Китай массово отказывается от БПЛА из-за новых строгих норм эксплуатации

Многие владельцы квадрокоптеров в Китае начали массово продавать свои дроны через интернет-площадки после ужесточения государственных требований к владению и использованию беспилотных летательных аппаратов. По словам разработчиков, несмотря на снижение цен более чем вдвое, компании в 2026 г. столкнулись с падением спроса и теряют деньги на каждом дроне.

Ужесточение контроля

Китайцы массово избавляются от дронов через онлайн-платформы из-за ужесточения правил эксплуатации, пишет Financial Times.

В мае 2026 г. в Китае были введены новые правила использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно требованиям, владельцы квадрокоптеров обязаны регистрировать устройства в местных органах власти, предоставлять данные о совершенных полетах, а также получать предварительное разрешение на полеты в зонах с ограниченным доступом. Правила вступают в силу в июле 2026 г.

Спрос упал

«Многие владельцы избавляются от своих дронов», — сообщил Financial Times вице-президент компании Leyishou Лю Чжэньюй (Liu Zhenyu). По его словам, цены на вторичном рынке упали примерно на 30%, его компания специализируется на продаже подержанных дронов. В некоторых случаях новые дроны в июне 2026 г. стало практически невозможно продать.

Unsplash - Aaron Burden Массовый отказ от дронов в Китае из-за новых строгих норм эксплуатации

Во время крупнейшей в Китае выставки дронов, которая прошла в мае 2026 г. в Шэньчжэне, многие производители заявили, что ужесточение правил существенно затормозит развитие отрасли. «Если вы занимаетесь производством дронов, в нынешних условиях вам стало сложно, — отметил представитель компании Shantou Shengze Intelligent Manufacturing Дун Хунлун (Dong Honglong). — Каждый завод сейчас испытывает трудности». По словам Хунлуна, несмотря на снижение цен более чем в два раза, компания в 2026 г. столкнулась с существенным падением спроса и несет убытки при продаже каждого дрона.

Другие участники рынка и эксперты подчеркивают, что Китай по-прежнему твердо намерен развивать низковысотную экономику — сферу деятельности на высотах до 1 тыс. метров над землей.

Контроль воздушного пространства

Регулятор авиационной отрасли страны ожидает, что к 2035 г. объем этого рынка, включая летающие автомобили и воздушные такси, вырастет с текущих $150 млрд до $520 млрд.

«Китай не стремится к неконтролируемому использованию воздушного пространства с большим количеством БПЛА. Страна намерена создать четкую и регулируемую логистическую сеть, в частности для грузовых БПЛА», — заявил генеральный директор авиационной консалтинговой компании NexAvian Эмерсон Сюй (Emerson Xu).

По словам Сюй, власти Китая также проявляют значительный интерес к использованию дронов для проведения инспекций и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Гегемон на мировом рынке

Китайские компании контролируют 70-80% мирового производства дронов. Компания DJI занимает более 70% глобального рынка потребительских и коммерческих БПЛА. Объем мирового рынка дронов в 2026 г. достиг $44,6 млрд и к 2036 г. вырастет до $325,7 млрд.

По данным аналитических агентств, в 2026 г. объем мирового рынка дронов оценивается в $44,59 млрд. Прогнозируемый среднегодовой темп роста до 2036 г. — 22%, а итоговый объем рынка достигнет $325,73 млрд. Китай растет темпами 17,5% в год, Индия — 18,4%.

Китайские производители занимают доминирующее положение, а по оценкам аналитического центра Special Competitive Studies Project, на начало 2026 г. китайские компании контролируют около 90% рынка потребительских дронов в США и 70% промышленного рынка, писал CNews.

Китайская индустрия БПЛА выросла не случайно и для этого есть несколько ключевых факторов, обеспечивающих лидерство: Китай вкладывает средства в развитие систем изображения, датчиков и искусственного интеллекта (ИИ); программы «Сделано в Китае 2025» и 14 пятилетний план определяют дроны как приоритетную отрасль; огромный спрос со стороны сельского хозяйства, логистики и инфраструктуры позволяет оттачивать продукты в реальных условиях; вертикально интегрированные цепочки поставок снижают издержки и ускоряют разработку.