Власти забрали себе права на российский ИИ-чиплет, аналог Nvidia

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала топологию нового российского тензорного чиплета — специализированного ускорителя для задач искусственного интеллекта. Правообладателем разработки выступила Российская федерация в лице Фонда перспективных исследований (ФПИ). Чиплет предполагает стандартный, но уже устаревший техпроцесс 28 нм, но построен по тому же принципу, который сегодня используют AMD и Nvidia. Теперь государство сможет раздавать лицензии на создание чиплетов российским производителям – дизайн-центрам и фабрикам.



Права на 10 лет

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) официально зарегистрировала топологию новой отечественной интегральной микросхемы — тензорного чиплета, предназначенного для аппаратного ускорения задач искусственного интеллекта и работы нейросетей.

Заявку одобрили за месяц, решение было вынесено уже 22 мая 2026 г., хотя поступила она 20 апреля 2026 г.

© IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика Россия закрепила права на технологию чиплетов

Официальным правообладателем разработки выступает Российская Федерация, от имени которой действует Фонд перспективных исследований (ФПИ). Фонд получил права на технологию сроком до 22 мая 2036 г. Над созданием проекта трудился коллектив авторов: Виталий Азаров, Александр Ворсин, Павел Зубковский, Максим Ладнушкин, Константин Чумаков и Евгений Эмин.

В публичном пространстве имена большинства авторов не упоминаются. Но, например, Евгений Эмин ранее уже фигурировал как соавтор интегральных микросхем (в частности, сложно-функционального блока памяти DDR3/DDR4 по технологии КМОП 28 нм), создаваемых в интересах Минпромторга России на базе НИИ системных исследований Российской академии наук (ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН).

Что значит регистрация

Для государства это означает юридическое оформление результата дорогостоящих НИОКР в виде защищенного интеллектуального актива, конструкторского задела, который можно передавать дизайн-центрам и фабрикам по лицензии, пояснили CNews Сергей Зубко, эксперт практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners.

Регистрация топологии интегральной микросхемы сама по себе не означает появления готового серийного продукта, однако является важным этапом защиты интеллектуальной собственности, заявил CNews гендиректор группы компаний «ST IT», эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.

«По сути, разработчик фиксирует права на конкретную архитектурную и физическую реализацию микросхемы. Это позволяет в дальнейшем лицензировать технологию, привлекать инвестиции, вести совместные проекты с промышленными партнерами и защищать свои разработки от копирования. Для Фонда перспективных исследований это также является подтверждением того, что проект перешел из стадии концепции в стадию инженерной реализации», — заявил Аверьянов.

Регистрация ФПИ топологии интегральной микросхемы — это событие для страны, поскольку зафиксирован не просто абстрактный проект, а вполне конкретная, инженернопроработанная архитектура нейросетевого ускорителя в формате чиплета, указал CNews независимый эксперт в области микроэлектроники Александр Тимошенко.

По его словам, получение свидетельства Роспатента дает Фонду право распоряжаться ею — от передачи по лицензиям производителям до включения в госпрограммы импортозамещения.

Пока речь идет о теоретической разработке, а не серийном производстве, считают эксперты. Хотя очевидно, что без проектно-конструкторских работ технологического суверенитета (тем более в такой сложной отрасли, как микроэлектроника) добиться невозможно, добавил ИТ-директор ГК «Корус Консалтинг» Максим Копов.

Что собой представляет разработка

ФПИ запатентовала новую топологию интегральной микросхемы, предназначенную для ускорения задач искусственного интеллекта. Устройство, получившее название «тензорный чиплет», использует математический аппарат искусственных нейронных сетей и может выпускаться по техпроцессу 28 нм (КМОП).

Чиплет представляет собой специализированный «ответный» кристалл в составе гетерогенной системы-в-корпусе (SiP). В состав кристалла интегрирован специальный блок нейросетевого ускорителя, который напрямую работает с тензорными операциями — основой современных ИИ-алгоритмов.

Для обмена данными с интерфейсным чиплетом внутри корпуса используется выделенный интерконнект (интерфейс обмена). Такой подход (чиплетный дизайн) позволяет наращивать вычислительную мощность за счет комбинирования разных кристаллов. Физические размеры кристалла — 8127 × 3671 мкм. Технологический процесс включает 10 слоев металлизации и межслойные соединения.

В технологии применен метод локального травления диэлектрика над слоем перераспределения (RDL) и подготовка кристалла под флип-чип монтаж (Flip-Chip), что обеспечивает высокую плотность соединений и улучшенный теплоотвод.

В ФПИ не ответили на запрос CNews.

Похоже на то, что делает Nvidia

Ставка на чиплеты и системы-в-корпусе — это мировой мейнстрим, по которому идут AMD, Intel и Nvidia, рассказал CNews Сергей Зубко, эксперт практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners. Концептуально — это схожие вещи, например, с Tensor Cores от Nvidia, то и другое — это специализированные аппаратные акселераторы, добавил независимый аналитик и автор Telegram-каналов abloud62 Алексей Бойко.

«Это, безусловно, интересная разработка, в русле текущих трендов. Сравнивать ее с Tensor Cores от Nvidia можно, но с определенными оговорками, — поскольку речь идет о техпроцессах, которые весьма различаются — не в пользу отечественной разработки — это должно дать заметную разницу и в производительности», — добавил Алексей Бойко.

Nvidia уже несколько поколений встраивает в свои GPU тензорные ядра — специализированные блоки для матричных операций, лежащих в основе работы нейросетей. В описываемой российской разработке реализован аналогичный принцип: нейросетевой ускоритель внутри кристалла.

Главным отличием от технологий Nvidia также является техпроцесс. Даже первое поколение Volta Nvidia выпускалось в 2017 г. по нормам 12 нм (например, Tesla V100), а пятое поколение Blackwell (выпущено в 2024 г.) — по техпроцессу 4 нм. Разница в размерах чипов и, следовательно, в сложности производства, производительности и энергопотреблении очень существенна, пояснил Максим Копов, ИТ-директор ГК «Корус Консалтинг».

AMD одной из первых сделала ставку на чиплетную архитектуру в массовых продуктах. Начиная с 2019 года процессоры Ryzen и EPYC строятся из нескольких кристаллов: вычислительные блоки (CCD) и чип ввода-вывода (I/O die) изготавливаются отдельно и собираются в одном корпусе. Позже этот подход распространился и на ускорители ИИ — например, в серии Instinct MI300 (2023 г.) AMD применила чиплетную компоновку уже для GPU. Российская разработка использует сходный принцип: чиплет позиционируется как «ответный» и взаимодействует с интерфейсным чиплетом через специализированный интерконнект.

Возможно ли производство

Несмотря на патент, в России приступить к производству чиплетов пока невозможно. Промышленный выпуск микросхем по техпроцессу 28 нм в стране в полном масштабе ожидается не ранее 2027 г., планирует Минпромторг. Серийная производственная база страны сегодня — это нормы 90 нанометров и выше, именно их освоил в серии «Микрон», добавил Сергей Зубко.

Заказывать создание чиплетов придется за рубежом. «К таким производствам (28 нм) за рубежом проще получить доступ чем, например, к передовым 4 нм или 2 нм», — пояснил Бойко.

С технологической точки зрения техпроцесс 28 нм — это значительно более реалистичный сценарий, чем выпуск передовых чипов по нормам 5 или 3 нм, добавляет Антон Аверьянов.

«Указанный техпроцесс 28 нм уже очень зрелый, даже можно сказать где-то устаревший, ведь его перешагнули иностранные компании достаточно давно. Однако для старта первых линеек этот техпроцесс подходит отлично, и на нем возможно реализовать неплохой продукт», — заявил эксперт.

При успешной реализации проекта такие чиплеты будут востребованы в системах промышленного интернета вещей, беспилотном транспорте, «умном» видеонаблюдении и телекоммуникационном оборудовании, то есть везде, где требуется локальная высокопроизводительная обработка данных для задач ИИ при жёстких ограничениях по энергопотреблению и без использования иностранных решений, добавил Александр Тимошенко.

Такого рода ускорители сейчас широко востребованы — их можно использовать в автономных системах, например, беспилотных, робототехнических, во встроенных системах для космоса и авиации, в медицине, в интеллектуальных камерах видеонаблюдения, в научных исследованиях, отметил Бойко.

Факты о фонде

Фонд содействует осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства.

Фонд перспективных исследований ведет свою историю с 2010 г., когда на комиссии при Президенте России по модернизации и технологическому развитию экономики перед Минобороны сформулировали задачу представить предложения о создании структуры в области заказа и сопровождения прорывных исследований и разработок для обороны.

Большинство проектов ФПИ носят долгосрочный характер и направлены на создание научно-технического задела с перспективой серийного производства на российских предприятиях.

Один из самых известных проектов — антропоморфный робот «Федор». Он разрабатывался как робот-спасатель, способный работать в опасных для человека условиях, управлять автомобилем и использовать инструменты. В 2019 г. «Федор» совершил полет в космос.

Еще один проект — подводный беспилотник «Витязь-Д». Это автономный глубоководный аппарат, который в мае 2020 г. совершил погружение на дно Марианской впадины. Также Фонд инвестировал в разработку многоразовой ракетной системы «Крыло-СВ». Планировалось, что ракета должна возвращаться на космодром по самолетному принципу.

Еще одна разработка — жидкостное дыхание, когда легкие заполняются специальной жидкостью, насыщенной кислородом. Проект имел широкий общественный резонанс. Способность дышать под водой демонстрировала такса Бадди.

Еще один громкий проект фонда — реализация научно-технического проекта по созданию в России многокубитного (не менее пятидесяти кубитов) оптического квантового симулятора на основе фотонных чипов и нейтральных атомов.

Из других проектов фонда можно отметить «Сову» — атмосферного спутника на солнечных батареях, «Кварц» — носителя информации, «Гамак» — квантовое распределение криптографических ключей, «Команду 112» — предупреждение ЧП.