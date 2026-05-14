Каждая пятая комплектующая иностранного инфраструктурного оборудования в России - подделка. В лидерах Dell, Lenovo, Cisco, Hitachi

Доля контрафактных комплектующих для зарубежного инфраструктурного оборудования в России оценивается в 18%, а в ряде классов уже достигает 80%. Лидерами по частоте подделок деталей стали бренды Dell EMC, Lenovo, Cisco Systems, Hitachi Vantara и Dell Technologies. Рост объема подделок связывают с ухудшением цепочек поставок. При этом и интерес к таким продуктам растет, так как ИТ-инфраструктура российских компаний до сих пор почти на 70% состоит из зарубежного ИТ-оборудования.

Рост контрафакта

В России растет доля поддельных комплектующих в зарубежном ИТ-оборудовании, пишет «Коммерсант». Чаще всего подделывают детали для оборудования Dell EMC — на них пришлось 22% выявленных случаев.

Доля контрафактных деталей для зарубежного инфраструктурного оборудования в России достигла 18,2% по итогам 2025 г., согласно данным центра экспертизы по комплексному сервису «К2Тех». Анализ основан на тестировании 2,5 тыс. компонентов: комплектующих для систем хранения данных (СХД), модулей оперативной памяти, дисковых накопителей, батарей и других элементов без учета инженерного и сетевого оборудования.

Чаще всего подделывают комплектующие для СХД компании Dell EMC — на их долю приходится 22% всех выявленных случаев. Эксперты «К2Тех» связывают это с высокой распространенностью ИТ-оборудования данного производителя на российском рынке. Далее по частоте подделок следуют компоненты: Lenovo — 21%; Cisco Systems — 19%; Hitachi Vantara — 16%; Dell Technologies — 13%. Анализ показал три основных уровня подделок. От простых внешних имитаций, которые можно определить по ошибкам в маркировке и некачественным материалам, до высокотехнологичных подделок с перепрошивкой. Последние, как правило, имитируют диски для СХД, но часто либо не работают изначально, либо быстро выходят из строя.

После ухода западных вендоров в 2022 г. структура поставок запчастей была нарушена, а объем контрафакта на рынке резко вырос. Качественный сервис ИТ-оборудования теперь невозможен без постоянного расширения пула поставщиков и тщательной проверки каждого из них. По оценке «К2Тех», спрос на такие детали продолжает расти: около 70% ИТ-инфраструктуры российских компаний по-прежнему построено на зарубежном ИТ-оборудовании, требующем регулярного обслуживания и ремонта даже в 2026 г.

По данным компании Yadro, 280 млрд руб. составил объем российского рынка серверов и СХД за 2025 г.

Самые популярные подделки

По словам директора по развитию web-технологий Artezio (входит в группу компаний (ГК) «Ланит») Сергея Матусевича, доля контрафактной продукции в сегменте серверного и сетевого оборудования зарубежных вендоров в мае 2026 г. приближается к 80%. Для сравнения: в начале 2025 г. участники рынка оценивали ее в 10-12%.

«У Dell EMC, Lenovo и Cisco Systems в России самый большой установленный парк ИТ-оборудования, поэтому спрос на запчасти для этих брендов наиболее высокий. Именно это сделало их главной целью теневых производителей», — отметил эксперт.

Значительно ускорил рост контрафакта тот факт, что подделки стали гораздо качественнее с технической точки зрения. Отличить их от оригинала без проведения лабораторной проверки или нагрузочного тестирования практически невозможно. В результате часть поддельных компонентов, которые ранее отсеивались на этапе входного контроля, 14 мая 2026 г. попадают в ИТ-инфраструктуру заказчиков и проявляют себя только при возникновении сбоев.

Большие риски

Использование контрафактного оборудования несет серьезные риски для бизнеса и может привести к критическим последствиям, включая снижение производительности ИТ-систем, потерю данных, а в некоторых случаях — к полному выходу из строя ИТ-инфраструктуры, предупреждает директор направления мультивендорной технической поддержки компании «Онланты» (входит в ГК «Ланит») Антон Вересов.

Ужесточение регулирования рынка

«С 27 мая 2026 г. вступает в силу приказ Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России, который исключает из перечня разрешенного параллельного импорта компьютерную и серверную технику, СХД и накопители многих брендов, включая HP, Cisco Systems, IBM, чем писал CNews. Сужение каналов серого, но оригинального ввоза вынудит ИТ-поставщиков искать обходные пути, что всегда сопровождается увеличением количества контрафакта», — предупреждает руководитель направления сервиса вычислительной инфраструктуры «К2Тех» Сергей Стецюк.

Прогноз по рынку

В «К2Тех» прогнозируют дальнейший рост объема контрафактных запчастей. Основными причинами называют удорожание оригинальных компонентов, а также ужесточение регуляторных требований в России. По данным компании, цены на запчасти даже на вторичном рынке ежегодно увеличиваются примерно на 15%.

По прогнозу Сергея Матусевича, до 2028-2030 г. российский рынок может оздоровиться благодаря увеличению присутствия отечественных производителей и появлению легальной альтернативы в лице китайских вендоров. Он полагает, что часть существующего спроса на запчасти для зарубежных систем со временем трансформируется в запрос на замену самих устройств на новые — либо российские, либо китайские.