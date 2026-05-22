Уходит целая эпоха. Гигантский оператор связи хоронит медные сети, без которых не работают стационарные домашние телефоны

Гигантский оператор связи AT&T подала иск с требованием позволить ему прекратить предоставление традиционных услуг телефонной связи по медным проводам новым клиентам. Представители компании заявили, что планирует потратить $19 млрд на развитие современных телекоммуникационных услуг. Если же запрос будет отклонен, оператору придется продолжать выполнять требования, связанные с поддержанием старой сети даже при низкой доле обслуживаемых ею домохозяйств.

Исковое заявление

AT&T подала в суд на власти Калифорнии в попытке прекратить предоставление традиционных телефонных услуг, пишет Ars Technica. Судебное разбирательство станет показателем того, как в США будут решаться конфликты между инвестиционной логикой операторов и регуляторными обязательствами по сохранению инфраструктуры в тех или иных регионах.

В мае 2026 г. американская телекоммуникационная компания AT&T подала в суд соответствующий иск.

Компания AT&T обосновывает свое требование тем, что устаревшая медная инфраструктура постепенно утрачивает актуальность, и приоритет должен быть отдан современным цифровым сервисам связи. Параллельно AT&T объявила о значительных инвестициях в развитие телекоммуникационной отрасли: в общей сложности компания планирует направить $19 млрд на модернизацию сетей и внедрение новых форматов услуг.

В судебном иске, поданном 20 мая 2026 г., руководство AT&T просит суд выдать распоряжение, позволяющее прекратить подключение новых абонентов к услугам традиционной телефонной связи по медным линиям. По сути, речь идет не о немедленном отключении или демонтаже существующей сети, а о получении юридического права изменить правила оказания услуг: компания намерена прекратить прием заявок на новые подключения к классической «проводной» телефонии. Такая инициатива затрагивает не только коммерческую стратегию оператора, но и вопросы поддержания инфраструктуры, выполнения регуляторных обязательств, а также перехода на современные технологии передачи голоса и данных.

American Telephone and Telegraph
Ключевым аргументом AT&T стали требования властей штата Калифорния. Компания указывает, что штат обязывает ее ежегодно выделять около $1 млрд на поддержание устаревшей телефонной сети, построенной более века назад. При этом данная инфраструктура обслуживает лишь около 3% домохозяйств на территории присутствия оператора в Калифорнии.

Для справки: «медная телефонная сеть» — это традиционная проводная инфраструктура, по которой голосовые вызовы передаются по медным линиям. Хотя такие сети долгое время доминировали на рынке, в мае 2026 г. они активно замещаются более современными и эффективными технологиями, включая беспроводную связь и решения на базе цифровых магистральных и абонентских платформ.

Модернизация инфраструктуры

AT&T связывает свой судебный запрос с курсом на модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры. Компания планирует инвестировать $19 млрд в развитие услуг связи нового поколения, как писал CNews. В этой логике прекращение подключения новых абонентов к традиционной медной телефонии рассматривается как необходимый шаг для перераспределения ресурсов в пользу современных технологий, которые в большей степени соответствуют текущим потребностям клиентов и актуальным требованиям отрасли.

Ожидание судебного решения

В случае удовлетворения судом иска AT&T компания получит возможность изменить порядок подключения новых абонентов: им больше не будет предоставляться традиционная телефонная услуга по медным линиям.

При этом вопросы дальнейшей эксплуатации существующих линий и условий обслуживания действующих клиентов потребуют отдельного регулирования и дополнительных договоренностей с регуляторами.

В случае же отклонения иска оператор будет обязан продолжать поддерживать устаревшую медную инфраструктуру, несмотря на то, что она обслуживает лишь незначительную долю домохозяйств.

Прецедент в бизнесе

Судебное разбирательство может стать важным прецедентом в разрешении конфликта между инвестиционной политикой операторов связи и регуляторными требованиями по поддержанию устаревшей инфраструктуры.

Для AT&T данный иск является попыткой существенно ускорить переход к современным технологиям связи, изменив сам принцип предоставления услуг новым абонентам, а не ограничиваясь лишь постепенной модернизацией существующей сети.

Антон Денисенко

