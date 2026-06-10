Российский разработчик вложит 100 миллионов в продвижение своих систем распознавания в Китае, Индии и Эмиратах

Российский разработчик ИИ Smart Engines вложит 100 млн рублей в экспансию своей технологии проверки возраста по документам на зарубежные рынки. Кроме того, компания направит средства на усиление антифрода для борьбы с дипфейками: от подделок ChatGPT до мошенничества с подменой документа.

Выход на новые рынки

Как стало известно CNews, российский разработчик систем распознавания документов Smart Engines вложит 100 млн руб. в 2026 г. для вывода своего продукта проверки возраста по документам Smart ID Engine на рынки стран СНГ, БРИКС и региона MENA. Подразумеваются Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Китай, рассказал CNews генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Вложения также пойдут на развитие системы антифрода в технологии проверки подлинности документов. «На сегодняшний день объем вложений уже превысил 600 миллионов рублей», — отмечают в компании.

По словам Арлазарова, уже сейчас их продукты выявляют дипфейки документов, созданные с применением NanoBanana, MidJourney, ChatGPT и еще более 20 генеративных и мультимодальных моделей. «Мы планируем расширять этот перечень, совершенствовать детекторы синтетических изображений и повышать устойчивость системы к новым поколениям генеративного ИИ», — говорит он.

Проверка возраста

Smart ID Engine нужна для онлайн-проверки возраста по документам. Разработчики научили ее выявлять атаки на предъявление: от бликов и пальцев до намеренного перекрытия полей и дипфейков. Атака на предъявление — это когда злоумышленник вместо реального документа системе показывают подделку: фотографию на телефоне, распечатку или намеренно перекрывают важные поля, чтобы скрыть несоответствие. Часть вложений из 100 млн уже пошли на эти усовершенствования системы, рассказали CNews в Smart Engines.

© wirestock / Фотобанк FreePik Smart Engines вкладывает 100 млн для выхода на новые рынки

Разработка доступна для интеграции в мобильные приложения, веб-страницы и мессенджеры, а распознавание происходит полностью на стороне пользователя – без отправки изображений и данных за пределы устройства.

Минцифры готовит возрастную идентификацию

Разработка Smart Engines происходит на фоне грядущих изменений в законодательстве. Глава Минцифры Максут Шадаев на ПМЭФ-2026 заявил, что ведомство рассматривает введение механизмов возрастной идентификации на онлайн-платформах.

«Ближайшая повестка — это вопрос встраивания механизмов возрастной идентификации в платформы. Этот вопрос точно перед нами встанет», — сказал министр. По его словам, Минцифры изучает опыт зарубежных стран, которые уже идут «по пути жестких ограничений».

О разработчике

Smart Engines — российская компания-разработчик искусственного интеллекта. Основана в 2016 г. учеными в сфере распознавания символов, изображений и обработки документов. Технологиями распознавания Smart Engines пользуются 70% жителей России и больше 275 млн человек по всему миру.

По итогам 2024 г. компания заработала 830 млн руб., что на 80% выше, чем по итогам 2023 г. За 10 лет системы распознавания документов принесли ИИ-разработчику Smart Engines более 2 млрд руб.Компания активно патентует свои технологии в России и за рубежом. На сегодняшний день портфель интеллектуальной собственности компании насчитывает 100 патентов, включая российские и международные регистрации.