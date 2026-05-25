ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Российские власти проработают механизм, при котором водителей смогут отключать от ИТ-сервисов заказа такси при несоблюдении режима труда и отдыха, это следует из утвержденного Правительством России документа. К 2029 г. меры должны проработать Минтранс, МВД и региональные власти при участии сервисов такси.

Проработка новых мер

Водителей в России смогут отключать от ИТ-сервисов такси при нарушении режима труда и отдыха, пишет ТАСС. Такие меры должны быть проработаны к 2029 г.

Как следует из утвержденного Правительством России документа, российские власти разработают механизм, при котором водителей смогут отключать от ИТ-сервисов заказа такси при несоблюдении режима труда и отдыха.

Согласно концепции, платформа-агрегатор получит право временно или постоянно отключать водителя от ИТ-сервиса в случае совершения им грубых или повторяющихся нарушений правил дорожного движения и иных требований российского законодательства в сфере безопасности дорожного движения, предупреждал CNews.

«Яндекс Go» К 2029 г. в России разработают механизм, при котором ИТ-сервисы такси будут отключать водителей от заказов за переработки

Проработку данных мер планируется осуществить к 2029 г. Ответственными за подготовку назначены Министерство транспорта (Минтранс) России, Министерство внутренних дел (МВД) и региональные органы власти при участии агрегаторов такси. По итогам работы предполагается представить соответствующий доклад в Правительство России.

Действующие правила

Согласно действующему законодательству, нормальная продолжительность рабочей недели для водителей такси не должна превышать 40 часов. При пятидневной рабочей неделе ежедневная продолжительность смены не может превышать восемь часов. При суммированном учете рабочего времени продолжительность смены может быть увеличена до 10-12 часов.

Кроме того, после каждых 4,5 часа управления транспортным средством водитель обязан делать перерыв для отдыха продолжительностью не менее 45 минут. Указанный перерыв может быть разделен на несколько частей.

Риски попадания в аварию

Вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на такси в пересчете на 1 км поездки в 2,6 раза ниже, чем при передвижении на личном автомобиле, к такому выводу пришли эксперты Аналитического центра при Правительстве России по результатам исследования состояния таксомоторной отрасли в России с точки зрения безопасности дорожного движения.

В исследовании приводятся данные с 2015 по 2017 г., а также показатели за девять месяцев 2018 г. В пересчете на пробег смертельные ДТП с участием такси происходят в 4,7 раза реже, чем с личным автомобилем.

«Последнее время наблюдается повышенный общественный интерес к вопросам безопасности перевозок пассажиров такси. Однако для системной оценки уровня аварийности в международной практике принято использовать не только абсолютные показатели ДТП, но и относительные метрики, учитывающие общее количество транспортных средств и интенсивность их эксплуатации. В частности, за последние годы в России значительно вырос парк такси: среднегодовой прирост количества выданных разрешений на осуществление деятельности такси составляет около 17%. Число водителей, работающих в такси, за восемь лет увеличилось в два раза и достигло 700 тыс. человек. Кроме того, средний пробег автомобилей такси в несколько раз превышает пробег личного транспорта. Учет указанных факторов позволяет проводить более объективный анализ и принимать эффективные меры по повышению безопасности перевозок», — цитирует пресс-служба заместителя руководителя Аналитического центра при Правительстве России Светланы Ганеевой.

Отмечается, что число погибших в пересчете на общее количество ДТП с такси постоянно сокращается. В 2015 г. оно составляло 8,8%, в 2016 г. и 2017 г. — 7,6% и 6,2% соответственно, а за девять месяцев 2018 г. — 5,7%. Аналогичный показатель у личного транспорта составил 13% в 2015 г. и 11% за анализируемый период 2018 г. Среднее число раненых на одно ДТП с такси также снижается.

В исследовании подчеркивается, что гипотеза о низком профессионализме водителей такси как ключевом факторе повышенной аварийности не нашла подтверждения. По данным страховых компаний, доля ДТП по вине водителей такси не превышает аналогичный показатель среди владельцев легковых автомобилей. При этом среднегодовой пробег автомобиля такси в России примерно в пять раз выше, чем у частного транспорта. В то же время базовый страховой тариф обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) для такси лишь в 1,5 раза выше, чем для обычного легкового автомобиля. Это косвенно свидетельствует о том, что страховщики оценивают модель эксплуатации автомобиля в такси как менее рискованную по сравнению с личным использованием.

Рекомендации по безопасности

Одним из главных драйверов снижения аварийности такси является обновление автомобильного парка и переход на более безопасные модели. По данным аналитиков, новый парк в среднем оказывается на 34% безопаснее текущего. Также среди эффективных инициатив по снижению аварийности экспертами выделяется контроль рабочего времени водителей с помощью информационных технологий, создание единых баз данных у агрегаторов такси, а также внедрение технологий телемедицины.