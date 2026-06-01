Рынок чипов в России продолжит падать. Китайские компоненты усиливают позиции

Российский рынок электронных компонентов по итогам 2025 года сократился на 18,3% и по прогнозам АРПЭ, падение продолжится ещё на 8,4%. Одновременно с этим доля отечественных компонентов снизилась с 28% до 26%, уступив место готовой китайской продукции, которая активно заходит через каналы крупноузловой сборки.

Падение рынка

Как выяснил CNews, российский рынок электронных компонентов по итогам 2025 г. сократился на 18,3% — с $4,1 млрд до $3,38 млрд (около 240 млрд руб. по курсу ЦБ на июнь 2026 г.). В 2026 г., по прогнозам, падение продолжится ещё на 8,4%, и объём рынка составит около $3,09 млрд (примерно 219 млрд руб.). Это следует из исследования Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Доля российских компонентов на отечественном рынке продолжает сокращаться. Если по итогам 2024 г. она достигла 28%, то по результатам 2025 г. и, как ожидается, в 2026 г. не превысит 26%.

Срез рынка

Как и прежде, основная часть заказов приходится на военный сегмент (40%), 18% — на промышленную электронику, 12% — на телекоммуникационное оборудование, по 9% — на вычислительную технику, а также системы безопасности и мониторинга.

Большую часть рынка (55%) занимает полупроводниковая продукция, 21% приходится на электромеханические и 12% — на пассивные компоненты. 7% составляют преобразователи электроэнергии, 3% модули бп связи и 2% другие.

Среди основных факторов, повлиявших на падение в АРПЭ выделили сокращение инвестиций в условиях высокой банковской ставки, дефицита бюджетов и неопределенности перспектив, а также сокращение объемов финансирования госзаказов и рост доли готовой китайской продукции, в том числе по каналам локализации крупноузловой сборки.

В исследовании учитывался российский рынок полупроводниковых, пассивных компонентов и электронных модулей. При этом рынок электронных компонентов России и Беларуси рассматривался как единый. Не учитывались поставки печатных плат и продажи компьютерных компонентов и микропроцессоров для крупноузловой сборки компьютерной техники.


Мнение рынка

«Официальные данные АРПЭ отражают лишь часть картины, преимущественно легальный сегмент, — рассказал CNews глава «Троичные технологии» Александр Тимошенко. — На практике рынок демонстрирует разнонаправленную динамику: спрос на российскую компонентную базу сокращается заметно сильнее, чем на массовый импортный компонент».

По его словам, значительные объемы «серого» ввоза, прежде всего китайской продукции, не попадают в официальную статистику. «С учетом этого фактора реальный рынок в денежном выражении существенно больше официальных оценок, однако структурный сдвиг очевиден: денежные потоки переориентируются с легальной компонентной дистрибуции на поставки готовых модулей и устройств», — говорит он.

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах

Среди трех основных ограничителей для отрасли сейчас — это высокая ключевая ставка, сокращение госзаказа и экспансия готовой китайской продукции, соглашается Тимошенко с АРПЭ. «Наиболее критичным в краткосрочной перспективе является стоимость кредитных ресурсов, — продолжил он. — Уровень ставки делает обслуживание оборотного капитала для производителей и дистрибьюторов экономически нецелесообразным».

Просадка рынка ощущается тяжелее, чем средняя годовая цифра, —рассказала CNews Ольга Квашенкина, гендиректор холдинга SNDGLOBAL. «В такой конфигурации любое сокращение инвестпрограмм или госфинансирования быстро превращается в заметное падение закупок по всей цепочке, от полупроводников до модулей питания», — отмечает она.

«Если исходить из текущей траектории, то возврат рынка к уровню 2024 года раньше 2028 года выглядит маловероятным, — считает Квашенкина. — Более реалистичный диапазон 2028–2029 годы».

По мнению Квашенкиной, критически важно снизить стоимость денег. Во-вторых, должен возобновиться инвестиционный цикл в телекоме, промышленной автоматизации, вычислительной технике и инфраструктурных проектах. И в-третьих, потребуется переход от политики импортозамещения отдельных изделий к политике масштабирования спроса на российскую электронику. Последние годы показали, что создать отдельный российский продукт зачастую проще, чем обеспечить ему рынок объёмом десятки или сотни тысяч единиц в год, заключает Ольга Квашенкина.

Другие исследования

Летом 2025 г. Strategy Partners представляла свое исследование отечественного рынка микроэлектроники. По их данным, он увеличился на 20% в сравнении с 2023 г. и достиг 370 млрд руб. в 2024 г. против 310 млрд руб. годом ранее.

На долю российской микроэлектроники в общем объеме пришлось не более 30% или в пределах 94 млрд руб. Годом ранее эта сумма составляла 79 млрд руб. или около 25% рынка.

Кристина Холупова

