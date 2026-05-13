CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Телеком Контент Интернет E-commerce Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе Ритейл Дистрибуция Интернет Розница ИТ в торговле
|

Техас подал в суд на Netflix из-за слежки за пользователями и провоцировании зависимости

В Техасе подали иск против Netflix, обвинив сервис в незаконном сборе данных пользователей, слежке за детьми и использовании механизмов, вызывающих привыкание. Власти штата утверждают, что компания годами анализировала привычки зрителей и передавала информацию рекламным и дата-брокерам без согласия самих пользователей. В иске говорится, что «конечная цель Netflix — приковать детей и семьи к экранам, собирать их данные и затем монетизировать их».

Судебные разбирательства

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон (Ken Paxton) подал иск в суд к стриминговому сервису Netflix в мае 2026 г., пишет BBC. Компанию обвиняют в незаконном сборе данных пользователей и провоцировании зависимости к контенту ИТ-платформы.

Как утверждает Кен Пэкстон, на протяжении многих лет Netflix уверял потребителей, что не собирает и не передает большие объемы пользовательских данных. В действительности Netflix — это компания по сбору логов, которая фиксирует и монетизирует миллиарды поведенческих событий, а иногда еще и показывает фильмы. Netflix целенаправленно использует технические решения для отслеживания и записи привычек просмотра пользователей, их предпочтений, устройств, домашних сетей, использования приложения и других чувствительных поведенческих данных. Каждое взаимодействие с платформой становилось точкой данных, раскрывающей информацию о пользователе, утончил прокурор. Это отслеживание распространялось не только на аккаунты взрослых, но и на детские профили.

snimok_ekrana_2026-05-13_122253.png

Wikipedia
Техас обвинил Netflix в слежке за пользователями, провоцировании зависимости и сборе данных

По утверждению генерального прокурора Пэкстона, собранные данные продаются через даркнет крупных рекламных технологических компаний, что приносит Netflix миллиарды долларов дохода ежегодно. Кроме того, генеральный прокурор обвиняет компанию в том, что она намеренно спроектировала интерфейс сайта таким образом, чтобы вызывать у пользователей привыкание. В качестве примера он привел функцию автовоспроизведения видео, которая, по его мнению, искусственно удерживает внимание аудитории. Пэкстон требует по умолчанию отключить функцию автовоспроизведения, а также запретить сбор персональных данных пользователей.

Отрицание Netflix

В самой компании Netflix все предъявленные обвинения 13 мая 2026 г. категорически отвергли.

«При всем уважении к штату Техас и генеральному прокурору Кену Пэкстону, мы считаем данный иск необоснованным и построенным на неточной и искаженной информации. Netflix серьезно относится к вопросам конфиденциальности своих пользователей и строго соблюдает все действующие законы о защите персональных данных и приватности во всех странах, где осуществляет свою деятельность».

Решительные действия

Кен Пэкстон является одним из наиболее последовательных сторонников действующего президента США Дональда Трампа (Donald Trump). В мае 2026 г. он баллотируется в Сенат Конгресса США от Республиканской партии.

В 2020 г. Пэкстон подал судебный иск против ряда штатов, в котором утверждал, что власти этих штатов не обеспечили должную защиту президентских выборов от фальсификаций, что, по его мнению, привело к поражению Дональда Трампа.

В свою очередь, Дональд Трамп публично поддерживал Кена Пэкстона в социальных сетях во время уголовного преследования последнего, а позднее заявлял, что считает своей заслугой отклонение Сенатом штата Техас процедуры импичмента в отношении Пэкстона.

Судебные прецеденты

В марте 2026 г. суд присяжных в Лос-Анджелесе вынес решение в пользу местной жительницы, которая обвинила компании Meta** (компания признана экстремистской организацией на территории России) и YouTube в формировании у пользователей зависимости от ИТ-платформ. Истцу была присуждена компенсация в размере $6 млн.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Эксперты The New York Times отмечали, что данное решение может создать прецедент и открыть дорогу для целой волны аналогичных исков против крупных технологических компаний.

*Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России).

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Первый отечественный BIOS исключили из реестра российского ПО

Минпромторг потратил 250 миллионов на китайское оборудование для монтажа электроники

Российский госстандарт на ПАК будет пересмотрен

В России создана платформа идентификации БПЛА

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Европейский центробанк бьет тревогу: надо ждать кибератак с использованием продвинутого ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Mini: сочетание элегантности и производительности

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
CNEWS TV Профессиональные дисплеи Lumien серии Premier. Сделано в РФ
ОБЗОР Большие данные и аналитика 2026
CNEWS TV Как приручить данные: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»
ОБЗОР Импортозамещение в банках 2026
ОБЗОР Платформы автоматизации разработки ПО (IDP) 2026
CNEWS TV CNews баттл. Вечный спор ИБ vs ИТ: как начать дружить на благо бизнеса
ОБЗОР Российские программы для работы с PDF-файлами 2026
CNEWS TV Видеоподкаст «CNews. Лица»: Как противостоять обману в сети
ОБЗОР Облачные провайдеры для малого и среднего бизнеса 2026
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290