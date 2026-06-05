Знаменитый Курчатовский институт оштрафован на 110 миллионов за срыв производства чипов - замены Intel и Broadcom

Знаменитый Курчатовский институт, один из флагманов российской науки, оштрафован Минпромторгом на 110,4 млн рублей за 285 дней просрочки при разработке микросхем для оборонки. Исполнитель должен был создать российские аналоги чипов Renesas, Intel, Marvell и Broadcom для высокоскоростных интерфейсов и RAID-контроллеров.

Штраф на 100 млн

Минпромторг оштрафовал Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук (НИИСИ, входит в Курчатовский институт) на 110,4 млн руб. за срыв сроков производства специализированных микросхем. Это следует из претензии ведомства, опубликованной на портале госзакупок весной 2026 г.

Контракт между Минпромторгом и НИИСИ был заключен договор на сумму 544,6 млн руб. в ноябре 2017 г. Работы предполагалось завершить в ноябре 2019 г. Но они были сданы только в августе 2020 г. с опозданием в 285 дней.

Что нужно было сделать

Целью выполнения ОКР является разработка и освоение производства 2 типов микросхем: маршрутизатора (роутера) высокоскоростного интерфейса RapidIO и контроллера высокоскоростного RAID-массива большой емкости.

pressfoto на Freepik Минпромторг оштрафовал институт РАН на 110 млн

Отечественные микросхемы должны стать аналогом IDT80KSW0002 (производство IDT, ныне Renesas), RS3DC080 (Intel), 88RC9580 (Marvell) и LSISAS2108 (LSI, ныне Broadcom).

Такие решения предназначены для импортозамещения ключевых компонентов систем хранения данных и высокоскоростной коммутации зарубежного производства.

Работы входят в госпрограмму «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

CNews обратился к представителям НИИСИ с вопросом о том, что стало причиной длительной просрочки и было ли освоено производство и ожидает ответа.

Массовый срыв

Тенденция к взысканию крупных неустоек с исполнителей госзаказа в сфере микроэлектроники резко усилилась. CNews фиксирует десятки случаев, когда Минпромторг начислял многомиллионные штрафы за срыв сроков ОКР, выполняемых в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

В апреле 2025 г сумма начисленных штрафов ИТ-компаниям только за один месяц превысила 500 млн руб.

