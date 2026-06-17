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Французская разведка отказывается от ИИ Palantir ради сохранения суверенитета

Французское агентство внутренней разведки, продлившее в прошлом году контракт с Palantir, передумало использовать ИИ-инструменты американской компании, тесно сотрудничающей с Пентагоном. Премьер-министр Франции заявил, что страна должна обзавестись технологическим суверенитетом.

Импортозамещение во Франции

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню (Sébastien Lecornu) заявил, что французская внутренняя разведка (DGSI) откажется от ИИ-инструментов анализа данных от американской компании Palantir в пользу французского поставщика ChapsVision, чтобы избежать «стратегической зависимости», пишет Guardian.

Поскольку долгосрочный контракт с американской компанией был продлен в 2025 г., этот процесс, вероятно, займет несколько лет, добавили представители офиса главы Правительства.

ChapsVision основана в 2019 г. В 2025 г. компания получила выручку в размере 200 млн евро (173 млн фунтов стерлингов). Выручка американского техногиганта Palantir, получающего в США многие выгодные контракты от Пентагона, за тот же период составила в фунтах стерлинга 3,3 млрд ($ 4,5 млрд). Одним из соучредителей Palantir является миллиардер Питер Тиль (Peter Thiel), сторонник Трампа.

Стратегический суверенитет

С своих соцсетях Лекорню заявил: «Мы должны использовать собственные модели ИИ; мы не можем мириться с новой стратегической зависимостью в цифровой сфере. Мы не можем полагаться на инструменты, разработанные иностранными державами. Франция должна иметь собственные инструменты».

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Anthony DELANOIX / Unsplash.com
Французские власти начали активно переводить чиновников с американских на европейские ИТ- решения

Один из комментариев премьер-министра видимо касался принятого в июне 2026 г. Вашингтоном решения запретить доступ иностранных граждан к новейшей ИИ-модели американской компании Anthropic: Франция должна «создать реальную автономию» и «не зависеть от доброй воли отдельных партнеров, которые способны перекрыть доступ» к искусственному интеллекту.

По словам Лекорню, страна планирует инвестировать 655 млн евро в ИИ и создать общий чат-бот для всех государственных служб. Также будет разработан чат-бот для государственного агентства медицинского страхования Ameli. Франция уже начала внедрение для 1 млн из 2,6 миллиона государственных служащих чат-бота, созданного на основе моделей французского стартапа Mistral AI.

Ради цифрового суверенитета власти Франции готовятся также к переходу с Windows на Linux и отказываются от Zoom и Teams. Суверенный сервис видеоконференций для госслужащих Visio должен к концу 2027 г. полностью заменить американские аналоги. Весной 2025 г. Франция и Германия представили Docs — европейскую альтернативу Google Docs собственной разработки.

Массовое вытеснение Palantir

Европейские чиновники регулярно заявляют об отказе от технологий Palantir. Служба внутренней безопасности Германии (BfV) тоже выбрала французскую ChapsVision, которая, по словам ее представителей, намерена стать «технологической основой» для «многих государственных учреждений в удовлетворении их критически важных потребностей в обработке данных».

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО
Как ИИ влияет на процесс разработки ПО Цифровизация

От платформы Maven, разработанной Palantir, Франция тоже намерена отказаться, для чего разрабатывает собственную ИИ-систему планирования боевых действий, сообщила в начале июня 2026 г. газета Les Echos.

Великобритания пересматривает контракт Национальной службы здравоохранения с Palantir на поставку данных на сумму 330 млн фунтов стерлингов после политического и парламентского давления. Заблокирован и предложенный лондонской полиции контракт на сумму 50 млн фунтов стерлингов. В ответ Palantir пригрозила судебным разбирательством.

Анна Любавина

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