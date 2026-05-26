Признанный экстремистом венчурный бизнесмен «много сделал для России», но не мог сказать об этом публично

Представитель венчурного инвестора Александра Галицкого требовал закрыть судебные разбирательства по его делу, но Генпрокуратура выступила против.

Представитель бизнесмена Александра Галицкого, который вместе с созданным им фондом Almaz Capital Partners был признан Тверским районным судом экстремистским объединением, просил Мосгорсуд закрыть слушания по апелляции на данное решение. Она объяснила это тем, что дело содержит сведения о несовершеннолетних детях бизнесмена, а также сведения, относящиеся к ДСП (для служебного пользования).

Ранее слушания в Тверском суде были открытыми. Однако защита бизнесмена считала, что слушания по делу должны быть закрытыми.

Представитель Генпрокуратуры возразил против данного ходатайства. Суд согласился с мнением Генпрокуратуры и постановил проводить слушания в открытом режиме.

Галицкий был признан виновным на основании обвинений в поддержке ВСУ и «киевского режима». Бизнесмен это отрицает, называя себя патриотом. «Если бы дело слушалось в закрытом режиме, мы бы представили доказательства того, что Галицкий сделал для России, — заявила впоследствии представитель Галицкого. — Но представитель Генпрокуратуры специально выступил против, чтобы не дать возможности представить эти сведения».

Как сообщал CNews, сам Александр Галицкий покинул Россию, выехав с голландским паспортом в сторону Беларуси. Предварительно он снял миллиарды со счетов в Газпромбанке, пояснила Генпрокуратура России.

По делу Галицкого было изъято множество активов, но Газпромбанку удалось отстоять 25% в «Честном знаке».

Игорь Королев

