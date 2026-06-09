Компания, отвечающая за блокировки Рунета, готовится к расширению. Закупаются серверы на 1,3 миллиарда

Интегратор систем суверенного интернета готовится к масштабному расширению: принадлежащая «Ростелекому» компания ДЦОА потратит 1,31 млрд руб. на закупку российских серверов на базе процессоров Intel Xeon Gold на фоне усиления борьбы с VPN и блокировок иностранных сервисов. Ранее источники заявляли, что Роскомнадзор столкнулся с нехваткой ресурсов на проведение необходимого комплекса работ.



Технологические задачи

Как выяснил CNews, АО «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), ключевой интегратор систем «суверенного интернета» и поставщик ТСПУ для фильтрации трафика, объявило масштабную закупку российских серверов. Начальная цена договора составляет 1,31 млрд руб., следует из материалов, размещенных в «Контур.закупки».

ТСПУ — это программно-аппаратные комплексы (системы глубокого анализа пакетов, или DPI), которые Роскомнадзор (через Главный радиочастотный центр — ГРЧЦ) устанавливает на сетях всех интернет-провайдеров. Они фильтруют трафик для блокировки запрещенных ресурсов и ограничения скорости. В условиях внедрения закона о суверенном интернете весь трафик внутри сетей провайдеров обязательно проходит через ТСПУ. Высокопроизводительные сервера — одна из составляющих ТСПУ.

Kevin Ache / Unsplash ДЦОА закупает сервера на 1,3 млрд руб.

Победителя торгов планируется определить до 15 июня 2026 г. Общий объем поставки — не менее 154 серверов, которые должны быть переданы заказчику единоразово на склад. Точный адрес склада не указан, но сама компания находится в Москве. Сроки поставки — до 14 августа 2026 г.

«Закупка обусловлена технологическими задачами компании», — пояснили CNews в пресс-службе «Ростелекома», отказавшись от дальнейших комментариев.

Что закупают

Согласно техническому заданию, каждый сервер должен включать два высокопроизводительных процессора Intel Xeon Gold 6530 (или аналог) поколения Emerald Rapids, сокет LGA4677, частотой не меньше 2,1 ГГц, 32 ядра, 64 потока. Серверы должны быть оснащены оперативной памятью DDR5 объемом не менее 1 ТБ (по 8 слотов на каждый сокет, частота до 4800 МГц). Ограничения по частоте может указывать о приоритете стабильной работы над эффективностью. Также необходим встроенный контроллер PCIe не ниже 5.0, число линий PCIe не меньше 80, что позволяет подключать современные GPU.

Система хранения предполагает наличие двух NVMe SSD по 960 ГБ для ОС и двух SSD по 7,68 ТБ для данных. В качестве сетевой карты планируется использовать Intel X710 (4 порта 10 Гбит/с). Форм-фактор: стоечный сервер 1U или 2U, резервирование питания (1+1, блоки от 1200 Вт), охлаждение N+1.

Серверы должны быть созданы в России. На момент подачи заявки, заключения договора и поставки оборудование должно иметь действующую запись в Реестре российской промышленной продукции Минпромторга (Постановление № 719), что исключает импортное происхождение оборудования. Сборка серверов должна находиться в России, а также сертификаты соответствия ТР ТС 004/2011, 020/2011 и сертификат в области связи (ССС), что указывает на планы компании использовать оборудование в телекоммуникационной сфере.

Особенности техники

Закупки с таким коротким сроком и конкретным описанием, как правило, уже согласованы между поставщиком и покупателем, сообщил CNews источник в отрасли. Косвенно об этом свидетельствует и необходимость наличия сертификата ССС, это явная «отстройка» в пользу определенного вендора. ССС есть не у всех, хотя сертификация доступна всем, но ввиду ее сложности и ограниченного применения, по умолчанию ее мало кто делает, пояснил источник.

Технически сервера мог бы собрать любой крупный участник рынка — «Аквариус», Yadro, Graviton, Fplus и многие другие. Что касается российских процессоров, то, к сожалению, пока их производительность нельзя сравнивать с пятым поколением Intel, а с учетом запроса на PCIe 5.0 и DDR5, отечественным комплектующим на текущий момент противопоставить нечего, даже если бы они были доступны в коммерчески значимых количествах, пояснил источник.

Чем занимается ДЦОА

АО «ДЦОА» было создано в 2019 г. для реализации закона «О суверенном Рунете» и выступает единственным интегратором при внедрении ТСПУ на сетях операторов по требованию Роскомнадзора.

Последний раз компания публиковала финансовые показатели в 2022 г. Тогда ее выручка достигала 12,4 млрд руб., а чистая прибыль — 1,7 млрд. Больше компания не раскрывала отчетность. В настоящее время «ДЦОА» находится под управлением спецкомпании «Ростелекома» — АО «Градиент». Эта же организация владеет и управляет АО «РДП.РУ», ключевым разработчиком систем блокировок Рунета.

Как сообщал CNews, «Градиент» получил почти 12 млрд руб., в том числе 10 млрд руб. в рамках докапитализации и 2 млрд руб. в долг.

На текущий момент в России наблюдается дефицит мощностей для глубокой фильтрации трафика, вызванный ежегодным ростом объема передаваемых данных и усложнением методов обхода ограничений, сообщал «Коммерсантъ». По словам источника издания, когда система не справляется с обработкой объемов трафика, включается режим bypass, и трафик идет напрямую.

В результате в середине марта 2026 г. в России заработал ряд заблокированных ресурсов. Для решения этой проблемы нужно увеличение пропускной способности ТСПУ. Из-за того, что мощностей не всегда хватает, Роскомнадзор усилил контроль за провайдерами. С конца 2025 г. по весну 2026 г. десятки операторов получили крупные штрафы за то, что пускали часть трафика «в обход» ТСПУ, чтобы улучшить качество связи.

При этом в Роскомнадзоре отрицали какие-то проблемы с мощностью.

В планах — блокировка VPN

В начале мая 2026 г. стало известно о том, что Правительство России приняло решение о порядке предоставления субсидии ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подведомственному Роскомнадзору. Речь идет о выделении около 40 млрд рублей, которые пойдут в том числе на борьбу с VPN, писал Tadviser.

Количество скачиваний VPN-сервисов в России (из топ-5 сервисов в магазине Play Market, Google Play) по состоянию на март 2026 г. выросло в 14 раз год к году, до 9,2 млн. С марта 2025 г. по март 2026 г. включительно зафиксировано 35,7 млн скачиваний, следует из данных Digital Budget, которые цитировал «Коммерсант».

Задача снизить использование VPN была поставлена перед Минцифры, сообщал в марте 2026 г. глава министерства Максут Шадаев. По сведениям источников РБК и Forbes, Шадаев на совещании с представителями операторов связи и цифровых платформ попросил их принять меры против использования средств обхода блокировок — VPN-сервисов.

Как уточнял Tadviser, для достижения такой пропускной способности потребуется массовая закупка нового оборудования, в частности ТСПУ, в основе которых лежат высокопроизводительные серверы.

Мощность встроенных в инфраструктуру провайдеров устройств ТСПУ, используемых для блокировки и замедления сайтов, к 2030 г. увеличится в 2,5 раза, сообщал «Коммерсант» в марте 2026 г. На федеральный проект планируется выделить почти 84 млрд руб. По плану властей, к 2030 г. пропускная способность АСБИ достигнет 954 Тбит/с. А к концу 2026 г. планируется пропускать через эту систему весь трафик российских пользователей.

«Показатель в 954 Тбит/с — реально очень большая цифра. Для сравнения – по официальным данным Минцифры, в 2024 г. через российские сети прошло 188,5 эксабайта трафика – это соответствует примерно 30 Тбит/с среднего трафика всего Рунета», — рассказывал «Коммерсанту» заместитель гендиректора Servicepipe Даниил Щербаков.

Роскомнадзор намерен в 2026 г. создать и внедрить систему фильтрации интернет-трафика с помощью технологий машинного обучения, писал Forbes. На эти цели в ведомстве планируют направить 2,27 млрд руб., следовало из плана цифровизации РКН. Новый механизм будет работать на базе уже действующих в сетях операторов ТСПУ. С их помощью уже заблокировано более 1 млн ресурсов, а также ежедневно ограничивается доступ к 5,5 тыс. новых адресов. Машинное обучение может повысить эффективность блокировок и помочь в выявлении запрещенного контента и VPN-сервисов, писало издание.

Как сообщал CNews в 2024 г., в рамках федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности» (нацпроект «Экономика данных») на модернизацию системы ТСПУ — «суверенных» серверов для фильтрации трафика — планировали выделить 58,97 млрд руб. Это более 80% бюджета всего федпроекта (68,8 млрд руб.).

Цель — повысить эффективность блокировки VPN-сервисов до 96%, писал Forbes. Эксперты издания подтверждали в 2024 г., что текущие ТСПУ не справлялись с современными протоколами обхода блокировок.

Руководитель департамента информационных технологий Mons (входит в ГК «Корус Консалтинг») Евгений Пивоваров считает, что хороший запас вычислительных мощностей ДЦОА может помочь с реализацией функциональности в рамках DPI, хотя, на его взгляд, использование GPU для этих целей может быть более целесообразным.

«Минус GPU в их чрезмерной стоимости из-за высокого спроса на ИИ-технологий, которые требуют больших вычислительных мощностей», — заявил эксперт.

Российские разработчики ПО уже столкнулись с большими проблемами в работе из-за трудностей с доступом к международным репозиториям, что является следствием активной борьбы властей с интернетом и VPN-сервисами, писал «Коммерсант» в июне 2026 г.

Основной удар пришелся на разработчиков, использующих инструменты с открытым исходным кодом, сообщили в ГК Softline. У них возникли проблемы с доступом не только к репозиториям кода, но также к облачным средам разработки и к различным библиотекам.