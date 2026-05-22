В России за 300 миллионов создадут аналог европейской установки для чипов

Минпромторг ищет разработчика отечественной установки для формирования керамической ленты — оборудования, необходимого для выпуска керамических карт и многослойных подложек. Аналогом выступает европейская установка.

Импортозамещение продолжается

Как выяснил CNews, Минпромторг ищет компанию, которая создаст установку формирования необожженной керамической ленты для производства перспективных электронных компонентов. На работы выделено 284,1 млн руб. Тендер на них под шифром «Пленка» был опубликован на портале госзакупок 21 мая 2026 г.

Установка должна стать заменой оборудования KEKO CAM-C35 (серия CAM-C) словенской компании KEKO Equipment. Она предназначена для производства керамических карт и многослойных керамических подложек — основы для корпусов микроэлектронных компонентов.

Технические параметры

Согласно техническому заданию, установка предназначена для выполнения операций формирования необожженной керамической ленты из керамической суспензии методом ленточного литья на подложку-носитель с последующей сушкой, обеспечивающих получение ленты с заданными значениями толщины, ширины, равномерности по толщине, плотности и качества поверхности, необходимыми для последующего изготовления керамических карт и многослойных керамических подложек.

Особое внимание в документе уделено автоматизации: система управления должна обеспечивать хранение рецептов процессов, многоуровневый доступ (оператор, технолог, инженер), а в случае выхода критических параметров за пределы — аварийно останавливать оборудование с сохранением основных узлов.

Разработка разбита на три этапа. Первый этап (техпроект и рабочая документация) должен завершиться к марту 2027 г. Второй этап (изготовление опытного образца и его предварительные испытания у потребителя) — к марту 2028 г. Третий этап (приемочные испытания) — к октябрю 2028 г.

Требования к отечественным комплектующим

Критические комплектующие изделия (ПЭТ-пленки носителя, узел нанесения покрытия, узлы системы резки пленки на полосы заданной ширины и система кромления, узлы системы электрического нагрева и сушки, средства измерения толщины нанесённый пленки, центральный контроллер системы управления и пр.) должны быть отечественного производства и обеспечивать отсутствие критической зависимости от иностранных производителей.

Химические вещества и функциональные материалы для испытаний также должны быть российскими.

Согласно техзаданию, стоимость и продолжительность серийного выпуска, а также полная стоимость жизненного цикла изделия будут определены разработчиком на этапе техпроекта. Требования к надежности установки включают наработку на отказ не менее 1000 часов и общий срок службы не менее 10 лет.