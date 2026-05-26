CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Законодательство Финансовые результаты ИТ в госсекторе
|

Суд оставил Галицкому только право требования долга по кредиту на 1,8 миллиарда

В ходе апелляции в Мосгорсуде адвокатам удалось сохранить за Галицким право требования кредита на 1,8 млрд руб. Деньги он предоставил бизнесмену Александру Удодову.

Оставили один кредит

Мосгорсуд внес изменения в решение Тверского районного суда о признании экстремистским объединением Александра Галицкого и созданного им фонда Almaz Capital Partners. В рамках этого решения у Галицкого изъяли активы.

Но теперь Мосгорсуд оставил Галицкому право требования кредита на 1,8 млрд руб., который тот предоставил бизнесмену Александру Евгеньевичу Удодову. Бизнесмен с такими данными владеет производителем шампиньонов «Грибная радуга», девелопером Affora Group и бальнеологическим комплексом «Термы» в Краснодарском крае.

dengi700.jpg
© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика
Галицкому оставили права на кредит

В остальной части решение было оставлено в силе. Фонд был признан экстремистским объединением, а имущество Галицкого и связанных с ним лиц на 8 млрд изъято.

Также были оставлены без рассмотрения жалобы иных лиц, которые не участвовали в процессе в Тверском районном суде, но по решению которого у них также были изъяты активы. Среди них — владелец компании «Ланит» Филипп Генс, компания «Айтеко» и ее совладелец Шамиль Шакиров, совладелец компании «С-терра» Галина Попова, владельцы ряда ИБ-компаний Оксана Орешина и Елена Комиссарова, владельцы агрегатора цен на авто CarPrice и другие.

За что судили Галицкого

Галицкий был признан виновным на основании обвинений в поддержке ВСУ и «киевского режима». Бизнесмен это отрицает, называя себя патриотом.

Фонд Almaz Capital Partners Галицкий создал в 2008 г. Фонд инвестировал в «Яндекс», сервис заказа такси Fasten (стал частью «Яндекс.Такси») и имевшие российские корни компании Acronis (разработчик решений для резервного копирования информации) и Parallels (системы виртуализации).

23 марта 2026 г. Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Галицкого (гражданина России и Нидерландов) и его фонд экстремистским объединением. Перед иском была проведена проверка, которая выявила, что после вхождения Крыма в состав России фонд присоединился к санкциям и с 2022 г. был вовлечен в военно-политический конфликт на Украине. В Генпрокуратуре утверждают, что в последние годы фонд направил $50 млн украинским компаниям, которые работают в сфере ОПК. Галицкий отрицал инвестиции в производство оружия.

Как сообщал CNews, сам Александр Галицкий покинул Россию, выехав с голландским паспортом в сторону Беларуси. Предварительно он снял миллиарды со счетов в Газпромбанке, пояснила Генпрокуратура России. По делу Галицкого было изъято множество активов, но Газпромбанку удалось отстоять 25% в «Честном знаке».

Галицкий все отрицает

Галицкий передал в суд заявление, в котором отрицал любые обвинения в поддержке украинских властей. По его словам, распространенная видеозапись с заявлениями его бывшей жены Алии Галицкой о его высказываниях — неправдоподобна. Он предположил, что это дипфейк.

Галицкий в 2025 г. участвовал в судебных разбирательствах по разделу имущества с бывшей супругой, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о вымогательстве $150 млн. После ареста ее нашли без признаков жизни в изоляторе.

Факты об Удодове

Как сообщал «Интерфакс», в декабре 2020 г. Органы ЗАГС Москвы расторгли брак между бизнесменом Александром Удодовым и Натальей Стениной, сестрой премьера-министра России Михаила Мишустина.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Тот ли это бизнесмен, кому Александр Галицкий дал в долг, неизвестно.

«18 декабря 2020 г. органы ЗАГС Москвы рассмотрели поданное месяц назад заявление и зарегистрировали расторжение брака между бизнесменом Удодовым и Стениной, сестрой премьера Мишустина», — сообщал «Интерфаксу» источник.

Удодов тогда подтвердил агентству факт развода, который произошел по взаимному согласию. Детей у пары не было. Все имущественные вопросы были урегулированы по соглашению сторон.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Поставил VPN — остался без денег: среди россиян под видом средства обхода блокировок распространяют банковский троян

Альфа-банк пытался вмешаться в дело о признании экстремистом венчурного бизнесмена

Признанный экстремистом венчурный бизнесмен «много сделал для России», но не мог сказать об этом публично

«Ростех» забирает активы признанного экстремистом венчурного инвестора

Газпромбанк отстоял свою долю в системе маркировки «Честный знак»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Российская электроника 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Большие данные и аналитика 2026
ОБЗОР Импортозамещение в банках 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Платформы автоматизации разработки ПО (IDP) 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Российские программы для работы с PDF-файлами 2026
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290