоматизированная система «Правосудие» была создана 15 лет назад с использованием зарубежных программно-технических решений, которые более не поддерживаются разработчиками на территории России, объяснил Бессчасный.

Только на 2021-2024 гг. федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика» предусматривал выделение из федерального бюджета 2,34 млрд руб. на развитие ГАС «Правосудие» и ее суперсервиса «Правосудие онлайн».

За реализацию проекта отвечал Судебный департамент при Верховном суде. Задачей было создать сервис взаимодействия граждан и организаций от момента подачи цифровых документов до вынесения судебных решений в цифровом виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, «Госуслуги»).

В конце 2021 г. информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» Судебного департамента при Верховном суде заключил контракт на разработку сервиса «Правосудие онлайн» с компанией «Орбита-сервис». Стоимость контракта составила 840 млн руб.

Трудности «Правосудия»

В октябре 2024 г. ГАС «Правосудие» подверглось сильнейшей хакерской атаке, в результате которой вышли из строя множество интернет-ресурсов российских судов.

Хакерам удалось сломать интернет-сайты федеральных арбитражных судов и сайты мировых судей. Перестали функционировать модуль «Электронное правосудие» и личные кабинеты работников судов. Наряду с перечисленным хакеры повредили и телефонию арбитражных судов, которая базировалась на сервисе Lync (с сентября 2015 г. – Skype for Business), разработанном американской Microsoft, на том момент уже давно отказавшейся от его развития в пользу Teams.

В августе 2021 г., как сообщал CNews, онлайн-версия Skype for Business прекратила свое существование. Клиент для настольных и мобильных ОС в последний раз обновлялся в марте 2023 г.