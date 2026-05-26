Газпромбанк отстоял свою долю в системе маркировки «Честный знак»

Газпромбанк смог отстоять права на 25%-ную долю в компании «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), на которую ранее было обращено взыскание Тверским районным судом. Взыскание было обращено по иску Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners.

Галицкий был одним из создателей ЦРПТ вместе с холдингом USM и госкорпорацией «Ростех». Через компанию «Элвис Плюс Проекты» ему принадлежало в ЦРПТ 25%. В 2022 г. данная компания была продана ЗПИФ «ААА Управление капиталом», саму компанию переименовали в «Проекты развития».

В рамках дела о признании экстремистским Галицкого суд принял решение изъять не только его активы, но и активы других ИТ-компаний и бизнесменов, включая «АйТеКо», «Ланит» и пр. В том числе в решении суда фигурировали и «Проекты развития», так как, по мнению суда, упомянутый ЗПИФ скрывал реальное владение Галицким этим активом.

Однако на слушаниях в Мосгорсуде по апелляции на решение Тверского районного суда адвокат Галицкого сообщила, что реальным владельцем «Проектов развития» является Газпромбанк. По ее словам, банк смог это доказать и уже после своего решения суд вынес определение об отмене взыскания на «Проекты развития».

Что изъяли

О признании экстремистским Almaz Capital Partners и его создателя Александра Галицкого CNews писал 24 марта 2026 г. Генпрокуратура обвинила фонд в финансировании украинских компаний «в интересах враждебной страны». Галицкий, выступая на суде, отрицал обвинения в свой адрес.

Изъятые организации, по данным суда, использовались для финансирования Галицкого и Almaz Capital Partners. Решение подлежит немедленному исполнению.

В список на изъятие попали, в частности, 25,1% долей Юрия Ивашкова и 49,8% долей Татьяны Негинской в уставном капитале ООО «Открытые цифровые платформы» (ранее 100% компании принадлежали ООО «ЦРПТ», оператору системы маркировки «Честный знак»); 28% долей Юрия Ивашкова, 28% долей Сергея Рябко и 44% Галины Поповой в уставном капитале ООО «Группа С-Терра» (владеет 45% ИБ-разработчика «С-Терра СиЭсПи»); 92% долей Олега Елисеева в уставном капитале ООО «Технокад» (разработчик ПО для кадастровых инженеров госорганов и бизнеса); 51% долей Елены Комиссаровой в уставном капитале ООО «Модум» (разработчик ПО); 51% долей Алексея Медунова и 41% долей компании «Айтекогрупп» в уставном капитале ООО «Датацентр СК» (оказывает полный комплекс услуг по проектированию ЦОД, инфраструктурных и промышленных объектов); а также акции, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову, в компаниях, названия которых суд не указал.

Часть активов уже передана «Ростеху».

Что известно о Галицком

В начале 1990-х годов Александр Галицкий основал в Зеленограде компанию «Элвис-Плюс», занимающуюся информационной безопасностью. Вскоре американская корпорация Sun Microsystems (сейчас принадлежит Oracle) стала миноритарным акционером компании. «Элвис-Плюс» разработала технологию беспроводной передачи данных, ставшую предшественницей Wi-Fi, и один из первых VPN-клиентов для Windows. В 2017 г. Галицкий стал сооснователем компании «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), являющуюся оператором системы обязательной маркировки товаров «Честный знак».

Фонд Almaz Capital Partners Галицкий создал в 2008 г. В том числе фонд вкладывал в «Яндекс», сервис заказа такси Fasten (стал частью «Яндекс.Такси») и имевшие российские корни компании Acronis (разработчик решений для резервного копирования информации) и Parallels (системы виртуализации).

Впоследствии Галицкий вышел из различных российских активов и стал активно развивать бизнес за рубежом. Он создал в Голландии компании TrustWorks (разработчик решения на основе VPN) и EzWin (корпоративное решение для управления расходами сотрудников на телефонную связь).

Создатель ИБ-компании «Элвис Плюс» и фонда Almaz Capital Partners (признан экстремистом), а также оператора системы обязательной маркировки товаров «Честный знак» Александр Галицкий (признан экстремистом) покинул Россию. Об этом представитель Генпрокуратуры сообщил на слушаниях в Мосгорсуде, передал CNews 26 мая 2026 г.

По версии Генпрокуратуры, Галицкий ежедневно снимал миллиарды рублей со счета в Газпромбанке. Он также называл себя патриотом, отвергнув все обвинения в экстремизме.

«Если Галицкий называет себя патриотом, почему он, в нарушение обеспечительных мер, покинул Россию по голландскому паспорту и направился в Белоруссию?» — возразил представитель Генпрокуратуры.