«Мегафон» создал портативную базовую станцию для подключения к спутниковому интернету

«Мегафон» разработал переносной комплекс оборудования для развертывания частной сети стандартов 5G и 4G. Абонентский терминал «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») передает сигнал с низкоорбитальных спутников компании на комплекс оператора, объясняют в разработчики. При этом портативная базовая станция, оснащенная спутниковым терминалом, может размещаться на транспортных средствах или на открытой местности

Создание устройства

«Мегафон» и «Бюро 1440» показали мобильный комплекс спутниковой связи, об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В мае 2026 г. «Мегафон» разработал переносной комплекс оборудования для развертывания частной сети стандартов 5G и 4G. Абонентский терминал «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») передает сигнал с низкоорбитальных спутников компании на комплекс оператора, объясняют в «Мегафоне». Система спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440» рассчитана на подключение базовых станций, к которым невозможно или нецелесообразно прокладывать волоконно‑оптическую сеть.

В основу комплекса «Мегафона» входит портативная базовая станция и оборудование для организации спутниковой связи, в частности универсальный абонентский терминал «Бюро 1440». Как сообщили CNews в пресс-службе оператора, решение обеспечивает доступ в интернет и корпоративную сеть, а также поддерживает транкинговую связь, Wi-Fi, технологии private long-term evolution (pLTE) и private 5G, а также системы видеонаблюдения.

pLTE — выделенная беспроводная LTE-сеть предприятия, созданная в пределах одной организации и изолированная от публичных сетей мобильной связи. Все ее элементы находятся в закрытом контуре. Предназначена такая сеть исключительно для решения технологических задач, о чем писал CNews. Это контролируемая и стабильная цифровая среда передачи данных. Она устойчива к помехам, хорошо защищена, обеспечивает высокое качество связи в помещениях и на территориях, позволяет безопасно использовать передачу данных, видеомониторинг и видеонаблюдение, дистанционное управление и многое другое.

Пресс-служба «Мегафона» Мобильный спутниковый комплекс

По словам технического директора «Мегафона» Алексея Титова, это позволит сотовому оператору расширить LTE‑покрытие и предоставлять качественный сервис даже в самых отдаленных уголках России, где до 2026 г. это было невозможно.

Портативная базовая станция в комплекте со спутниковым терминалом способна работать автономно до четырех часов. Она обеспечивает устойчивое покрытие в радиусе до трех километров при прямой видимости, в том числе в движении. Скорость передачи данных достигает 150 МБ/с при скачивании и до 50 МБ/с при загрузке в сеть. Комплекс может размещаться как на транспортных средствах, так и на открытой местности.

Старт пилотного режима

По словам заместителя генерального директора компании «Бюро 1440» Дмитрия Агафонова, уже до конца 2026 г. первые абоненты получат доступ к сервису в пилотном режиме. В первую очередь услуга будет доступна с использованием абонентских терминалов собственной разработки «Бюро 1440». Абоненты «Мегафона» получат высокоскоростной интернет с низкими задержками, а люди в отдаленных территориях смогут пользоваться современными онлайн‑сервисами, видео‑конференцсвязью, телемедициной и онлайн‑образованием, отметил Агафонов.

«Спутниковый канал связи для нашего комплекса создает еще больше технологических преимуществ для наших заказчиков. Защищенная сеть, возможность развертывания в любой точке без привязки к традиционной инфраструктуре и одновременное подключение до 300 пользователей помогут добывающей промышленности и топливно-энергетическому комплексу организовывать связь сотрудников на временных или удаленных объектах. Более того, решение полезно и экстренным службам при поисково-спасательных операциях, где каждая минута может стать решающей», — отметила заместитель коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов «Мегафона» Наталья Талдыкина.

Разработка абонентских спутниковых терминалов

В январе 2025 г. руководство «Бюро 1440» анонсировало выпуск абонентских спутниковых терминалов собственной разработки. Устройства созданы с учетом удобства установки, подключения и дальнейшей эксплуатации.

Абонентские терминалы «Бюро 1440» имеют длину и ширину до 60 см, а вес устройства менее 15 кг. По словам разработчиков, такие габариты терминала облегчат транспортировку устройств и снизят требования к монтажу. Пропускная способность каждого терминала составляет до 1 ГБ/с. Разработка создана с учетом российского климата и может работать в диапазоне температур от -40 до +40°С.

Со слов разработчиков, благодаря использованию технологии активных фазированных антенных решеток (АФАР) абонентский терминал автоматически обнаруживает спутник, устанавливает с ним связь и устойчиво ее удерживает. Для начала работы достаточно приобрести терминал, подключить его к источнику питания и разместить в месте с открытым обзором неба.

Как уже информировал CNews, сертификация терминалов «Бюро 1440» полностью соответствует актуальным требованиям Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), также устройство не требует перенастройки при перемещении между различными географическими локациями.

В марте 2026 г. «Бюро 1440» вывело первые 16 серийных низкоорбитальных спутников широкополосного доступа в интернет на орбиту.