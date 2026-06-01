Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей

Владелец «Ланита» Филипп Генс лишается своих активов из-за $150 тыс. которые его отец, основатель «Ланита», много лет назад вложил в фонд Александра Галицкого, ныне призанный экстремистским. Владелец «Айтеко» Шамиль Шакиров также лишается активов из-за инвестиций своего отца в тот же фонд. Конфискованные активы переходят в собственность «Ростеха».

Попытка обжаловать признания экстремистом Александра Галицкого и арест активов

«У нас сегодня много участников, всем места в зале не хватит», - такими словами председатель тройки Мосгорсуда начала слушания по жалобе на решение о признании экстремистским объединением бизнесмена Александра Галицкого и созданного им фонда Almaz Capital Partners и конфискации активов связанных с ними лиц.

Участников действительно было много – в маленьком зале через представителей собрался весь цвет российской ИТ-отрасли, и некоторым из адвокатов пришлось в ходе процесса стоять.

В феврале 2026 г. Тверской суд Москвы удовлетворил административный иск заместителя Генпрокурора и признал экстремистским объединение Александра Галицкого и созданного им фонда Almaz Capital Partners.

Причиной стали обвинения в финансировании ВСУ, поддержке киевского режима и бандформирований, осуществляющих геноцид русскоязычного населения и обстрелы мирных жителей Донбасса с 2014 г.

Чтобы принять решении, судье Тверского суда Ксении Розановой потребовалось лишь два заседания. У Галицкого конфисковали денежные средства на сумму 7 млрд руб. и недвижимость в Москве и Подмосковье стоимостью 1 млрд руб. Галицкий обвинения в свой адрес отрицал, называл себя патриотом, много сделавшим для развития российской экономики, и пытался обжаловать решение Тверского суда в Мосгорсуде.

Арест активов лиц, напрямую не связанных с Галицким

Однако в ходе оглашения резолютивной части решения Тверского суда произошел новый поворот: выяснилось, что конфискации подлежат не только активы Галицкого, но и еще целого ряда известных ИТ-компаний и бизнесменов, включая владельцев «Айтеко» и «Ланита», агрегатора цен на автомобили CarPrice, доли в ЦРПТ («Центр развития перспективных технологий», владелце системы маркировки товаров «Честный знак») и ее бывших «дочках», ряда ИБ-компаний и др.

Указанные лица не были привлечены к рассмотрению дела в Тверском суде. «Можете спросить у журналистов, они подтвердят, что до оглашения резолютивной части суда эти лица даже не упоминались в ходе судебных слушаний», - заявили на слушаниях в Мосгорсуде адвокат Галицкого Кира Корума.

Решение Тверского суда было приведено к немедленному исполнению. Владельцы указанных активов узнали об этом от судебных приставов, ставших конфисковывать их активы. Само решение Тверского суда не опубликовано, а лицам, которые в нем фигурируют, даже не дали с ним ознакомиться.

«Судья в грубой форме отказала нам в возможности ознакомиться с текстом решения», - сообщила на суде адвокат Оксаны Орешиной, одного из фигурантов, у которой конфискуют имущество.

Как сообщила Кира Корума, уже после вынесения решений Тверской суд стал выносить определения о порядке исполнения решений, в которые говорилось об аресте активов иных лиц, ранее не фигурировавших в решении, например, неких Горячевой и Чулпаевой. Таким же образом, в рамках определений суда, была добавлена норма о конфискации ряда ИБ-компаний у Оксаны Орешиной.

Еще один поворот в деле был связан с тем, что, согласно определениям Тверского суда о порядке исполнения решения о конфискации, конфискуемые активы стали передавать в собственность госкорпорации «Ростех».

Генпрокуратура посчитала, что через данные активы финансируется экстремистская деятельность Галицкого и Almaz Capital Partners. Генпрокуратура считает, что в 2022 г. Галицкий решил скрыть владение части активов через подставных лиц. При этом часть активов бизнесменов была реально продана.

«Галицкий каждый день снимал по 3 млрд руб. в Газпромбанке и вывозил их на автомобилях, а также обналичивал полученные от продажи активов денежные средства через Швейцарию и Турцию», - заявил на суде представитель Генпрокуратуры.

Как владельцы «АйТеко» и «Ланита» пострадали из-за инвестиций их родителей

В первую очередь, речь идет о конфискации активов владельца «Ланита» Филиппа Генса, причем Тверской суд не указал, каких именно. Как пояснил в Мосгорсуде адвокат Генс, его доверитель непосредственно не инвестировал в проекты Галицкого. Но его отец, основатель «Ланита» Георгий Генс, вложил $180 тыс. в фонд Almaz Capital Partners.

В 2018 г. после смерти Георгия Генса его активы отошли сыну. На тот момент невозможно было знать о запрете деятельности фонда в 2026 г., а наследник должен был получить наследство полностью («невозможно отказаться от части наследства»).

У Генса не было права на доступ к информации о деятельности Almaz Capital Partners. Сама сумма финансирования не соизмерима со стоимостью конфискуемых активов, отметил адвокат Генса.

Сейчас активы «Ланита», в частности, одно из его юридических лиц – АО «Л-Х» - перешло к «Ростеху», сообщил адвокат Генса. Адвокат просил отменить решение о конфискации активов, указывая, что «Ланит» является крупным участником ИТ-рынка и активно работает с государственными организациями

Также Тверской суд постановил изъять активы у владельца «Айтеко» Шамиля Шакирова и его отца Хайдара. В этом случае суд снова не указал, какие именно.

Отдельно говорится о конфискации компании «Датацентр СК», принадлежавшем Алексею Медунову (51%) и ООО «Айтекогрупп» (41%, структур «Айтеко»). Компания занимается проектированием ЦОД и инженерных коммуникаций. Сейчас 100% в «Датацентр СК» принадлежат «Ростеху», следует из данных базы «Контур.Фокус».

Адвокат Шакировых, Медунова и «Айтеко» указал, что что Хайдар Шакиров участвовал в финансировании фонда Almaz Capital Partners – III. Но деятельность фонда тогда не была запрещена. К тому же Шамиль Шакиров, «Айтеко» и Алексей Медунов вообще никак не были связаны с фондом Галицкого и непонятно, на каких основаниях у них изымаются активы, указал адвокат.

Решение суда

Представитель Генпрокуратуры порекомендовал лицам, чьи активы подверглись конфискации из-за решения по делу Галицкого, обратиться к нему в регрессивном порядке с требованием о компенсации понесенных убытков. Мосгорсуд апелляцию Галицкого отклонил, остальные жалобы были оставлены без рассмотрения.

Игорь Королев

