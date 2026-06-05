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Три компании объединились для создания отечественных эквайринговых терминалов и сопутствующего ПО

ПСБ на XXIX Петербургском международном экономическом форуме заключил трехстороннее соглашение о сотрудничестве, направленное на создание и развитие российских эквайринговых терминалов. Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина, генеральный директор компании «Банковские и Финансовые Системы» (БФС) Артем Жилонов и генеральный директор АНО «Инновационный инжиниринговый центр», входящей в экосистему компании «Иннопрактика», Николай Колпаков.

Что предусмотрено соглашением

Стороны договорились о совместной разработке отечественных платежных POS-терминалов, а также сопутствующего программного обеспечения, технологических платформ и сервисов.

Разработка будет вестись в рамках программы импортозамещения. Готовые эквайринговые терминалы станут выпускаться серийно с последующей поставкой и установкой на всей территории России, включая воссоединенные регионы. Совместная проработка, апробация и пилотирование продуктов предусматривают в том числе использование инфраструктуры банка ПСБ.

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Стороны договорились о совместной разработке отечественных платежных POS-терминалов

«Подписанное соглашение – этап реализации стратегии банка и государства в области достижения технологического суверенитета. Наша задача – создать полностью отечественное решение для платежной инфраструктуры, способное масштабироваться на другие цифровые сервисы. Разрабатываемые POS-терминалы будут соответствовать самым высоким стандартам функциональности и безопасности – с поддержкой бесконтактных и биометрических платежей. Это вклад в долгосрочную конкурентоспособность российской экономики и независимость ее платежной среды», – сообщила Ирина Жимерина.

«Платежные терминалы являются критически важным элементом современной финансовой инфраструктуры: от их устойчивой и безопасной работы напрямую зависит непрерывность расчетов для граждан, бизнеса и государства. Мы исходим из того, что надежный контроль безопасности POS-терминалов невозможен без существенного повышения уровня локализации их производства — от аппаратной платформы, мобильной операционной системы и встроенного программного обеспечения до сервисной поддержки и жизненного цикла устройства. Именно поэтому в рамках совместной работы мы планируем сосредоточиться на создании отечественного платежного терминала и технологической базы для его дальнейшего применения в российской инфраструктуре эквайринга», – отметил Николай Колпаков.

«Создание отечественных POS-терминалов – это не только задача импортозамещения, но и возможность сформировать новую технологическую базу для платежной инфраструктуры страны. Объединение компетенций в области финансовых сервисов, инженерии, программного обеспечения и производства позволит создать продукт, превосходящий аналоги по функциональности, безопасности и пользовательскому опыту», – отметил Артём Жилонов.

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