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В России начали производить волоконно-оптический подводный кабель для Арктики

В России открыли площадку по производству подводного волоконно-оптического кабеля. Общие инвестиции в проект — около 1,2 млрд руб., из которых 454 млн руб. предоставлены в виде льготного займа от Фонда развития промышленности. В 2026 г. Россия с протяженными арктическим и тихоокеанским побережьями нуждается в развитии инфраструктуры, а производство в Приморье закрывает важные потребности Арктики и Дальнего Востока.

Старт производства

Отечественный подводный кабель для Арктики и Дальнего Востока запущен в производство, пишет «Коммерсант».

В июне 2026 г. группа компаний «Инкаб» завершила строительство завода по производству подводного волоконно-оптического кабеля (ВОК) в Приморском крае. Общий объем инвестиций в проект составил 1,2 млрд руб., из которых 454 млн руб. предоставлены Фондом развития промышленности (ФРП) России в форме льготного займа.

ФНП координируется ВЭБ.РФ по поручению Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России. Фонд предоставил «Инкаб» финансирование по программе «Комплектующие изделия».

Новое предприятие стало второй частью производственной цепочки, ведь пермская площадка «Инкаб» уже выпускает оптический сердечник, который затем поставляется в Приморский край, а там из него изготавливают готовый подводный кабель, устойчивый к работе на глубине до 4 км, и сразу отгружают его на суда-кабелеукладчики.

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«Инкаб»
В России начали производство подводного кабеля для Арктики и Дальнего Востока

Подводный ВОК рассчитан на срок службы не менее 25 лет и вмещает до 96 оптических волокон. Доля отечественного сырья в продукции достигает 92%. При выходе обеих производственных площадок на полную мощность компания «Инкаб» сможет выпускать более 2,5 тыс. км подводного кабеля в год. Максимальная длина одной секции составляет 50 км, что соответствует мировым стандартам.

Для арктических проектов в 2026 г. это имеет принципиальное значение: навигационное окно в регионе ограничено 4-5 месяцами, и использование длинных кабельных секций позволяет значительно сократить сроки и риски при укладке.

Российский производитель

«Инкаб Холдинг» — российская промышленная группа, крупнейший разработчик и производитель оптических и специальных кабелей в России и Содружестве Независимых Государств (СНГ). Компания-производитель выпускает кабели для телекоммуникаций, энергетики, нефтегазовой отрасли, центров обработки данных (ЦОД) и морских линий связи. Продукция используется в крупнейших инфраструктурных проектах страны.

В основе группы — флагманский завод ООО «Инкаб» в Пермском крае, формирующий более 85% доходов группы. В состав также входят: ООО «Инкаб Дальний Восток» занята производством подводного кабеля, ООО «Инкаб Про» занята разработкой проектных решений, ООО «Окей-кабель» занята продажами, ООО «ЦТК ВОЛС.Эксперт» занята обучением специалистов, ООО «ВОЛС.Центр» занята поставками оборудования для строительства волоконно-оптических линий связи.

Второй проект

Это уже второй совместный проект, ведь ранее при поддержке льготного займа ФРП в размере 315 млн руб. и при общем бюджете 400 млн руб., компания «Инкаб» запустила в Пермском крае производство оптического сердечника для подводного кабеля.

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«Инкаб»
Производственный цех

Новая продукция предназначена для организации высокоскоростной связи на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, а также в акваториях Черного, Каспийского и Балтийского морей. Кроме того, кабель будет использоваться для нужд северного завоза, геологоразведки и развития инфраструктуры 5G в труднодоступных регионах.

Размещение акций

Производитель оптических кабелей «Инкаб Холдинг» запланировал первичное публичное размещение акций в июне 2026 г. на Московской бирже (Мосбирже). Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, а также для институциональных инвесторов.

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«Инкаб»
Складское помещение
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В сообщении уточняется, что привлеченные в ходе initial public offering (IPO) средства будут направлены на снижение долговой нагрузки с целью оптимизации структуры финансирования; компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций, примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения акций в течение 180 дней после завершения IPO (локап-период); по окончании локап-периода акционер и его аффилированные лица дополнительно примут на себя обязательство, направленное на ограничение отчуждения акций на организованных торгах в течение пяти лет с даты IPO; в течение этого же срока акционер обязуется голосовать за выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли компании по отчетности Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

За счет IPO производитель кабелей планирует оптимизировать структуру капитала, оставив в рамках кредитного портфеля только льготные кредиты по ставке 3% годовых.

В 2025 г. выручка компании снизилась на 17,8%, до 5 млрд руб., чистая прибыль — почти на 60%, до 80 млн руб., а прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации — на 3%, до 1,03 млрд руб., следует из ее отчетности по МСФО. По итогам 2026 г. «Инкаб Холдинг» прогнозирует выручку на уровне 7,5 млрд руб., а прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации — 2,2 млрд руб., а к 2030 г. — 15-20 млрд руб. и 4–6,5 млрд руб. соответственно.

Антон Денисенко

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