Госфонд наказал свой ИТ-стартап на 380 миллионов за крах идеи ингаляторов, совмещенных со смартфонами

Арбитражный суд Москвы решил взыскать в пользу государственного Фонда НТИ 380 миллионов с ИТ-стартапа, пытавшегося создать «первый в мире» ингалятор с цифровым управлением со смартфона. У самого НТИ в проекте почти 20%, еще столько же у государственного ФРИИ. Всего стартап получил на развитие полмиллиарда рублей госсредств в обмен на доли. В момент инвестирования с учетом планов на покорение мировых рынков проект оценивали в 9 миллиардов. В настоящее время его деятельность прекращена.



Решение суда

Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «НП ИВЦ» (бренд PM&HM), которое реализовало государственный проект по созданию цифровых ингаляторов, работающих через смартфоны, 380 млн руб. в пользу Фонда НТИ.

Суд постановил вернуть 369 млн руб. субсидии, а также 14,2 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами и 2,4 млн руб. судебной пошлины. Решение было вынесено 20 мая 2026 г., а в полном объеме изготовлено 29 мая 2026 г. Оно пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

ООО «НП ИВЦ» — это компания, частично принадлежащая госфондам: по 19,8% принадлежат государственному ООО «Фрии инвест» (ФРИИ) и Фонду НТИ. Оба занимаются распределением государственных средств на высокотехнологичные проекты.

Основатель Олег Абдиев владеет в компании долей в 60,4% по состоянию на конец мая 2026 г. Госфонды получили доли в обмен на инвестиции. Фонд НТИ предоставил 369 млн руб., а ФРИИ — 120 млн руб., следует из отчетности «НП ИВЦ». Деньги планировалось направить на проект «Медико-технологическая платформа "Персональное лечение и управление здоровьем"» («Живое дыхание»). В настоящее время он не достиг цели и прекращен.

Одним из способов поддержки проектов НТИ может являться оплата дополнительного вклада в уставный капитал хозяйственных обществ — участников таких проектов. Для реализации проекта была выбрана именно эта модель поддержки, в рамках которой Фонд НТИ вносит полученную субсидию в уставный капитал ООО «НП ИВЦ» и становится его участником, объясняется в материалах Арбитражного суда Москвы.

Как проект одного человека получил полмиллиарда госсредств

Как следует из решения Арбитражного суда Москвы, проект «НП ИВЦ» «Живое дыхание» был одобрен на самом высоком уровне. Он упоминается в протоколе заседания Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации НТИ при Президиуме Совета при Президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию России № 5 от 26 сентября 2017 г.

В материалах суда указано, что генеральным директором и мажоритарным участником общества является Олег Абдиев, которому в настоящее время принадлежат чуть более 60% в ООО «НП ИВЦ». До вхождения в проект первого инвестора — «ФРИИ Инвест» — Абдиев был его единственным участником.

На сайте ФРИИ отмечается, что в проект PM&HM еще в 2017 г. они собирались вложить 195 млн руб. в обмен на долю в 35%. Впервые его структура «Фрии инвест» получила долю в ноябре 2017 г. — 24,74%. По состоянию на конец 2022 г. вклад «Фрии инвест» оценивался в 120 млн руб., а его доля тогда составляла уже 19,81%, следует из отчетности «НП ИВЦ».

Вслед за ФРИИ проектом заинтересовался Фонд НТИ. Он вложил в цифровые ингаляторы сначала 305 млн руб. несколькими траншами под эгидой Минобрнауки. В 2022 г. добавили еще 60 млн руб. Деньги были переданы в виде вклада в уставный капитал. В итоге доля Фонда достигла почти 20%.

В отчете указано, что Абдиев также предоставлял займы обществу. Сальдо расчетов на конец 2022 г. достигало 53,7 млн руб.

У проекта были планы выйти на международный уровень. В 2021 г. ООО «НП ИВЦ» раскрыло, что владеет 100% в уставном капитале юрлица Q-SAT AG, инкорпорированного по законодательству Швейцарии и приобретенного для возможности коммерциализации результатов исследований и разработок на мировом рынке. Стоимость вложения оценили в миллион рублей. При этом «НП ИВЦ» предоставляло займы швейцарской Q-SAT AG. Сальдо расчетов составляло 60 тыс. швейцарских франков и 4,6 млн руб.



В конце 2021 г. «НП ИВЦ» опубликовало оценку своей рыночной стоимости в 9,3 млрд руб., а ее годовой рост в 223 млн руб. Оценка содержится в отчете компании за 2022 г. и отсылает к экспертизе ООО «Центр оценки «Скоринг».



Что хотели создать

Реализация проекта подразумевала создание «первого в мире медицинского устройства, позволяющего доставить в организм человека лекарственное вещество в форме стабильного аэрозоля, учесть полученную пациентом контролируемую дозу действующего вещества в режиме реального времени, передать достоверную информацию о приеме, дистанционно идентифицировать пациента», — следует из материалов суда. То есть обеспечивать возможность реального и эффективного контроля приверженности лечению без физического надзора за пациентом.

Реализация проекта должна была обеспечить снижение к 2025 г. смертности у пациентов медицинских учреждений, использующих платформу «Персональное лечение и управление здоровьем» для терапии туберкулеза, за счет нового способа доставки лекарственных средств.

ФРИИ описывало проект, как находящийся на стыке hardware (аппаратные решения), интернета вещей и digital health (цифровое здравоохранение). Продукт компании — ингалятор, снижающий в десятки раз побочные действия препаратов, лечащих туберкулез, онкологию и ВИЧ и телемедицинская платформа для врачей для контроля за состоянием здоровья пациента. Он подсоединяется к смартфону на IOS и Android, программные средства контролируют подачу лекарств.

Ингалятор планировался к выпуску в трех формах — станционарный ингалятор, ингалятор для применения в домашних условиях, персональный ингалятор. С его помощью доза препарата сокращается в 10-100 раз, что понижает токсическую и аллергическую нагрузку на организм человека во время лечения, организм быстрее восстанавливается. Ингалятор позволяет получать частицы аэрозоля с контролируемым минимальным размером действующего вещества – 10-200 нанометров.

Проблемы в проекте

Как следует из материалов суда, «НП ИВЦ» при реализации начал отставать от графика с 2023 г., а с 2024 г. с грубыми нарушениями действующих соглашений фактически прекратило его реализацию. Вскоре счета оказались заблокированы из-за долгов; отсутствовал необходимый штат работников, компания прекратила предоставлять отчетность.

В мае 2024 г. состоялся совет директоров «НП ИВЦ», на котором утвердили план вывода общества из кризиса. Взяться за его исполнение поручили Абдиеву, а также Максиму Штейгервальду (на сайте ФРИИ упоминается как директор по инвестициям).

Компания действительно пыталась продвигать продукцию на рынке, но сменила вектор с лечение опасных инфекций, на поддержание здоровья критически важного для промышленности персонала в условиях его нехватки. Например, издание «Промышленный еженедельник» в мае 2024 г. публиковало статью Абдиева, где он рассказывал, как можно организовать ежедневный дистанционный мониторинг важных работников на постоянной основе с помощью дистанционной цифровой платформы.

«Не менее важно поддержание психологического состояния у сотрудников в состоянии стресса и его последствий — выгорания, снижения концентрации и трудоспособности. Стрессы приводят к снижению производительности труда минимум на 5–15% (данные ГК "Росатом", ПАО "Газпром", ПАО 2НК „Роснефть" и других российских и зарубежных корпораций). По сути, это скрытый резерв повышения производительности труда», — писал Абдиев.

По мнению основателя стартапа, для стабильной работы предприятия необходимо не допускать обострения хронических заболеваний у критически важного персонала, влияющего на выпуск продукции. Для этого предлагалось приобрести платформу с оборудованием за 15 тыс. руб. и последующей подпиской за 1400 руб. в месяц.

«В настоящий момент это единственная в России полноценная и финансово доступная система, которая дистанционно управляет и процессом лечения, и приемом лекарственных препаратов. Все приборы и ПО разработаны и полностью производятся в России, имеют низкую стоимость. Все IP защищено (более 20 патентов, в том числе зарубежных), требуемые Регистрационные удостоверения (РУ) получены», — говорилось в статье.

Спасти не удалось

Но уже в сентябре 2024 г. было зафиксировано неисполнение плана со стороны Абдиева.

«Таким образом, несмотря на детально разработанный план мероприятий, систематическое неисполнение ООО „НП ИВЦ“ и Абдиевым О.Р. своих обязательств делает невозможным реализацию проекта. 22 ноября 2024 г. Комиссия по отбору проектов НТИ приняла решение о приостановке проекта. Ответчик не достиг значений результатов предоставления субсидии в виде вклада», — следует из материалов суда со ссылкой на истца.

Фактические показатели деятельности общества оказались значительно ниже плановых: объем выручки по направлению "туберкулез" составил 2 млн руб. при плановом значении 85,5 млн руб., количество подписок на использование продуктов платформы — 0 при плановом показателе 5,6 тыс. Кроме того, количество пациентов, применяющих продукты проекта, составило 1 тыс. 656 при плановом показателе 5,6 тыс.

Не были поданы заявленные 11 международных патентных заявок, не открыт сайт в зоне .com, не проведены доклинические исследования.

«Таким образом, целевые показатели проекта выполнены лишь на 32%, что свидетельствует о критическом отклонении от плана на 68%. ООО „НП ИВЦ“ не исполняет свои обязательства по обеспечению достижения установленных показателей. Учитывая фактическое прекращение деятельности общества, выполнение обязательств к плановому сроку окончания реализации проекта (31.12.2025) невозможно», — говорится в материалах суда.

«Фонд — лишь один из участников в уставном капитале общества. Первыми этот проект поддержал ФРИИ», — пояснили CNews в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ.

Фонд НТИ неоднократно предпринимал попытки реабилитации проекта, регулярно оказывал проектной команде организационно-техническое содействие в устранении проблем, накопившихся в проекте и деятельности, в том числе в рамках антикризисного плана мероприятий.

«Но с учетом того, что у общества "НП ИВЦ" есть иные кредиторы, которые уже неоднократно подавали в суд заявления на банкротство, Фонд НТИ также обратился в суд с истребованием всех средств поддержки», — пояснили в Фонде.

В пресс-службе добавили, что это иск на возврат средств в связи с недостижением результатов. «Вопрос с выходом из участия, с долей будет решаться отдельно», — добавили в Фонде.

Во ФРИИ на запрос CNews не ответили.

Мнение ответчика

В Арбитражном суде Москвы ответчик представил свои возражения, но тот счел их несостоятельными. В частности, ответчик пытался указать на предоставление доли в уставном капитале инвестору как на обстоятельство, освобождающее его от обязанности вернуть средства при грубом нарушении условий целевого финансирования.

«Факт внесения средств в уставный капитал представляет собой специальный, установленный нормативными актами способ доведения целевой субсидии до исполнителя проекта», — посчитали в суде.

По мнению суда, приобретение доли в уставном капитале за счет средств субсидии не порождает права на безвозвратное владение самими денежными средствами при существенном нарушении обязательств по их использованию. Требование истца о возврате является законной мерой защиты в рамках специального правового режима финансирования проектов НТИ.

При этом ответчик указывал на то, что полученная сумма была оформлена как вклад в капитал, а Фонд НТИ получил долю в ООО. Ответчик также отметил, что проект в настоящее время не реализуется в связи с кризисным состоянием общества и необходимостью привлечения оборотных средств для достижения ключевых показателей проекта.

Ответчик также утверждает, что по данному вопросу между сторонами ведутся обсуждения. Однако данные утверждения ответчика не отменяют его обязанность по возврату средств субсидии. Обязанность вернуть средства возникла в связи с допущенными существенными нарушениями своих обязательств.

Мнение юристов

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит считает решение суда незаконным.

«Ответчик — это коммерческая организация, а истец — участник этой коммерческой организации. Если участник внес денежный вклад в уставный капитал общества, то данные денежные средства становятся собственностью общества без каких-либо обязательств их возврата», — указал Юрий Пустовит.

По словам юриста, если истец как участник общества не получил от вклада желаемого, то это сугубо его личные предпринимательские риски. Вопреки доводам суда, нормы Бюджетного кодекса не предусматривают такой способ предоставления субсидии, как вклад в уставный капитал.

«Субсидия всегда безвозмездна, а вклад в уставный капитал всегда возмезден: участник общества, вложивший деньги, получает долю в уставном капитале. Истец может получить свой вклад обратно только в случае, если он выйдет из состава участников общества. Но и в этом случае он имеет право получить не весь вклад, а лишь действительную стоимость его доли», — констатировал юрист.

Руководитель корпоративного отдела юридической компании «Юкам» Илона Каспарова также указывает, что сам по себе возврат средств в уставный капитал не предусмотрен, поскольку эти средства определяют минимальный размер имущества общества и определяют размер вкладов участников.

Но данное решение нельзя расценивать исключительно как оценку правомерности возможности возврата вклада участника в уставный капитал.

«Следует провести черту между характером данного вклада, а именно, государственная поддержка, целевые средства, правила использования этих средств и самой природой уставного капитала. Следует отметить, что внесение данной субсидии в уставный капитал — это лишь механизм для реализации поддержки проекта. На мой взгляд, шансы для оспаривания минимальны. Основной аргумент — это смещение фокуса в корпоративное поле и недопущения злоупотребления правом в будущем для участников ООО при рассмотрении аналогичных требований», — заявила юрист.

Каспарова считает, что данной ситуации усматривается конфликт интересов. Цель проекта не реализована, участники не получили прибыль, цели общества не достигнуты.

«В стандартной ситуации цели и риски являются общими. В данном случае, участник меняет свой статус на кредитора, смещая весь фокус на удовлетворение своих интересов. Но ситуация не стандартная, поскольку в рассматриваемом случае участник имеет специальный статус. Данное решение будет являться механизмом для возможности возврата субсидий в аналогичных моделях государственной поддержки, а для другой стороны повышением риска при привлечении государственных средств финансирования, а, возможно, минимизацией привлечения субсидий», — констатировала эксперт.