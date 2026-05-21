Стартап по вживлению чипов в мозг ушел из «Сколково»: резидентство нельзя совмещать с ИТ-льготами

Российские ИТ-компании активно обсуждают варианты добровольного отказа от резидентства в «Сколково», куда раньше массово пытались попасть из-за большого числа льгот. С 2026 г. совмещать преимущества резидентства с налоговыми послаблениями для «айтишников» запретили. Эксперты называют все происходящее «жестким способом реализации» логичной госполитики, что фактически приводит к «выдавливанию стартапов» из инновационного центра. Проект уже покинул знаменитый стартап по вживлению чипов в мозг Neiry.



Первые пошли

Как выяснил CNews, первые российские высокотехнологичные компании начали отказываться от членства в инновационном проекте «Сколково». В числе первых оказалась головная компания группы Neiry — АО «Нейрореволюция», занимающееся инновациями в области вживления чипов в мозг.

Информацию о выходе «Нейрореволюции» из проекта была раскрыта в ее отчете за 2025 г. Членство прекращено добровольно с 26 декабря 2025 г. Одновременно с выходом из проекта компания потеряла право на освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС.

В отчете компания объяснила, что вышла из проекта «Сколково» в связи с «расширением направлений научно-исследовательской деятельности».

«Нейрореволюция» — аккредитованная ИТ-компания с июля 2024 г. В 2025 г. в отношении компании применялись льготы, предусмотренные для ИТ-компаний, уточняется в отчете.

По данным отчета, это освобождение от уплаты НДС в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса по договорам на передачу прав по использованию ПО, включенного в единый реестр отечественного ПО. Также у компании было право на пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5% на основании п. 1.15 ст. 284 Налогового кодекса России, применялись пониженные ставки страховых взносов ст. 427 Налогового кодекса.

В компании не ответили на запрос CNews, отказались пояснять причины выхода из проекта. В «Сколково» также не предоставили комментарий.

Задумались о выходе

Выход Neiry, возможно, не единичное решение, а тренд, считают опрошенные CNews эксперты. Число желающих выйти из проекта будет только увеличиваться, но сами компании неохотно признаются в том, что покидают «Сколково», этот проект сейчас курирует «ВЭБ.РФ», подтвердили CNews участники рынка. Возможная причина — вступивший в силу с 1 января 2026 г. запрет на совмещение двух видов льготных режимов налогообложения — резидента «Сколково» и аккредитованной ИТ-компании, указывают участники рынка. При этом расширение научно-исследовательской деятельности вряд ли могло стать поводом для отмены резидентства.

«Если говорить о динамике, то в 2025 г. количество добровольных выходов на нашей практике заметно выросло по сравнению с предыдущими периодами — это 7% в 2025 г. на фоне 3% в 2024 г.», — рассказала CNews СЕО компании DV Consulting Анастасия Росоха. Процент рассчитан от числа клиентов DV Consulting, кто получил статус резидента с ее помощью и остался после этого на сопровождение. Росоха добавила, что именно невозможность применять два режима влияет на решение прекратить членство добровольно, хотя оно и приносит компаниям достаточно выгод.

Другие участники рынка отмечают, что число ИТ-компаний, рассматривающих выход из резидентства «Сколково», будет расти.

«По нашим наблюдениям, в 2026 г. многие технологические компании действительно начали пересчитывать экономику участия в "Сколково" после ограничения на совмещение льгот резидентов инновационных центров и льгот для аккредитованных ИТ-компаний. Мы видим этот паттерн и на собственном опыте, и при общении с участниками рынка», — пояснил CNews директор юридического департамента разработчика платформы Kodik компании «Архитех ИИ» Игорь Таранов.

По словам Таранова, многие такие решения пока принимаются непублично, поскольку компании продолжают оценивать долгосрочную экономику и последствия перехода. «Neiry, судя по всему, один из первых публичных кейсов, но точно не единственный, и во второй половине 2026 г. таких историй будет заметно больше», — говорит Таранов.

«Зрелые ИТ компании, у которых существенная выручка и стабильно растущий бизнес будут выбирать статус ИТ-компаний. Им экономически более выгодно иметь статус Минцифры. Этот тренд усиливается, но пока еще нельзя сказать что это массовое явление, слышу много обсуждений среди фаундеров», — рассказал CNews основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах.

«Да, случаи выхода из "Сколково" из-за изменения налогового режима уже обсуждаются в профессиональной среде: материалы 2026 г. прямо указывают, что при запрете на совмещение льгот добровольный отказ от статуса становится способом сохранить ИТ-преференции», — указал CNews Алексей Головченко управляющий партнер юридической компании «Энсо».

Утрата статуса резидента приравнивается к добровольному выходу, а после этого компания может перейти на ИТ-льготы уже по правилам общего режима. Отдельно отмечается, что до 2026 г. смешанная модель «Сколково плюс ИТ» была для многих компаний удобной, а ее отмена и стала триггером для пересмотра статуса.

Выдавливание стартапов

По словам бизнес-лидера сервиса Kaiten Алексея Халезова, с точки зрения справедливости и бюджетной арифметики решение государства об отмене совмещения льгот логично. Совмещение двух режимов действительно создавало ситуацию, когда сильные, уже зрелые ИТ-компании пользовались сразу двумя пакетами поддержки, изначально рассчитанными на разные стадии и разные задачи. Но способ реализации жесткий. В результате, такая политика может привести к настоящему выдавливанию стартапов из инновационного центра, добавляет эксперт.

«Компаниям дали по сути несколько недель на стратегический выбор, который влияет на финансовую модель на годы вперед. Более здравым решением было бы не возвращать совмещение в прежнем виде, а ввести переходный период в 2-3 года и дифференциацию для ранних стадий: например, разрешить молодым резидентам "Сколково" (до достижения определенного порога выручки) пользоваться пониженным тарифом по ИТ. Это сохранило бы экономический смысл реформы и одновременно не выдавливало бы стартапы из «Сколково» именно в тот момент, когда экосистема Фонда для них наиболее ценна», — пояснил CNews Халезов.

Эксперт добавляет, что для отрасли важна не сама по себе щедрость льгот, а предсказуемость правил.

«Когда компания строит десятилетнюю финансовую модель под один режим, а потом за полтора месяца до конца года ее ставят перед выбором, страдает не только конкретный бизнес — страдает доверие к инструментам господдержки в целом», — констатировал бизнес-лидер сервиса Kaiten.

По словам Арсения Даббаха, правильнее было бы вернуть возможность совмещать статусы.

«Если этого не сделать, то зрелые ИТ компании будут выделять R&D подразделение и подаваться на статуc "Сколково", а компанию с центром выручки/прибыли будут аккредитовывать в Минцифре. Это безусловно неэффективно и более затратно. чем совмещение статусов», — полагает эксперт.

Что давало «Сколково»

Тренд на выход из проекта «Сколково» для ИТ-компаний объясним. По словам Халезова, для зрелой софтверной компании, у которой 70–80 % расходов — это ФОТ, разница между ИТ-тарифом 7,6% (страховых взносов) и «сколковским» 15% (плюс 30 % в пределах МРОТ) — это часто десятки миллионов рублей в год экономии на каждую сотню сотрудников.

«При этом ИТ-аккредитация дает еще и 5% по налогу на прибыль, и льготную ипотеку для команды, и отсрочку — то есть удержание людей. "Сколково" сохраняет 0% по прибыли и НДС, но эти преимущества важны прежде всего на стадии R&D и до первых крупных контрактов. Поэтому массового исхода я бы не прогнозировал, но осознанный "выбор лагеря" сейчас делает большинство тех, кто перерос ранний этап: чисто софтверные продуктовые компании смещаются в сторону ИТ-аккредитации, а deeptech, биотех, hardware и научно-инженерные команды остаются в "Сколково" — для них экосистема, гранты и инфраструктура важнее тарифа на ФОТ», — говорит эксперт.

Халезов добавляет, что «Сколково» — это не только налоговые льготы. Это гранты на НИОКР (в 2025 г. — более 800 млн руб. на отрасль в целом), микрогранты до 2 млн, компенсации инвесторам до 20 млн, доступ к лабораториям и испытательным площадкам, акселерация, менторская сеть, программы выхода на внешние рынки и — что не менее важно — репутационный сигнал для венчурных инвесторов и крупных корпоративных заказчиков.

«Для deeptech без "Сколково" прохождение "долины смерти" (период, когда идея проверяется на жизнеспособность) заметно тяжелее. Критичность отказа зависит от профиля. Для чистого SaaS-разработчика, который уже вышел на положительный денежный поток, выход из "Сколково" — это, по сути, обмен сервисов экосистемы на экономию страховых взносов; обычно экономически оправданно. Для команды, которая ещё ведёт исследования и не имеет стабильной выручки, выход — это шаг назад: ИТ-льготы не закрывают потребность в грантовом финансировании», — считает Халезов.

По словам директора юридического департамента разработчика платформы Kodik компании «Архитех ИИ» Игоря Таранова, ранее комбинация двух режимов давала очень сильную экономику для быстрорастущих технологических компаний: льготы «Сколково», пониженные страховые взносы, освобождение от части налогов, а также одновременно доступ к мерам поддержки для ИТ-компаний.

«После ограничения совмещения компаниям фактически пришлось выбирать один режим вместо двух. Для части зрелых ИТ-компаний выбор в пользу ИТ-льгот выглядит более прагматичным. Особенно если бизнес уже вышел из стадии исследований и разработок и находится в фазе масштабирования: большая команда разработки, высокая нагрузка на фонд оплаты труда, коммерческие программные продукты или корпоративные решения. В такой модели прямой экономический эффект от ИТ-льгот часто оказывается более предсказуемым», — пояснил Таранов.

При этом резидентство в «Сколково» по-прежнему остается очень ценным для компаний, работающих в сфере сложных технологий, аппаратных решений, науки и высокорисковых исследований. Помимо налоговой составляющей, статус дает доступ к грантам, инфраструктуре, партнерской сети, пилотным внедрениям, инвесторам и создаёт дополнительный уровень доверия со стороны рынка. Поэтому говорить о массовом уходе всех технологических компаний было бы неправильно — скорее рынок начал разделяться по моделям развития, добавил эксперт.

Усложнение правил

В целом правила резидентства в «Сколково» в последнее время усложнялись. Например, рассказывает Анастасии Росоха из DV Consulting, заметно усилилась цифровизация процедур. Согласия участников команды теперь необходимо подписывать через «Госключ», что усложняет и замедляет процесс подачи заявки. Также появились дополнительные ограничения по благонадежности: компания, ее учредители и руководители не должны находиться в ряде специальных реестров - в частности, связанных с экстремизмом, терроризмом, статусом иноагента или недобросовестного поставщика.

Дополнительно ужесточены требования к структуре владения: если более 50% компании принадлежит юридическому лицу с выручкой свыше 4 млрд руб., то получить статус классического стартапа уже невозможно — в таком случае применяется иной формат взаимодействия с Фондом. Одновременно изменились и правила поддержания статуса: если раньше ограничения были привязаны к перечню допустимых видов деятельности, то теперь ключевым критерием стала структура выручки по модели «70% профильной деятельности, 30% — прочее». Для части компаний это стало упрощением, однако для ряда технологических стартапов новые правила, наоборот, ограничили привычные способы финансирования и масштабирования бизнеса, указала эксперт.

Куда податься

12 ноября 2025 г. руководитель корпоративного венчурного фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская заявила, что инновационный центр «Сколково» закончится после того, как истечет возможность пользоваться его льготами. Ее цитировало издание Comnews.ru. В качестве альтернатив для ИТ-компаний Волотовская назвала даже сопредельные страны, в частности Узбекистан с его ИТ-кластерами. По словам Волотовской, они предлагают много мер поддержки, и мозги из России уже перетекают туда.

По словам Халезова, из альтернатив, которые сейчас все чаще обсуждают коллеги: ИНТЦ «Воробьёвы горы», «Квантовая долина», региональные технопарки, гранты РФРИТ и ФСИ, программы Агентства инноваций Москвы, отраслевые меры Минпромторга.

«По функционалу это набор, который вместе примерно покрывает то, что давал один Фонд "Сколково", но без той же интеграции и узнаваемости бренда», — говорит эксперт.

До сих пор число участников проекта «Сколково» стремительно росло. На конец 2025 г. оно достигало почти 5,5 тыс. компаний. Рост по сравнению с 2024 г. составил почти 17%. В 2025 г. статус участника получили 1332 компании. Объем выручки участников «Сколково» в 2025 г. вырос по сравнению с предшествующим годом на 12 %, до почти 788 млрд руб.

Как пояснил источник в отрасли, проект привлекал ИТ-компании главным образом обширным списком налоговых послаблений. С 1 января 2026 г. вступил в силу запрет на совмещение двух налоговых режимов. Основные правила налогового законодательства в принципе предполагают возможность применения только одного льготного режима. При этом для компаний-резидентов «Сколково» долгое время существовало исключение.