CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Власти оштрафовали разработчика чипов на 120 миллионов за срыв разработки чипов на замену американским

Разработчика чипов крупно оштрафовали за срыв сроков освоения производства аналога линейки цифровых изоляторов американской компании Analog Devices. Задержка достигла почти трех лет. 

Новая задержка

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал подведомственный Министерству науки — научно-производственный комплекс «Технологический центр» на 123,5 млн руб. за срыв освоения серийного производства микросхем.

Сумма штрафа почти достигла всей суммы контракта —140,4 млн руб. Стоимость выполненных работ составила только 27,9 млн руб. При этом в конце 2021 г. Минпромторг уже штрафовал компанию на 58,7 млн руб. за просрочку.

Контракт был заключен между Минпромторгом и «Технологическим центром» в ноябре 2017 г. Работы по третьему этапу (изготовление опытных образцов) компания должна была сдать в ноябре 2019 г. А сдала только в июне 2022 г. (просрочка достигла 951 день).

Замена Analog Devices

Согласно техническому заданию, «Технологический центр» должен был освоить серийное производство микросхем приемопередатчиков цифровых интерфейсов со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с с гальванической развязкой.

chipy.jpg

© orcearo / Фотобанк Фотодженика
Минпром оштрафовал предприятие за срыв сроков производства чипов

Гальваническая развязка нужна, чтобы защитить дорогую управляющую электронику (например, процессор) от высокого напряжения/помех на линии. Или для применений в оборонке.

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах
Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах Российские ПАКи нового поколения

Микросхемы должны стать заменой серии ADuM компании Analog Devices (ADuM1201, ADuM1400, ADuM3440 и др. — это известная линейка iCoupler).

Представители «Технологического центра» не ответили на запрос CNews о причинах столь длительной просрочки и о том, освоена ли технология и выполняется ли производство сейчас.

Что известно об исполнителе

«Технологический центр» был основан в июне 1988 г. как университетский исследовательский центр Московского института электронной техники, а в 2000 г. зарегистрирован как самостоятельная организация. Располагается в Зеленограде.

Компания занимается разработкой микросхем.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экс-глава поставщика электроники в НИИ Минобороны может сесть на 8 с лишним лет

Легендарные суперкомпьютеры выставлены на аукцион за копейки

В Минцифры уволен один замминистра и назначена другая. Светлана Карецкая будет руководить финансами и кадрами

Власти заказали разработку авиационной системы навигации, работающей с ГЛОНАСС и GPS

В 2025 году российская платформенная экономика обеспечила 8,5% ВВП страны

Власти требуют усилить борьбу с утечками данных о радиоэлектронике. По ним выявляют недобросовестных производителей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российская электроника 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Большие данные и аналитика 2026
ОБЗОР Импортозамещение в банках 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Платформы автоматизации разработки ПО (IDP) 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Российские программы для работы с PDF-файлами 2026
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290