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Softline хочет взыскать с властей убыток 5,4 миллиарда из-за ареста активов

Sofltine хочет взыскать 5,4 млрд руб. с Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и находящегося под его управлением Роскомснаббанка. Ранее из-за действий АСВ были наложены аресты на активы Softine, после чего было отменено IPO входящего в группу холдинга «Фабрика ПО».

Иск Sofltine к Агентству по страхованию вкладов

Компания «Софтлайн» (Softline) подала иск в Арбитражный суд Москвы к Агентству страхования вкладов (АСВ) и Роскомснаббанку (лицензия у банка отозвана в 2019 г., банк находится под управлением АСВ). Сумма исковых требований составляет 5,4 млрд руб. Первым внимание на это обратило агентство «Интерфакс».

Как пояснила CNews пресс-служба «Сотфлайна», компания подала данный иск «по требованию акционеров».

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Фото: ГК Softline
«Софтлайн» хочет взыскать 5,4 млрд рублей с Агентства по страхованию вкладов, из-за действий которого были арестованы на активы «Сотфлайна» и отменено IPO «Фабрики ПО»

Причиной стало другое судебное разбирательство, в рамках которого по требованию представителя АСВ были наложены обеспечительные меры в виде арестов активов «Сотфлайн».

«Позиция компании и ее акционеров заключается в том, что их применение повлекло для группы убытки, которые подлежат возмещению в соответствии с действующим законодательством, - заявили в Softline. - По логике представителей АСВ, единственное основание для включения компаний «Софтлайн» в число ответчиков – приобретение в 2022-2023 гг. отдельных компании группы «АйТи», бенефициары которых, по мнению представителей АСВ, могли быть связаны с выводом активов из Роскомснаббанка. ПАО "Софтлайн" приобрело эти компании по рыночной стоимости».

Как у Softline арестовали активы, а ее «дочка» отменила IPO

В конце апреля 2026 г. Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы более чем 20 юридических и физических лиц, большая часть которых была связана с Softline.

Помимо ПАО «Софтлайн» (головной структуры группы), арест также коснулся ряда ее «дочек»: «Софтлайн Интернейшл», «СЛ Софт» (SL Soft), «Робин», «Преференутм» и «Софтлайн Образовательный холдинг». Арест был наложен в пределах суммы 1,56 млрд руб.

Часть из арестованных активов входят в холдинг «Фабрика ПО» (FabricaOne AI), подконтрольный «Софтлайну». В то время «Фабрика ПО» должна была провести IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже, объем размещения должен был составить 2 млрд руб., компания была оценена в 14 млрд руб. Однако размещение в последний момент было отменено.

Причины ареста активов Softline

Обеспечительные меры были наложены в рамках разбирательства по делу ООО «Интеграция». В Softline подчеркивали, что не имеют отношения к данной компании, а само решение было вынесено без назначения судебного разбирательства и без уведомления сторон, а основанием для наложения ограничений стали «сделки, совершенные более 10 лет назад между «Интеграция» и бывшими владельцами компаний, приобретенных Softline». Вскоре арест активов был отменен.

История вопроса уходит к компании «АйТи», основанной в начале 1990-х Тагиром Яппаровым и Игорем Касимовым. В 2018 г. на базе активов «АйТи» была создана группа компаний «Аплана».

Затем Softline приобрел часть ее активов: «Академия АйТи» (впоследствии была переименована в «Софтлайн Образовательный Холдинг»), «Босс Кадровые системы», «Робин», «Робин.Облако», «Преферентум» и «Реляционное программирование».

Из некоторых из данных активов Softline, образовал компанию SL Soft, который в 2023 г. возглавил Яппаров. Вместе с ним в Softine перешли ряд бывших топ-менеджеров «АйТи»/»Аплана», включая Виктора Вайнштейна (его активы также были арестованы вместе с активами Softline).

В 2025 г. Яппаров покинул пост главы SL Soft. Тогда же банкротами стали несколько юридических лиц группы «АйТи», в том числе компания «Логика бизнеса». Также собственное банкротство инициировал Игорь Касимов.

Связь «Интеграция» и группы «АйТи»

ООО «Интеграция» была основана в Москве в 2011 г. Ее единственным кредитором был Роскомснаббанк, зарегистрированной в столице Республики Башкортостан Уфе.

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В 2019 г. Арбитражный суд Башкортостана удовлетворил иск Роскомснаббанка о взыскании с «Интеграции» 540 млн руб. После этого началось банкротство «Интеграции». Тогда же началось и банкротство Роскомснаббанка, чьи интересы сейчас представляет АСВ.

В рамках банкротства «Интеграция» конкурсный управляющий компании Сергей Савин потребовал признать недействительными ряд сделок, заключенных «Интеграция» со структурами «АйТи» - АО «Фирма «АйТи». Информационные Технологии» и «Логика бизнеса», - а также с компанией «Базовые технологии».

В частности, речь шла о контракте от 2016 г., когда «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН» (Федеральная служба исполнения наказаний) заключил контракт с «Логикой бизнеса» на сумму 41,5 млн руб. на создание и сопровождение ГИС СЭД УИС «(государственной информационной системы «Электронный документооборот уголовно-исполнительной системы»).

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Затем «Логика бизнеса» заключила контракт с «Интеграция» на оказание услуг по развитию ГИС СЭД УИС на сумму 38,5 млн руб. Схожий контракт «Интеграция» заключила с упомянутой выше структурой «АйТи» на сумму 15,5 млн руб. Также «Интеграция» заключила договор на развитие ГИС СЭД УИД с «Базовые технологии» на сумму 22 млн руб.

По мнению Савина, упомянутые сделки были «цепочкой мнимых сделок», а сама «Интеграция» не имела технических компетенций для выполнения указанных работ. Арбитражный суд Москвы согласился с позицией Савина и признал данные сделки недействительными, однако апелляционный суд это решение отменил.

Игорь Королев

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