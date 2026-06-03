«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Суд постановил передать «Ростеху» ряд активов в сфере информационной безопасности, принадлежащих Оксане Орешиной и Елене Комиссаровой. Эти активы были созданы «теневым королем» российской криптографии Владимиром Щербаковым, а после его смерти и судебных разбирательств отошли к указанным лицам.

Изъятие активов, имевших опосредованное отношении к признанному экстремистом Александру Галицкому

Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского районного суда Москвы о признании экстремистским объединением венчурного инвестора Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners.

Генпрокуратура обвиняла Галицкого в поддержке ВСУ (Вооруженных сил Украины) и «киевского режима».

Особенностью данного решения является тот факт, что, помимо активов Галицкого, суд также постановил изъять активы еще десятка известных российских ИТ-компаний и бизнесменов: Филиппа Генса (владелец «Ланита»), Шамиля Шакирова (владелец «Айтеко», агрегатор цен на авто CarPrice и пр.).

Эти лица не были привлечены к участию в деле, и названия компаний в ходе самого процесса не фигурировали. Более того, как сообщила на слушаниях в Мосгорсуде адвокат Галицкого Кира Корума, уже после вынесения решения судья Ксения Розанова стала выносить определения о порядке исполнения данного решения, в которых увеличили перечень лиц, чьи активы подлежат конфискации.

© timwege / Фотобанк Фотодженика Суд постановил передать «Ростеху» активы в сфере информационной безопасности, созданные «теневым королем» российской криптографии, а затем перешедшие Оксане Орешиной и Елене Комиссаровой

Решение суда о конфискации активов подлежало немедленному исполнению. Еще одним поворотом стало то обстоятельство, что конфискованные активы стали передавать в собственность госкорпорации «Ростех».

Лица, чьи активы попали под конфискацию, даже не смогли ознакомиться с самим решением суда о конфискации (об этом их представители сообщили на слушаниях в Мосгорсуде).

Загадочные активы из мира криптографии

Среди прочего, в решении Тверского районного суда говорится о конфискации ряда компаний из сферы информационной безопасности (ИБ), принадлежащих Елене Комиссаровой и Оксане Орешиной. Причем Орешина, по словам ее адвоката, появилась в этом списке уже после вынесения решения суда, а судья Ксения Розанова «в грубой форме» отказалась предоставлять ее защите данное решение.

Основы бизнес-империи Орешиной и Комиссаровой были заложены бизнесменом Владимиром Щербаковым. О нем рассказал в 2017 г. депутат Госдумы Андрей Луговой, назвав его бенефециаром (конечным владельцем) проходившей тогда кассовой реформы.

Тогда ККТ (контрольно-кассовую технику) обязали оснащать специальными фискальными накопителями с криптографической защитой информации и в режиме онлайн передавать эти сведения в ФНС (Федеральную налоговую службу). Но на тот момент только одна компания РИК смогла получить необходимый сертификат ФСБ (Федеральная служба безопасности), и, соответственно, только ее терминал был одобрен ФНС.

РИК вместе с компаниями «Безант» и «Атлас-Карт» образовали «криптографическую тройку», которая, по словам Лугового, принадлежала Щербакову.

Подобная история уже случалась в середине 2000-х годов: тогда по настоянию ФСБ ККТ стали в обязательном порядке оснащаться ЭКЛЗ (электронная кассовая лента защищенная) – накопителем с криптографической защитой. Долгое время единственным поставщиком таких накопителей был «Безант».

Также в 2013 г. Минтранс обязал оснащать автобусы и грузовой транспорт тахографам, причем, как выяснила тогда ФАС (Федеральная антимонопольная служба), единственным поставщиком СКЗИ (средства криптографической защиты информации) для тахографов оказалась «Атлас-Карт». Это же компания поставляла криптографические модули для биопаспортов.

По состоянию на 2017 г. Щербаков был объявлен в розыск в России в связи с обвинениям по деятельности принадлежавшего ему «БВА-Банка». С банком также были связаны Орешина и Комиссарова. Щербаков находился в Лондоне. Затем обвинения с бизнесмена были сняты, после чего, по сообщениям СМИ, бизнесмен покончил жизнь самоубийством.

Активы Щербакова перешли к Комиссаровой и Орешиной. Комиссарова работала в структурах Щербакова, пояснила на суде ее представитель. Наследники Щербакова пытались оспорить сделки по продаже его активов Комиссаровой и Орешину, но в 2018 г. суд установил законность данных сделок, сообщили адвокаты указанных лиц.

Связь между Галицким, «Ростехом», холдингом Усманова и загадочными активами в сфере криптографии

Орешина приобрела у Щербакова «Омега-холдинг», которая владеет компаниями НТЦ «Спецпроект» и «Атлас-Карт». В 2018 г. Галицкий, холдинг USM Алишера Усманова и госкорпорация «Ростех» создали ЦРПТ («Центр развития перспективных технологий), который получил 90% в компании «Оператор - ЦРПТ». Данная компания является оператором системы обязательной маркировке товаров «Честный знак».

В проект была приглашена Орешина, принадлежащая ей компания «Новые решения» получила 10% в «Оператор-ЦРПТ». В рамках той же сделки, по словам представителя Орешиной, USM и «Ростех» получили по 49% в «Атлас-Карт» и НТЦ «Спецпроект».

Тверской районный суд постановил конфисковать у Орешиной доли в «Атлас-Карт», НТЦ «Спепроект» и компании «Технологии передовых решений» (разработчик SIM-карт). Сейчас данные активы отошли к «Ростеху», сообщила представитель Орешиной.

Адвокат просила суд отменить данное решение, указав, что Орешина и ее муж Сергей – активные патриоты, они поддерживают СВО (специальная военная операция) и возят гуманитарную помощь на фронт. Также брат Орешиной пошел добровольцем на фронт. «Странно было бы говорить после такого, что моя доверительница поддерживает Украину», - заявила ее адвокат. При этом компании Орешиной участвуют в реализации сложных проектов, включая поставку криптографических модулей для тахографов, их конфискация станет серьезным ударом для компаний.

Елена Комиссарова приобрела у Щербакова компанию «Спецпроект-2». Затем она создала собственную компанию – «Модум». В 2017 г. ЦРПТ получила в этой компании 49%. В 2024 г. доля ЦРПТ была разделена между Игорем Нестеровым (24%), Александром Хряпиным и структурой «Ростеха» - «РТ-Скан» (получили по 12,75%).

Как пояснила на суде представитель Комиссаровой, доля ЦРПТ перешла к физическим лицам, к чему сама Комиссарова отношения не имела. Но при этом в 2025 г. она взяла у Галицкого кредит на 350 млн руб., поскольку, как ей объяснили, это часть сделки по передачи доли ЦРПТ. Других связей Комиссаровой с Галицким нету, она много лет живет со своим мужем и пытается преодолеть репродуктивные сложности, сообщила ее адвокат.

К настоящему моменту 75% «Модума» принадлежат «Ростеху» напрямую, еще 12,25% – через «РТ-Скан», у Хряпина остается 12,75%. В «Спецпроект-2» изъятию подлежали доли Комиссаровой (владела 60%), Алексей Спицын (18%) и Алексея Семина (22%). Актуальные данные о владельцах компании скрыты. Изъятие «Спецпроект-2» будет иметь существенный ущерб для отрасли, предупредила представитель Комиссаровой.

Давний интерес «Ростеха» к миру криптографии

Отметим, что у «Ростеха» уже есть активы в области криптографии - это НТЦ «Атлас». Данное предприятие было создано в 1950-х годах. В 1990-е оно находилось в ведении ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи и информации), затем - в ведении ФСБ.

В 2006 г. НТЦ «Атлас» оказался в центр скандала. Предприятию поручили создать ЕГАИС (Единая государственная информационная система) в сфере оборота алкогольной продукции. Однако из-за ее неготовности в положенный срок в стране на несколько месяцев были парализованы продажи алкогольной продукции.

После этого НТЦ «Атлас» отошло в введение сначала Минпромторга, а в 2008 г. в ведение Минцифры. В тот же период сообщалось об интересе госкорпорации «Ростех» к данному активу. В 2017 г. НТЦ «Атлас» был передан в «Концерн «Автоматика» входящий в состав «Ростеха».

«Атлас-Карт» (одной из конфискуемых сейчас предприятий) имеет исторические связи с НТЦ «Атлас». «Атлас-Карт» создавалась в начале 2000-ых годов бывшими сотрудниками НТЦ «Атлас».

В 2016 г. Генпрокуратура обнаружила, что «Атлас-Карт» и НТЦ «Атлас» участвуют в схеме поставок чипов для биопаспортов. Чипы производятся зеленоградским микроэлектронным предприятием «Микрон», их конечным заказчиком является государственная фабрика «Гознак». Однако чипы из «Микрона» в «Гознак» идут не напрямую.

Чипы из «Микрона» уходили в «Атлас-Карт» по цене 88 руб. за одну штуку. Затем, после добавления специального ПО, они подставлялись в НТЦ «Атлас» по цене 254 руб. за штуку, а оттуда уже подставлялись в «Гознак» по цене 473 руб. за штуку. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что в результате цена чипа для «Гознака» завышается на 65,3%.

Относительно ЦРПТ стоит отметить, что в 2024 г. холдинг USM вышел из проекта, продав свою долю менеджменту.

Александр Галицкий еще раньше продал компанию «Элвис Плюс Групп», через которую он владел 25% в ЦРПТ. Данная компания была переименована в «Проекты развития».

Первоначально Тверской районный суд принял решение об изъятии данного актива, но затем, по данным защиты Галицкого, отменил это решение.

Со своей стороны, адвокат Орешина указывало, что отмена изъятия «Проекты развития» означает, что у Галицкого более нет влияния на ЦРПТ, соответственно, решение суда в части ее доверителя должно было быть отменено. Однако Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Галицкого на решение Тверского районного суда, остальные жалобы были оставлены без рассмотрения.

Представитель Генпрокуратуры порекомендовал лицам, чьи активы попали под компенсацию, в регрессивном порядке потребовать компенсации с Галицкого.