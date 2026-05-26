Признанный экстремистом венчурный инвестор снял миллиарды рублей и сбежал из России

Признанный экстремистом ИТ-инвестор Александр Галицкий сбежал из России по голландскому паспорту, сообщила Генпрокуратура России.

Бегство Галицкого

Создатель ИБ-компании «Элвис Плюс» и фонда Almaz Capital Partners (признан экстремистом), а также оператора системы обязательной маркировки товаров «Честный знак» Александр Галицкий (признан экстремистом) покинул Россию. Об этом представитель Генпрокуратуры сообщил на слушаниях в Мосгорсуде.

Ранее Тверской районный суд признал Галицкого и Almaz Capital Partners экстремистским объединением из-за обвинений в поддержке ВСУ и принял решение об изъятии их имущества. Под это решение попал целый ряд других ИТ-компаний и бизнесменов, включая владельца «Ланита» Филиппа Генса, совладельца «АйТеКо» Шамиля Шакирова, совладельца ряда ИБ-компаний Оксану Орешину и других. Представители Галицкого подали апелляцию в Мосгорсуд.

Знаменитый венчурный инвестор Александр Галицкий сбежал с миллиардами

Все упомянутые лица пытаются опротестовать решение. Галицкий обвинения отрицает, называя себя патриотом. «Если Галицкий называет себя патриотом, почему он, в нарушение обеспечительных мер, покинул Россию по голландскому паспорту и направился в Белоруссию?» — возразил представитель Генпрокуратуры. Также, по мнению Генпрокуратуры, Галицкий ежедневно снимал миллиарды рублей со счета в Газпромбанке.

Что решил суд

По делу Галицкого было изъято множество активов, но Газпромбанку удалось отстоять 25% в «Честном знаке». Часть активов, связанных с делом Галицкого, уже забрал государственный «Ростех».

Суд апелляционной инстанции утвердил решение районного суда, которым фонд был признан экстремистским объединением, на основании которого изъято имущество. Но права требования на кредит в размере 1,8 млрд руб. апелляция оставила в силе. Деньги были выданы предпринимателю Александру Удодову.

Галицкий передал в суд заявление, в котором отрицал любые обвинения в поддержке украинских властей. По его словам, распространенная видеозапись с заявлениями его бывшей жены Алии Галицкой о его высказываниях — неправдоподобна. Он предположил, что это дипфейк.

Галицкий в 2025 г. участвовал в судебных разбирательствах по разделу имущества с бывшей супругой, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о вымогательстве $150 млн. После ареста ее нашли без признаков жизни в изоляторе.

Ситуация вокруг Галицкого

Фонд Almaz Capital Partners Галицкий создал в 2008 г. Фонд инвестировал в «Яндекс», сервис заказа такси Fasten (стал частью «Яндекс.Такси») и имевшие российские корни компании Acronis (разработчик решений для резервного копирования информации) и Parallels (системы виртуализации).

23 марта 2026 г. Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Галицкого (гражданина России и Нидерландов) и его фонд экстремистским объединением. Перед иском была проведена проверка, которая выявила, что после вхождения Крыма в состав России фонд присоединился к санкциям и с 2022 г. был вовлечен в военно-политический конфликт на Украине. В Генпрокуратуре утверждают, что в последние годы фонд направил $50 млн украинским компаниям, которые работают в сфере ОПК. Галицкий отрицал инвестиции в производство оружия.




Суд тогда постановил изъять недвижимое имущество на 1 млрд руб. и денежные средства на сумму 7 млрд руб. Галицкий, выступая на суде, отрицал обвинения в свой адрес, и напомнил, что он стоял у истоков технологий Wi-Fi и VPN.

В марте 2026 г. в суде представитель Генпрокуратуры отметил, что Галицкий отчуждал бизнес-активы в пользу своих деловых партнеров, из-за чего они были использованы «в интересах враждебной страны». Кроме того, одним из инвесторов Almaz Capital Partners был Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который в 2014 г. присоединился к западным санкциям.

Адвокаты Галицкого просили сделать заседание 26 мая 2026 г. закрытым, но суд отказал. «Если бы дело слушалось в закрытом режиме, мы бы представили доказательства того, что Галицкий сделал для России, — заявила впоследствии представитель Галицкого в рамках судебных разбирательств. — Но представитель Генпрокуратуры специально выступил против, чтобы не дать возможности представить эти сведения».

Игорь Королев

