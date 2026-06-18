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В Афганистане чиновникам всех уровней запретили пользоваться смартфонами

У госслужащих в Афганистане отбирают и разбивают смартфоны. Запрет на использование гаджетов может распространиться на все население страны.

Директива афганских властей

В Афганистане введен масштабный запрет на использование смартфонов государственными чиновниками, пишет Guardian.

В директиве военных судов талибов указано, что запрет вступает в силу и касается «высокопоставленных, низкопоставленных, рядовых моджахедов или сотрудников служб».

Если кто-либо воспользуется таким устройством, оно будет разбито, а нарушитель будет наказан в соответствии с законами и шариатом, сказано в документе, с которым ознакомилось издание. Любые исключения возможны только по письменному распоряжению верховного лидера талибов Хибатуллы Ахундзады (Hibatullah Akhundzada).

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freepik на magnific.com, создано при помощи ИИ
Конфискованные смартфоны талибы разбивают на глазах у бывших владельцев

При этом, на одном из опубликованных в интернете видеороликов, представитель Талибана читает приказ о запрете со своего телефона, в то время как другой человек ломает конфискованные гаджеты.

Возможные причины запрета

В первой половине июня 2026 г. в стране вспыхнули протесты против нарушения прав женщин, что могло стать толчком к введению ограничений, полагает аналитик, работающий над проблемами Афганистана.

«Видео с протестов в Герате вызвали большую тревогу. Эмират пытался сдержать их. Вначале они все отрицали. Говорили: нет, нет, этого не было. А потом начали появляться видео», — рассказал эксперт.

Впрочем, двое государственных служащих из самого Герата заявили, что запрет на использование смартфонов у них действует уже несколько месяцев: «Примерно два месяца назад нам сказали не приносить мобильные телефоны в офис. Мы с несколькими коллегами не восприняли это всерьез. У нас их конфисковали, а после того, как мы подняли шум, разбили наши телефоны».

Талибы опасаются, что «люди постоянно сидят в своих телефонах и не работают», пояснил аналитик. Еще возникает проблема утечек. Их действительно очень много, по его словам, потому что правительственные чиновники используют свои смартфоны для фотографирования документов и записи отдельных встреч.

С такими проблемами сталкиваются и в других странах, разница заключается в подходе к этому вопросу со стороны талибов, отметил собеседник издания.

Борьба с современными технологиями

Всего несколько месяцев назад, в сентябре 2025 г., талибы пытались полностью отключить страну от глобального интернета, объясняя это опасениями по поводу доступности вредной информации и необходимостью «предотвращения безнравственности».

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Власти тогда распорядились о блокировке на два дня, в результате чего оказалась парализованной торговля по всей стране и затруднена работа служб экстренной помощи и авиации.

«Частный сектор был в панике, банковский сектор был в панике, даже их собственные сотрудники — представители сектора безопасности и канцелярии верховного лидера. И они поняли - “ладно, ребята, мы не до конца все продумали“, поэтому они снова запустили программу», — сказал аналитик.

По поводу запрета на использование смартфонов, он полагает, что это также может быть «прощупыванием почвы» и прелюдией к всеобщему запрету. Тем более, что многие ограничения в стране вводятся на местном уровне из-за решений, принятых местными жителями. По сообщениям источников внутри Афганистана, в некоторых районах запрет на смартфоны уже касается не только государственных чиновников, но и женщин, медицинских работников, школьных учителей, учащихся.

Анна Любавина

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