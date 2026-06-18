iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

Apple обвинили в нарушении приватности пользователей из-за новой функции App Store. Выяснилось, что механизм персональных подборок записывает каждое касание пользователя в магазине приложений. Как отмечают эксперты, функция Apple включена для всех по умолчанию, без возможности отказаться от ее использования.

Удобная функция

App Store фиксирует каждое нажатие на экране ради персональных подборок, пишет MacRumors.

10 июня 2026 г. компания Apple представила новую функцию App Store под названием Personalized Collections. По заявлению компании, функция позволит значительно повысить релевантность рекомендаций приложений для пользователей. В свою очередь, ИТ-разработчики получат дополнительные возможности для продвижения своих ИТ-продуктов и привлечения целевой аудитории.

Однако практически сразу после анонса вокруг новой функции Personalized Collections разгорелась острая дискуссия о соблюдении конфиденциальности данных пользователей.

Исследователи в области кибербезопасности из команды Mysk заявили MacRumors, что для функционирования персонализированных рекомендаций Apple собирает значительный объем аналитических данных о поведении пользователей в App Store. По их мнению, ИТ-система требует обширного отслеживания действий пользователей, что вызывает вопросы относительно уровня конфиденциальности собираемой информации.

Unsplash - James Yarema Apple шпионит за каждым касанием, компания записывает все действия в App Store

По их словам, магазин приложений фиксирует практически каждое взаимодействие пользователя — от нажатий на экран до поисковых запросов. Apple записывает каждое нажатие, и отключить это невозможно. Они даже могут вычислить скорость вашего набора текста, отмечают эксперты Mysk.

По данным Mysk, что для функционирования персонализированных рекомендаций Apple собирает значительный объем аналитических данных о поведении пользователей в App Store. В качестве примера они опубликовали фрагмент аналитических данных, которые, по их словам, App Store отправляет Apple после обычного поиска по запросу «Tim Cook». При этом речь идет не о поисковой выдаче, а именно о служебной телеметрии. По их мнению, Personalized Collections требует обширного отслеживания действий пользователей, что вызывает вопросы относительно уровня конфиденциальности собираемой информации.

Нет никаких альтернатив

Особое недовольство экспертов вызвало то, что функция персонализированных рекомендаций активирована по умолчанию. По их мнению, подобный механизм должен носить добровольный характер и включаться только после получения явного согласия пользователя.

Ситуацию усугубляет закрытость экосистемы Apple, ведь если пользователя не устраивают настройки конфиденциальности в Apple Music, он может легко перейти на Spotify или другой аналогичный онлайн-сервис. Однако заменить App Store на iPhone невозможно — это единственный официальный магазин приложений для большинства владельцев устройств американской компании.

Исследователи Mysk подчеркивают, что данные о действиях пользователя в App Store входят в состав персональной информации, которую можно запросить у Apple через сервис privacy.apple.com.

Демократия или слежка

Как писал CNews, в октябре 2025 г. британское правительство снова пытается заставить Apple ослабить защиту в iCloud — на этот раз речь идет только о данных пользователей из Великобритании. В отличие от январского требования, где речь шла о глобальном доступе ко всем зашифрованным резервным копиям, теперь власти Туманного Альбиона ограничились только британскими аккаунтами.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард (Tulsa Gabbard) зимой 2025 г. попросила Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство национальной безопасности (АНБ) и другие службы безопасности провести проверку. Она назвала такое требование британских властей явным и вопиющим нарушением права на конфиденциальность и гражданских свобод американцев. По ее словам, американские юристы, в частности, проверят, не является ли такой запрос нарушением двустороннего соглашения США и Великобритании (т.е. речь идет о CLOUD Act Agreement) об условиях работы облачных ИТ-сервисов, хранения ими данных, доступа к этим данным и т.д.