Как всемирно известного российского ИТ-бизнесмена признали экстремистом на основе показаний его бывшей жены

Защите основателя фонда Almaz Capital Partners Александра Галицкого не удалось обжаловать решения о признании его экстремистом и изъятию активов других ИТ-бизнесменов. При этом Галицкому вернули право требования кредита на 1,8 млрд руб. с бизнесмена Александра Удодова.

Загадочная связь признанного экстремистом венчурного инвестора с известным бизнесменом

Мосгорсуд отклонил апелляцию венчурного предпринимателя Александра Галицкого на решение Тверского районного суда, который в марте 2026 г. по иску Генпрокуратуры признал экстремистским объединением бизнесмена и созданный им фонд Almaz Capital Partners. Жалобы остальных лиц, чьи активы были конфискованы в рамках данного решения, суд оставил без рассмотрения.

В начале заседания Мосгорсуд отклонил (или оставил без рассмотрения) все ходатайства защиты Галицкого: о закрытии процесса, об отложении слушаний, о прекращении производства по делу, о передаче дела по подсудности в Верховный суд, о привлечении к делу специалистов по международному праву и пр.

Представители иных ИТ-компаний и предпринимателей, которых также затронуло решение суда о признании Галицкого экстремистом, также просили о переносе слушаний.

При оглашении резолютивной части решения суда произошел новый поворот. Мосгорсуд внес изменения в решение Тверского районного суда в части обращения взыскания в пользу государства права требования 1,8 млрд руб., которые у Галицкого были по отношению к Александру Евгеньевичу Удодову.

Соцсети Александра Галицкого Защите основателя фонда Almaz Capital Partners Александра Галицкого не удалось обжаловать признание его экстремистом и изъятие активов других ИТ-бизнесменов

Сразу после окончания заседания журналисты обступили защиту Галицкого с вопросами о том, что это значит: в ходе слушаний фамилия Удодова не звучала.

Защита предположила, что их доверитель одолжил Удодову указанную сумму, и по решению суда первой инстанции право ее требования должно было отойти к государству, теперь же остается за бизнесменом. На вопрос о том, кто такой Удодов. они предложили «загуглить».

Судя по открытым данным, человек по имени Александр Евгеньевич Удоддов с такой же датой рождения, которая была названа в суде, владеет производителем шампиньонов «Грибная радуга», девелопером Affora Group и бальнеологическим комплексом «Термы» в Краснодарском крае. Также в 2020 г. агентство «Интерфакс» сообщало о разводе Удододова с Натальей Стениной - сестрой премьер-министра Михаила Мишустина.

Чем известен Александр Галицкий

Александр Галицкий – один из пионеров российского ИТ-рынка. В 1990-х годах он основал в Зеленограде компанию «Элвис-Плюс», занимавшуюся разработками в сфере информационной безопасности.

Миноритарную долю в компании приобрела американская корпорация Sun Microsystems (впоследствии приобретенная Oracle).

В недрах компании были созданы технологии, ставшие основой для Wi-Fi и VPN. В 2020-2024 гг. «Ростелеком» полностью консолидировал «Эвлис-Плюс». Также Галицкий основал одного из первых российских интернет-провайдеров – «Элвис-Телеком» (в 2000 г. была продана норвежскому Telenor),

Впоследствии Галицкий создал ряд активов за рубежом: в Голландии он основал компании TrustWorks (разработчик решения на основе VPN) и EzWin (корпоративное решение для управления расходами сотрудников на телефонную связь).

С конца 2000-х активно занимался венчурными инвестициями: предприниматель организовал фонд Almaz Capital Partners, который инвестировал в стартапы, в том числе из постсоветского пространства.

В 2017 г. Галицкий вместе с холдингом USM Алишера Усманова и госкорпорацией «Ростех» основали компанию ЦРПТ («Центр развития перспективных технологий»), являющуюся оператором системы обязательной маркировки товаров «Честный знак». Впоследствии USM вышел из проекта.

Скандальный развод и смерть бывшей жены

Генпрокуратура обвинила Александра Галицкого в финансировании ВСУ (вооруженные силы Украины) и «поддержке киевского режима». Основу обвинения против Галицкого составляют показания его бывшей жены Алии Галицкой.

Брак между ними был заключен в США, у супругов были дети, при этом параллельно Галицкая заключила в России брак с бизнесменом Николаем Болговым. Затем Галицкая развелась со своими обоими мужьями и начала раздел имущества с Галицким, инициировав арест его имущества в России – элитных квартир в Москве и коттеджей в Подмосковье – на сумму 450 млн руб.

В ответ Галицкий инициировал возбуждение в отношении его бывшей супруги уголовного дела о клевете и вымогательстве $150 млн. Галицкая была заключена под стражу в начале 2026 г. Как утверждает защита Галицкого, это было сделано по заявлению Болгова, которого Галицкая якобы хотела втянуть в схеме с вымогательством. В тюрьме Галицкая совершила самоубийство.

Перед смертью Галицкая успела направить обращение к занимавшей тогда пост уполномоченного по правам человека Татьяне Москальковой, в котором обвинила Галицкого в педофилии, двоеженстве, отказе от российского гражданства, антироссийской позиции и поддержке Владимира Зеленского.

В начале 2026 г. издание «Лента.ру» опубликовало видеообращение Галицкой со схожими обвинениям. Также Галицкая представила аудиозапись разговора с ее бывшим мужем, якобы подтверждающая данные обвинения.

Другим доказательством стал проведенный Генпрокуратурой осмотр сайта ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития). Там, с одной стороны, говорилось о сотрудничестве банка с Галицким, а с другой о поддержке банком Украины.

Кроме того, в начале 2026 г. издания «Известия» и Daily Storm сообщили, что Галицкий входит в наблюдательный совет Украинской венчурной ассоциации. А фонд Almaz Capital Partners проинвестировал $50 млн в компании с украинскими корнями, занимающиеся оборонными технологиями, поддержал запущенную в 2022 г. властями Украины инициативу United24 по сбору средств для ВСУ.

Александр Галицкий все обвинения в свой адрес отрицал. Он лично выступал на слушаниях в суде первой инстанции, а в Мосгорсуде адвокаты бизнесмена зачитали позицию. Галицкий назвал себя патриотом, всю жизнь посвятившим себя служению на благо России и внесшему немалый вклад в развитие российской экономики, включая создание системы маркировки «Честный знак».

А после 2022 г. бизнесмен продолжал это делать на добровольных началах. Защита Галицкого обратила внимание, что Генпрокуратура намеренно не позволила закрыть процесс, так как тогда бы можно было больше рассказать о том, что бизнесмен сделал для России (якобы эта информация относится к гостайне).

Первый фонд Almaz Capital Partners был создан в 2008 г. Из $250 млн инвестиций порядка $150 млн было вложено в стартапы с российскими корнями, включая «Яндекс», разработчик систем резервного хранения информации Acronis, разработчик систем виртуализации Paralles и пр. Центр разработки Parallels находился в МФТИ (Московский физико-технический институт).

В 2015 г. из Parallels выделилась компания Virtuozzo, в которую продолжал инвестировать Almaz Capital Partners. «Продуктами Paralles/Virtuozzo продолжают пользоваться российские госорганы, включая Центробанк, они теперь тоже будут считаться экстремистскими», - заявила защита Галицкого.

Затем был создан фонд Almaz Capital Partners II инвестировавший, в том числе, в агрегатор цен на автомобили CarPrice. Затем был создан фонд Almaz Capital Partners III. У разных фондов могли быть разные управляющие партнеры и акционеры, при этом новый фонд не мог инвестировать в проекты предыдущего.

Общая политика фонда Almaz Capital Partners не позволяла ему вкладывать в проекты, связанные с военной сферой. При этом сам фонд, как правило, владел в проектах порядка 5% акций, что не позволяло ему влиять на управление компаний. «Никто же не называл Галицкого бенефициаром «Яндекса», - заявила его защиты. Единственный актив фонда, в совет директоров которого входил Галицкий – это разработчик онлайн-камер для домашних животных Petcube. Проект не имел отношения к оборонным технологиям и в 2020 г. Галицкий вышел из его руководства.

К 2022 г. первый и второй фонды Almaz Capital Partners вышли из всех активов, а из органов управления третьим фондом вышел сам Галицкий. Информация об инвестировании $50 млн в украинские стартапы не верна, так как значительная часть данных компаний не имела украинских корней, а все указанные инвестиции осуществлялись до 2015 г., полагает защита бизнесмена.

Галицкий, по мнению его защиты, не несет ответственности за действия сотрудников компаний, в которые инвестировал его фонд, а также за действия компаний, которые когда-то в прошлом получали деньги от его фондов. Подобного рода обвинения являются опасным прецедентном для российских холдинговых компаний с большим число дочерних структур, считает защита бизнесмена.

Относительно ЕБРР защита заметила, что Галицкий действительно помогал банку инвестировать в Россию, но не входил в число его акционеров, при этом Россия до сих пор является акционером ЕБРР.

«Дипфейк» бывшей жены Галицкого

Относительно показаний Алии Галицкой адвокат Галицкого Кира Корума заявила, что они писались под диктовку ее адвоката Рубена Маркаряна.

Адвокат отметила, что «настоящая» фамилия Алии Галицкой - Курманбаева. Сама Галицкая, по ее мнению, с 2013 г. страдала шизофренией, а в социальной сети Instagram* (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской) публиковала посты о пристрастиях к алкоголю и сигаретам и задумывалась об их замене на наркотики.

Видеозапись обращения Галицкой, продемонстрированная изданием «Лента.ру», по мнению Корума была «дипфейком»: Галицкая на ней не была похожа на то, как она выглядела в последнее время, она делала ошибки в своей фамилии и так далее.

Аудиозапись разговора Галицкого и Галицкой существует только в виде расшифровки в формате .doc и проведенной судебными экспертами экспертизы, однако оригинал записи так и не был представлен, указала защита бизнесмена.

Кроме того, Галицкая, по утверждению Корума, подделала решение суда США о расторжении брака с Галицким и вид на жительство в Румынии. Ситуация похожа на 1937 год, говорит Корума: когда сосед хотел у человека забрать квартиру, он писал на него донос с целью отправить в тюрьму. Конфискация активов Галицкого нанесет удар по российской экономике, которая и так переживает не простые времена, считает защита бизнесмена.

Позиция Генпрокуратуры

В заключительной части слушаний представитель Генпрокуратуры обратил внимание на двуличие в высказываниях защиты Галицкого. Когда ему выгодно, бизнесмен хвалится своими инвестициями в «Яндекс» и Parallels, в иных случаях бизнесмен утверждает, что не мог принимать решений об инвестициях.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что Галицкий называет себя патриотом, но при этом через два после вынесения решения Тверского суда он, в нарушение ограничительных мер, покинул Россию по голландскому паспорту и направился в сторону Белоруссии. Относительно претензий лиц, чьи активы были конфискованы по данному процессу, представитель Генпрокуратуры порекомендовал им в регрессионном порядке взыскать убытки с Галицкого.

Конфискация активов ИТ-бизнесменов, не связанных с Галицким

Признав Александра Галицкого экстремистом, Тверской районный суд постановил изъять у него имущество: денежные средства на сумму 7 млрд руб. и недвижимость на сумму 1 млрд руб. Однако в резолютивной части решения суда,, оглашенной судьей Ксенией Розиновой, неожиданно было перечислено большое количество ИТ-предпринимателей и компаний, чьи активы также подлежали конфискации.

Среди них: активы владельца «Ланита» Филиппа Генса, активы владельца «АйТеко» Шамиля Шакирова и его отца Хайдара, компания «Датацентр СК» (принадлежала «АйТеко» и Алексею Медунову), CarPrice (юридическое лицо - Селинакар»), «Проекты развития» (бывшая «Элвис-Плюс Групп», совладелец ЦРПТ), «Открытая цифровая платформа» (бывшая «дочка» ЦРПТ), разработчик кадастрового ПО «Технокад», ИБ-компании «Группа «С-терра», «Модум», «Атлас-карт», НТЦ «Спецпроект», «Спецпроект-2» и «Технологии передовых решений».

Никто из этих лиц не участвовал в процессе. О решении суда они узнали от судебных приставов, которые стали конфисковывать их активы - решение суда было приведено к немедленному исполнению. Более того, представители указанных лиц даже не смогли получить в Тверском районном суде текст решения суда об аресте их активов, так как они «не являются сторонами процесса».

По словам Киры Корума, судья Розина, уже после вынесения решения, под видом постановлений о порядке исполнения решения суда стала добавлять новые активы, подлежащие конфискации.

В то же время конфискация компании «Проекты развития» (совладелец ЦРПТ) была отменена на жалобе ее владельца - Газпромбанка.

Также в рамках постановлений о порядке исполнения судья Розина поручила передать конфискованные активы госкорпорации «Ростех».

Генпрокуртаура полагает, что данные активы использовались для финансирования экстремистской деятельности Галицкого.

По данным ведомства, с 2022 г. предприниматель стал распродавать свои активы, но часть из них была продана номинально, а средства от продажи другой части активы предприниматель обналичил через банки в Турции и Швейцарии.

«Галицкий ежедневно снимал миллиарды рублей со счетов в Газпромбанке», - сообщил на слушаниях в Мосгорсуде представитель Генпрокуратура. Лицам, чьи активы были конфискованы в рамках данного процесса, представитель Генпрокуратуры порекомендовал в регрессивном порядке взыскивать убытки с Галицкого.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими