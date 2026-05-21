Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор «РТК-ЦОД» Давид Мартиросов в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР») 20 мая 2026 года.

Направления сотрудничества

Совместная работа сторон предполагает развитие в Нижегородской области инфраструктуры для обучения и использования искусственного интеллекта, привлечение ИТ-специалистов из других регионов для работы в нижегородском ИКТ-секторе (объединяет ИТ и связь. – прим.), а также организацию подготовки таких специалистов в ИТ-кампусе «НЕЙМАРК» и других учебных заведениях региона.

Кроме того, в рамках подписанного соглашения «РТК-ЦОД» откроет опорный офис для своих специалистов, которые будут осуществлять технологическую поддержку государственных сервисов на территории Нижегородской области.

«Дата-центр «РТК-ЦОД» в Нижнем Новгороде уже обслуживает региональную инфраструктуру, а вторая очередь строительства подтверждает растущий спрос на вычислительные мощности в регионе. Однако ещё более важное значение сотрудничество с «РТК-ЦОД» несёт для усиления кадрового капитала Нижегородской области через привлечение новых специалистов отрасли ИКТ. Соглашение позволит нам расширить диалог с компанией по этому вопросу, как и по части создания опорного офиса», – подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В том числе, партнёрство предполагает расширение центра обработки данных с использованием комбинированной схемы энергоснабжения.

© .shock / Фотобанк Фотодженика
РТК-ЦОД займется развитием ИКТ-инфраструктуры в Нижегородской области

«Регион реализует масштабные проекты в ИТ-сфере, и вычислительных мощностей нам уже не хватает. Совместно с «РТК-ЦОД» планируем разработать новый механизм поощрения инвестиций в строительство центров обработки данных в нашем регионе», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

«В Нижнем Новгороде мы не только занимаемся строительством дата-центров, но и уже предоставляем на их основе полный спектр ИТ-услуг, в том числе облачных. Таким образом компания активно участвует в создании не только физической, но и цифровой ИКТ-инфраструктуры региона, которая помогает государственными и коммерческим организациям Нижегородской области в их ежедневной деятельности. Также мы реализуем совместный с регионом технологический офис, который обеспечит рабочие места для специалистов региона и привлечет ИТ-кадры из других субъектов», – сказал генеральный директор «РТК-ЦОД» Давид Мартиросов.

