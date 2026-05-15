Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование

Управление по защите конкуренции и рынков Великобритании в мае 2026 г. начало расследование в отношении экосистемы программного обеспечения для бизнеса от Microsoft. Регулятор намерен выяснить, ограничивает ли экосистема Microsoft по ИТ-продуктам Word, Copilot и Teams развитие конкуренции в регионе и не ущемляет ли права потребителей.

Расследование по конкурентному право

Британский антимонопольный регулятор в мае 2026 г. официально начнет расследование в отношении Microsoft, пишет Engadget. Власти проверят, не нарушает ли ИТ-компания конкуренцию, объединяя Windows, Word, Excel, Teams, Copilot и другие ИТ-продукты в один пакет.

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании проинформировало о том, что хочет выяснить, как развивается рынок бизнес-программ, какое положение на нем занимает Microsoft и нужны ли дополнительные меры для поддержания конкуренции.

В рамках своих новых полномочий по контролю за крупными технологическими компаниями регулятор детально изучит практику предоставления услуг в едином пакете. В центре внимания ведомства окажутся такие популярные приложения, как Word, Excel, Teams, а также встроенный Copilot. Глава управления Сара Карделл (Sarah Cardell) объяснила, что расследование должно помочь понять, получают ли британские организации достаточный выбор программного обеспечения (ПО) по конкурентным ценам. Она также отметила, что сотни тысяч жителей Великобритании пользуются ИТ-продуктами Microsoft для работы.

Отдельно регулятор проведет анализ практики лицензирования облачных сервисов американской ИТ-компании Microsoft. Проверка должна быть завершена до февраля 2027 г. После этого Microsoft могут предоставить статус стратегического игрока рынка.

В Microsoft заявили, что готовы быстро и конструктивно взаимодействовать с Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании в рамках проверки рынка бизнес-программ. При этом в ИТ-компании отметили, что сам по себе статус стратегического игрока не означает нарушения антимонопольного законодательства в Великобритании.

Не первая проверка

Это не первое расследование Управления по конкуренции и рынкам Великобритании в отношении Microsoft. В 2023 г. регулятор проверял партнерство Microsoft с OpenAI.

В 2024 г. британские власти изучали, не пыталась ли Microsoft обойти проверку слияния, нанимая работников стартапа по разработке технологий искусственного интеллекта (ИИ) Inflection вместо его полного приобретения.

В США Microsoft также столкнулась с проверками в 2025 г. Федеральная торговая комиссия США расследовала крупные инвестиции Microsoft в OpenAI и ситуацию вокруг Inflection.

В 2025 г. Amazon и Google призывали Федеральную торговую комиссию США вмешаться в политику Microsoft и ограничить «экстраординарные и беспрецедентные» цены, взимаемые с клиентов за использование ИТ-продуктов Microsoft на сторонних облачных платформах. В 2023 г. Google прямо назвала практику запретительного лицензирования по таким ценам «налогом» или «штрафом», который платят клиенты за то, что ПО Microsoft не используется в ИТ-инфраструктуре Azure. Например, запуск Windows Server в облаке Google обходится до четырех раз дороже, чем в Azure.

Остановит ли свои инвестиции

Microsoft вложит $30 млрд в развитие ИИ-инфраструктуры и в свои текущие операции в Великобритании. Средства планируется направлять в течение четырех лет, с 2025 по 2028 г. Microsoft подчеркнула, что это крупнейшее финансовое обязательство ИТ-компании в Великобритании.

Из общей суммы $15 млрд потратят на строительство облачной инфраструктуры и развитие ИИ-технологий. В частности, Microsoft намерена создать крупнейший в стране суперкомпьютер на 23 тыс. графических процессоров Nvidia. Партнером по проекту станет британская компания Nscale. Оставшиеся $15 млрд пойдут на поддержку текущих операций Microsoft в Великобритании как в области ИИ, так и в ИТ-разработке программных продуктов и игр.

Антон Денисенко

