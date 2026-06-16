Самый большой международный аэропорт России перевел управление багажной системой на российское ПО

Аэропорт «Шереметьево» провел ИТ-импортозамещение в сфере логистики, полностью переведя управление багажной системой на отечественное программное обеспечение. Стоимость такой системы может достигать 700 млн руб., полагают эксперты. Замещать такой софт необходимо потому, что управление перевозками трансферного багажа является одним из наиболее критичных для работы аэропорта процессов.

Постепенное ИТ-импортозамещение

Аэропорт «Шереметьево» перевел управление багажной ИТ-системой на отечественный софт, пишут «Ведомости». Стоимость перехода может достигать 700 млн руб.

«Шереметьево» завершил переход на отечественную ИТ-систему перевозки трансферного багажа между терминальными комплексами в июне 2026 г. Управление транспортировкой багажа между северной частью аэропорта (терминалы B и C) и южной частью (терминалы D, E и F) переведено на российское программное обеспечение (ПО) компании «Рексофт», об этом «Ведомостям» сообщил генеральный директор «Рексофта» Александр Егоров. Информацию также подтвердил заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «МАШ» (юридическое лицо аэропорта «Шереметьево») Дмитрий Ильин.

«Шереметьево» — это крупнейший международный аэропорт федерального значения, расположенный к северо-западу от Москвы на территории городского округа Химки. Он является одним из четырех основных аэропортов Московского авиаузла и занимает первое место в России по объему пассажиропотока.

«Шереметьево» Самый большой международный аэропорт России перевел управление багажной системой на российское ПО

Стоимость разработки и внедрения решения стороны не раскрывают. По оценке ведущего эксперта Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасии Безруковой, аналогичные комплексные проекты «под ключ» — от этапа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) до ввода в промышленную эксплуатацию — могут оцениваться в диапазоне 350-700 млн руб.

Багаж между терминальными комплексами перевозится по специализированному подземному тоннелю протяженностью более 2 км, проложенному под взлетно-посадочной полосой, уточнил Александр Егоров. ИТ-иммпортозамещенная система способна обрабатывать свыше 20 тыс. единиц багажа в сутки. Среднее время доставки багажа по двухкилометровому тоннелю составляет семь минут, добавил он.

Формирование единого ИТ-продукта

Как пояснил «Ведомостям» Дмитрий Ильин, многие зарубежные ИТ-решения закрывали лишь отдельные контуры — расписание, ресурсы, информационные табло, обработку багажа и аналитику. Совместная ИТ-система, разработанная совместно с компанией «Рексофт», заменила пять разрозненных ИТ-решений от трех иностранных компаний-производителей. В июне 2026 г. она управляет всей внутренней логистикой багажа аэропорта и обеспечивает интеграцию с внешними ИТ-системами. Речь идет об ИТ-инфраструктуре с общей протяженностью конвейерных линий более 29 км, оснащенной несколькими сортировщиками и складами временного хранения. На текущий момент на новое российское ПО переведены три из пяти терминалов. После завершения миграции вся ИТ-инфраструктура аэропорта будет управляться единой отечественной информационной системой, уточнил Ильин.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что внедрение отечественного ИТ-решения в «Шереметьево» является первым подобным ИТ-проектом среди российских аэропортов. «Шереметьево» остается единственным аэропортом в России, обладающим такой сложной ИТ-инфраструктурой, писал CNews. Под взлетно-посадочной полосой между терминалами курсируют специальные поезда, осуществляющие перевозку багажа. Управление этим процессом требует применения специфического оборудования, которое до недавнего времени поставлялось исключительно западными ИТ-вендорами, подчеркнул эксперт.

Различные ИТ-системы

В состав ИТ-импортозамещенного софта, разработанного компанией «Рексофт», входят ИТ-системы управления багажом на промышленных контроллерах и ИТ-системы управления сортировкой. Кроме того, в ИТ-решение интегрированы ИТ-системы диспетчеризации и управления оборудованием, шина аэропортовых сообщений (платформа-посредник, объединяющая все ИТ-системы в единую сеть), а также ИТ-система сверки багажа. Новое ПО также обеспечивает интеграцию с оборудованием и ПО других производителей, уже эксплуатируемых в аэропорту «Шереметьево», добавил Александр Егоров.

Одна ИТ-система управляет багажным оборудованием на промышленных контроллерах в режиме реального времени, вторая — планирует, исполняет и контролирует процесс сортировки багажа, а также интегрируется с расписанием рейсов, пояснил директор направления «Единая система идентификации автономного транспорта» АО «ГЛОНАСС» Сергей Кукарев. Кроме того, ИТ-платформа обеспечивает диспетчерское управление, мониторинг работы ИТ-системы и обмен данными между всеми подсистемами аэропорта, добавил эксперт. Среди отечественных ИТ-компаний аналогичное ПО разрабатывает компания Online Reservation System (ORS), уточнил он.

Вытеснение западных ИТ-вендоров

Замещение такого ПО является приоритетным, поскольку управление перевозками трансферного багажа между терминальными комплексами — один из наиболее критичных процессов для работы аэропорта, отметил генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления» (НЦК ИСУ) Кирилл Семион. По его словам, любые сбои и путаница с багажом могут существенно нарушить или сильно затруднить работу всех служб аэропорта. После ухода западных ИТ-вендоров с российского рынка поддержка иностранных производителей практически прекратилась.

Взаимовыгодное сотрудничество

«Шереметьево» и компания «Рексофт» сотрудничают по программе ИТ-импортозамещения не впервые. Как информировал CNews в 2025 г., на ПО «Рексофта» уже работает оборудование для управления обработкой багажа на терминале D. Кроме того, на решениях компании функционирует ИТ-система обмена информацией между различными службами аэропорта и авиакомпаниями.