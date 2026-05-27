Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Китай вводит ограничения на поездки за границу для стратегически важных специалистов, которые занимаются передовыми разработками в области искусственного интеллекта. Под новые правила попадают основатели стартапов, исследователи и руководители организаций.

Ограничительные меры

Китай запретил свободно выезжать за рубеж ведущим специалистам в области искусственного интеллекта (ИИ), пишет Bloomberg.

Власти Китая стали распространять на частные компании запрет на выезд за рубеж ИТ-специалистам, чью работу в Пекине считают стратегически важной для страны. Под требование получать разрешение на поездку в другие страны попали люди, разрабатывающие ИИ-системы, включая высокопоставленных сотрудников в том числе таких компаний, как Alibaba и DeepSeek.

Такие меры власти Китая предпринимают после скандала со стартапом Manus, разрабатывающим одного из лучших в мире ИИ‑агентов. Владельцы перевезли ИТ-компанию и ключевую команду в Сингапур, а затем Manus выкупила Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России). Этот прецедент китайские власти сочли прямой утечкой мозгов и технологий к главному геополитическому сопернику — США. Китайский регулятор заблокировал сделку и потребовал ее аннулировать, и теперь основатели Manus пытаются найти деньги у новых инвесторов, чтобы выкупить стартап обратно. Двум из них и вовсе запретили покидать страну на время расследования.

Такая практика широко распространена среди руководителей государственных компаний, ведущих ученых, исследователей и сотрудников университетов, особенно тех, кто участвует в ядерных и других стратегически важных проектах. Государственные компании, в частности, часто изымают и хранят у себя заграничные паспорта топ-менеджеров и членов Коммунистической партии Китая. Однако, как отмечают источники Bloomberg, для частных компаний подобное требование до мая 2026 г. были нехарактерными.

По информации источников Bloomberg, под новые ограничения попали многие ключевые специалисты ИИ-отрасли, в том числе основатели стартапов, ведущие исследователи и топ-менеджеры компаний. Включение в список производится не только на основании занимаемой должности или места работы, но прежде всего исходя из оценки стратегической важности конкретного специалиста для технологического и национального развития страны.

Кадровый контроль

Между тем, ведущие ИИ-специалисты в Китае преимущественно работают в частных ИТ-компаниях — как в крупных технологических корпорациях, так и в многочисленных стартапах, активно появляющихся после успеха ChatGPT. Некоторым из них уже некоторое время необходимо информировать государственные органы о планируемых зарубежных поездках, хотя получение предварительного разрешения пока не является обязательным требованием.

В 2025 г. эксперты The Wall Street Journal сообщали, что китайские власти начали рассматривать развитие ИИ не только с точки зрения экономического роста, но и через призму национальной безопасности. В связи с этим ведущим предпринимателям и исследователям в ИИ-сфере настоятельно рекомендовано воздерживаться от поездок в США.

Цифровая экономика Китая

В 2023 г. основные отрасли цифровой экономики Китая обеспечили доход $1,66 трлн, а доля добавленной стоимости составила примерно 10% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, такие данные в середине апреля 2024 г. обнародовало Национальное бюро статистики Китая.

Цифровая экономика представляет собой ряд видов экономической деятельности, основанных на современных информационных сетях и информационно-коммуникационных технологиях, в которых создание, передача и использование данных являются основными техническими инструментами. В 2023 г. в Китае было сгенерировано 32,85 зеттабайт данных, что на 22,44% больше по сравнению с 2022 г. Быстрое развитие технологий 5G и ИИ, а также широкое использование умных устройств внесли значительный вклад в увеличение общего объема информации благодаря созданию различного контента и аудиовизуальных материалов. Большие данные определяют не только темпы цифровой трансформации промышленности, но и динамику развития регионов, в которых базируются крупные производства.

Китайские власти делают ставку на радикальные изменения во всех сферах жизни путем интенсивного внедрения цифровых, коммуникационных и новейших производственных технологий. Быстро развивается сегмент промышленного интернета вещей (IoT), который интегрируется с системами связи 5G. В целом, цифровая экономика стала важным фактором поддержания экономического роста и формирования современной высокоэффективной промышленности в Китае. Усилия властей сосредоточены на создании цифровой инфраструктуры и углублении цифровой трансформации обрабатывающей промышленности. Китайские власти активно формирует цифровые промышленные кластеры мирового уровня, умные предприятия и умные цепочки поставок.

В телекоммуникационной сфере значительный доход обеспечивают облачные вычисления, IoT и центры обработки данных (ЦОД). Продолжает развиваться сектор электронной коммерции. В конце 2023 г. в стране открылось Государственное управление данных Китая. Регулятор будет стимулировать формирование цифрового Китая, цифровой экономики и цифрового общества. Отмечается, что цифровая экономика Китая демонстрирует значительный потенциал роста и способствует высококачественному развитию страны.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими