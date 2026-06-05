Роспотребнадзор ищет подрядчиков для создания криптосети. Прошлый тендер отменили из-за жалобы размером с книгу

Роспотребнадзор запустил масштабный проект по созданию единой защищенной сети передачи данных (ЕЗСПД), которая объединит 2238 объектов информатизации ведомства по всей России.



Единые системы

Как выяснил CNews, Роспотребнадзор потратит 1,5 млрд руб. на постройку собственной защищенной сети, призванной объединить более 2 тыс. объектов ведомства по всей России. Это уже второй подобный тендер за несколько месяцев.

Главная цель проекта — создание единой защищенной сети передачи данных, которая полностью соответствовала бы требованиям российских нормативных правовых актов в области защиты информации, обрабатываемой в государственных информационных системах и на значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок 27 мая 2026 г. Ведомство принимает заявки на участие в тендере до 15 июня.

Magnefic Роспотребнадзор объединит несколько тысяч объектов криптосетью за 1,5 млрд рублей

Речь идет о создании единой защищенной сети передачи данных (ЕЗСПД), которая должна охватить 2238 объектов информатизации, включая центральный аппарат и подведомственные учреждения в регионах.

Согласно техническому заданию, сеть будет обрабатывать информацию, относящуюся к государственной информационной системе (ГИС) класса защищенности К1, а также к значимому объекту критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ) второй категории значимости.

Любопытно, что это вторая подобная закупка Роспотребнадзора. Первый тендер ведомство опубликовало еще 25 февраля 2026 г., но он был отменен из-за жалобы.

Почему отменили прошлый тендер

Жалобу подала компания «Инлайн Технолоджис» — это крупный российский системный интегратор и ИТ-консультант, основанный в 1999 г. Объем документа, поданного, компание в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на тендер Роспотребнадзора составил 648 страниц. ФАС признал жалобу частично обоснованной выдал предписание на устранение ошибок.

В своей жалобе «Инлайн технологикс» указал на неправомерное применение механизма закупки с неопределенным объемом по части 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ. По мнению заявителя, заказчик фактически определил все ключевые параметры системы еще до заключения контракта: количество объектов информатизации (более 2,2 тыс.), типовой состав узлов доступа, перечень оборудования и работ. При этом механизм заявок, который должен обеспечивать гибкость при реальной невозможности заранее определить объем, оказался фикцией — первая партия оборудования была жестко прописана в техническом задании. Такое совмещение фиксированных этапов с псевдозаявочным режимом, по мнению заявителя, является незаконным.

Другим значимым нарушением, на которое указал заявитель, стало несоответствие начальной максимальной цены контракта. «Инлайн технологикс» обнаружил, что заказчик в процессе подготовки документации расширил перечень единичных расценок с 25 до 54 позиций, однако обоснование НМЦК для новых позиций не предоставил, а максимальная цена контракта осталась неизменной. Это, по мнению заявителя, прямо нарушает требования части 4 статьи 42 Закона № 44-ФЗ, обязывающей при изменении объекта закупки пересчитывать и обосновывать цену.

Кроме того, в жалобе указано на избыточное и необоснованное укрупнение лота. В один контракт оказались объединены проектирование защищенной сети, поставка оборудования (в том числе средств криптографической защиты), монтаж на 2,4 тыс. объектов по всей стране, аттестация информационной системы класса К1 и даже услуги связи через собственную сеть подрядчика. Такое смешение технологически и функционально разных видов деятельности, по мнению заявителя, существенно сужает круг потенциальных участников, так как требует одновременного наличия лицензий ФСТЭК и ФСБ, аккредитации органа по аттестации и статуса оператора связи, что на рынке встречается крайне редко.

Отдельно заявитель отметил, что техническое задание на средства криптографической защиты информации и межсетевые экраны фактически «заточено» под конкретного производителя — ПАК «Континент» от ООО «Код Безопасности». Совокупность требований по классу защиты КС3, профилю МЭ типа А 3 класса и наличию специфических сертификатов ФСТЭК (ИТ.МЭ.А3.ПЗ), по утверждению «Инлайн технологикс», не оставляет выбора другим вендорам, что является ограничением конкуренции.

Также в жалобе были перечислены процедурные дефекты: отсутствие в извещении реального места выполнения работ (указан только московский адрес заказчика при фактическом охвате всей страны), отсутствие четкой иерархии между тремя документами планирования (календарный план, план выполнения работ, график поставки), а также неурегулированный порядок согласования результатов этапов, что, по мнению заявителя, дает заказчику возможность бесконечно затягивать приемку без правовых последствий.

Подробности тендера

Создаваемая сеть представляет собой территориально распределенную структуру с центральными узлами доступа трех типов и восемью типами периферийных узлов.

Основу аппаратной части составят криптографические шлюзы (СКЗИ) девяти разных типов с пропускной способностью от 120 Мбит/с до 8 Гбит/с, объединяемые в отказоустойчивые кластеры. Для управления ими предусмотрена отдельная система управления СКЗИ.

Также в состав центральных узлов входят межсетевые экраны (МЭ) с возможностью фильтрации трафика на скоростях до 79 Гбит/с, системы обнаружения вторжений (СОВ), а также сложная система зеркалирования трафика для копирования и анализа сетевых пакетов.

В инфраструктуру включены мощные управляемые коммутаторы, источники бесперебойного питания разной мощности, телекоммуникационные шкафы и автоматизированные рабочие места администраторов на базе моноблоков. Отдельно для передвижных автомобильных лабораторий закупается мобильное спутниковое оборудование L-Band для работы в полевых условиях.

Первым делом подрядчик обязан собрать данные о существующей ИТ-инфраструктуре, определить актуальные угрозы, класс защищенности и разработать техническое задание на создание сети.

На втором этапе создается подробная проектная документация, включая структурные схемы, чертежи размещения оборудования и программы всех видов испытаний.

Далее разрабатывается организационно-распорядительная документация — необходимые регламенты и приказы.

Четвертый этап — самый масштабный: поставка оборудования партиями по заявкам, его монтаж, настройка и проведение предварительных, опытных и приемочных испытаний.

Завершает все процесс аттестационных испытаний силами стороннего органа по аттестации, который должен выдать положительное заключение и аттестат соответствия.